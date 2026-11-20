Dal romantico cottage di Iris ai pittoreschi villaggi del Surrey, ecco dove ritrovare ancora oggi le atmosfere di L'amore non va in vacanza, il film con Cameron Diaz e Kate Winslet

Ci sono film che, ogni anno con l'avvicinarsi del Natale, finiscono inevitabilmente nella nostra lista delle cose da (ri)guardare. L'amore non va in vacanza è uno di questi.

E a vent'anni dalla sua uscita, la commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black continua a farci sognare un Natale nella campagna inglese, possibilmente davanti a un camino acceso.

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Uscito nel 2006 e diretto da Nancy Meyers, il film racconta la storia di due donne che, dopo una delusione sentimentale, decidono di scambiarsi casa per le vacanze. Amanda lascia la sua lussuosa villa di Los Angeles per trasferirsi nel piccolo cottage di Iris, nel Surrey, mentre quest'ultima vola in California.

E se le storie d'amore sono naturalmente al centro della trama, è proprio la casa inglese di Iris ad aver conquistato un posto speciale nell'immaginario collettivo. Con il suo tetto spiovente, le finestre minuscole, i mobili vintage e il camino sempre acceso, Rosehill Cottage sembra il rifugio perfetto per dimenticare il resto del mondo.

Ma c'è un particolare che molti fan del film ancora non conoscono: quella casa, in realtà, non è mai esistita davvero. O almeno, non esattamente come la vediamo sullo schermo.

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La vera storia di Rosehill Cottage, la casa di L'amore non va in vacanza

Nonostante sembri uno degli innumerevoli cottage che punteggiano la campagna inglese, Rosehill Cottage fu costruito appositamente per le riprese del film.

La produzione aveva individuato una vera abitazione, Honeysuckle Cottage, nel villaggio di Holmbury St Mary, nel Surrey. La casa aveva tutto ciò che Nancy Meyers cercava: un'architettura tradizionale, dimensioni raccolte e quell'atmosfera tipicamente inglese che avrebbe reso il film così riconoscibile.

Per ragioni legate alle esigenze delle riprese, però, si decise di ricrearne una versione cinematografica in un campo nei pressi della chiesa di St James, nel vicino villaggio di Shere.

Anche gli interni, con le travi a vista, i divani pieni di cuscini, i libri e le coperte sparse ovunque, furono realizzati in studio, in California.

Il risultato fu talmente convincente che, ancora oggi, molti spettatori cercano online la possibilità di soggiornare nella famosa casa di Iris.

Purtroppo, però, il cottage utilizzato nel film venne smantellato al termine delle riprese. Resta invece la vera abitazione che ne ispirò l'aspetto esterno, anche se si tratta di una proprietà privata.

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La buona notizia è che, anche se Rosehill Cottage non esiste più, gran parte dell'atmosfera di L'amore non va in vacanza si può ancora ritrovare a meno di un'ora da Londra.

Molte scene furono infatti girate tra Shere e Godalming, due delle località più suggestive del Surrey, con le loro case a graticcio, le stradine acciottolate e i tradizionali pub inglesi.

A Shere, per esempio, si trova ancora The White Horse, il pub in cui Amanda e Graham, interpretati da Cameron Diaz e Jude Law, trascorrono una delle loro serate insieme.

Godalming, invece, compare in diverse sequenze ambientate nel villaggio di Iris. La cittadina conserva ancora oggi il suo centro storico, tra negozi indipendenti, edifici secolari e piccoli caffè.

E per chi volesse organizzare una gita sulle tracce del film, raggiungerla è piuttosto semplice: da Londra Waterloo partono treni diretti che impiegano circa 40-50 minuti.

Vent'anni dopo l'uscita di L'amore non va in vacanza, il fascino di quei luoghi è rimasto praticamente intatto. E forse è proprio questo uno dei segreti del film: ricordarci che, a volte, per cambiare prospettiva basta cambiare casa. Anche solo per due settimane.

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