Secondo l'algoritmo il film più influente della storia del cinema non è un colossal recente, ma un musical del 1939 che conoscete benissimo

Quando si parla di film “più famoso di sempre” la mente corre subito ai soliti titoli: colossal da miliardi di dollari, saghe di supereroi, drammi lacrima facile. E invece, quando entra in scena la scienza, il verdetto è molto diverso: in cima alla classifica c’è Il mago di Oz, uscito nel 1939 con una giovanissima Judy Garland.

A incoronarlo non sono nostalgici del vecchio cinema, ma un algoritmo creato da due ricercatori dell’Università di Torino, e pubblicato nel 2018 sulla rivista scientifica Applied Network Science. Lo stesso film è definito dalla Library of Congress come “il film più visto nella storia del cinema” e compare anche nel registro della Memoria del Mondo dell’UNESCO: insomma, chiamarlo semplicemente famoso è quasi riduttivo.

Il film “più influente”, secondo la scienza

Il punto di partenza dello studio è semplice: incassi e premi raccontano solo una parte della storia. Per misurare l’impatto reale di un film, i ricercatori hanno deciso di copiarne il metodo usato per gli scienziati, valutati in base a quante volte vengono citati nei lavori altrui.

Così circa 47.000 film presenti su IMDb sono stati trasformati in nodi di una enorme rete. Ogni volta che un film cita un altro film, si crea un collegamento: può essere un remake, un sequel, una parodia, ma anche un poster sullo sfondo, una scena ricreata in modo evidente, una battuta ripresa parola per parola. Più collegamenti riceve un titolo, più cresce il suo punteggio di influenza.

Dal punto di vista matematico entrano in gioco varie misure di “centralità” della rete, simili a quelle che servono per capire quali siti web sono più importanti o quali scienziati vengono citati di più.

Tradotto in linguaggio non nerd: un film è influente se genera tante altre storie, immagini e citazioni dopo di lui.

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Perché proprio Il mago di Oz batte tutti

Alla fine dei calcoli, il podio è chiarissimo: primo Il mago di Oz, secondo Star Wars, terzo Psycho. Quello che sorprende è che il vincitore non è un film di fantascienza o un thriller, ma un musical fantasy in Technicolor girato negli anni Trenta.

Il segreto sta nel fatto che Il mago di Oz è diventato uno dei “vocabolari base” del cinema. Il tornado che porta in un altro mondo, la strada di mattoni gialli, le scarpette luccicanti, la frase «non siamo più nel Kansas» sono entrati talmente a fondo nell’immaginario collettivo da essere riutilizzati ovunque, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Ogni citazione fa crescere il punteggio dell’algoritmo, e il risultato è una corona praticamente irraggiungibile.

C’è poi la dimensione più concreta della visibilità. Secondo la Library of Congress, il film è il lungometraggio più visto della storia, anche grazie alle infinite riprogrammazioni televisive negli Stati Uniti a partire dagli anni Cinquanta. E fa parte del registro UNESCO dedicato ai documenti che hanno segnato la memoria del mondo.

Tra algoritmo e istituzioni culturali, la sentenza coincide: pochi film hanno inciso così tanto.

La classifica scientifica: non solo Oz

Dietro al regno di Oz la classifica diventa una piccola storia del cinema del Novecento. Subito dopo il podio compaiono King Kong (1933), 2001: Odissea nello spazio (1968), Metropolis (1927), Quarto potere (1941): tutti film che hanno inventato linguaggi visivi poi imitati per decenni.

Un dato colpisce: i 20 titoli più influenti sono tutti usciti prima del 1980 e sono in gran parte produzioni statunitensi o europee. Segno che i film più recenti hanno avuto meno tempo per essere citati, ma anche che il database di partenza è fortemente occidentale. Lo stesso algoritmo, applicato un domani a una banca dati globale più ricca di cinema asiatico, africano o latinoamericano, potrebbe raccontare un’altra storia.

Lo studio si è divertito anche a calcolare i “campioni di influenza” tra registi e attori. In cima svettano Alfred Hitchcock, Steven Spielberg e Brian De Palma, mentre tra gli interpreti guidano Samuel L. Jackson, Clint Eastwood e Tom Cruise. L’unica donna nella top ten è Lois Maxwell, la storica Miss Moneypenny della saga di James Bond, presente in tantissimi titoli e quindi molto “centrale” nella rete dei collegamenti.

Quando “più influente” non vuol dire “più bello”

Attenzione però a non confondere l’influenza con la qualità artistica. L’algoritmo misura quanto un film fa parlare di sé dentro altri film, non quanto sia riuscito, innovativo o commovente. Non a caso nelle classifiche dei critici internazionali, tra i “migliori film di sempre” compaiono spesso titoli diversi, come Vertigo o lo stesso Quarto potere, che qui arrivano più in basso.

Ci sono poi limiti strutturali: basarsi su IMDb significa fotografare soprattutto il cinema occidentale, e non tenere conto di quanto un’opera abbia influito su letteratura, moda, musica o linguaggio quotidiano. Anche così, però, l’esperimento dei ricercatori torinesi resta prezioso, perché ricorda che il successo non è solo una notte da record al botteghino, ma la capacità di continuare a vivere dentro le storie degli altri.

La prossima volta che rivedrete Il mago di Oz, magari aspettando il nuovo Wicked, potrete farlo con occhi diversi: non solo come un classico per famiglie, ma come il film che, più di ogni altro, continua a scrivere il DNA del cinema mondiale.