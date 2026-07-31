Dai boutique hotel nelle capitali europee ai resort immersi nella natura: ecco i migliori hotel in Europa dove vivere un soggiorno di lusso

Il lusso non ha più un indirizzo preciso. Può essere una villa del Settecento nascosta tra gli agrumeti di Malta, un boutique hotel nel cuore di Madrid dove arte e teatro entrano in ogni stanza, una storica dimora londinese che ha ospitato statisti e scrittori o uno chalet contemporaneo affacciato sulle Dolomiti.

A cambiare non è solo il modo di progettare gli hotel, ma anche quello di viverli. Sempre più viaggiatori cercano infatti luoghi che raccontino una destinazione, capaci di lasciare un ricordo tanto quanto un museo, una spiaggia o un ristorante.

Per questo abbiamo selezionato alcuni degli hotel più affascinanti d'Europa, tra mare, montagna e città d'arte. Si tratti di tutti indirizzi molto diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di trasformare il soggiorno in una parte essenziale del viaggio.

**Qui tutti i nostri consigli di viaggio**

Boutique hotel, resort e dimore storiche: i migliori hotel d'Europa

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Anassa Hotel, Cipro

Case bianche con persiane azzurre, giardini di bouganville e ulivi, terrazze che profumano di salsedine... siamo all'Anassa Hotel, sulla penisola di Akamas, nel nord-ovest di Cipro. Questo resort cinque stelle è stato progettato come un tradizionale villaggio cipriota affacciato sul Mediterraneo, con edifici bassi dalle facciate bianche, piazzette, giardini e sentieri che conducono direttamente a una spiaggia appartata. Il suo nome, che in greco antico significa "regina", racconta bene il carattere della struttura: un luogo che negli anni è diventato uno degli indirizzi più iconici dell'isola e uno dei resort più premiati del Mediterraneo. Qui il lusso non è mai appariscente, ma si esprime attraverso gli spazi, il silenzio e un senso di armonia con la natura che rende facile dimenticare il tempo e lasciarsi guidare soltanto dal ritmo del mare.

L'esperienza all'Anassa è pensata per far vivere il meglio di Cipro dentro e fuori dall'hotel. Le quattro proposte gastronomiche valorizzano i sapori del Mediterraneo e della cucina locale, mentre la premiata Thalassa Spa, ispirata ai benefici del mare, è considerata una delle migliori dell'isola. Chi ama una vacanza attiva può esplorare la vicina riserva naturale di Akamas, partire in barca verso la celebre Blue Lagoon, praticare vela o immersioni oppure semplicemente rilassarsi sulla spiaggia privata affacciata su uno dei tratti di costa più incontaminati del Paese. Nonostante le sue dimensioni, il resort conserva un'atmosfera intima e raccolta, resa ancora più speciale dalla gestione familiare che da oltre venticinque anni ne custodisce l'identità.

È la scelta ideale per chi cerca un Mediterraneo autentico e raffinato, lontano dalle località più affollate, dove natura, benessere e ospitalità si fondono in un'esperienza che racconta l'anima più elegante di Cipro.

Hotel Beethoven, Vienna

Vienna è una città che si scopre a ritmo lento, passando da un museo a un caffè storico, da un concerto a una passeggiata tra i palazzi della Secessione. Il Boutique Hotel Beethoven nasce proprio per accompagnare questo modo di vivere la capitale austriaca. Situato in una tranquilla strada accanto al celebre Naschmarkt e a pochi minuti a piedi dall'Opera di Stato, dal MuseumsQuartier e dal Musikverein, è un hotel che racconta Vienna ancora prima di uscire dalla propria camera. A gestione familiare, ha trasformato il design in uno strumento di narrazione: ciascuno dei suoi sei piani è dedicato a un diverso capitolo della storia culturale viennese, dalle grandi figure della Secessione agli scrittori dei caffè letterari, fino ai compositori che hanno reso la città una delle capitali mondiali della musica. Ogni ambiente è curato nei minimi dettagli con tessuti, opere, fotografie e oggetti che richiamano personalità e momenti chiave della storia viennese, dando la sensazione di soggiornare in una piccola galleria d'arte più che in un hotel tradizionale.

Questa attenzione alla cultura si riflette anche nelle esperienze proposte agli ospiti. Ogni settimana il salone dell'hotel ospita gli Salon Concerts, concerti di musica da camera che celebrano la grande tradizione musicale viennese in un'atmosfera raccolta e raffinata, mentre il nuovo Lvdwig Bar, progettato dall'architetto Gregor Eichinger, è diventato un punto d'incontro dove la cultura del cocktail incontra lo spirito creativo della città.

Il Boutique Hotel Beethoven è la scelta ideale per chi desidera conoscere la Vienna più autentica, quella fatta di musica, arte e caffè storici, soggiornando in un luogo che riesce a raccontarne l'anima con eleganza, personalità e un'accoglienza dal carattere profondamente viennese.

ADLER Ritten, Alto Adige Ci sono luoghi che invitano a rallentare e altri che spingono a partire alla scoperta del territorio. ADLER Ritten riesce a fare entrambe le cose. Immerso nei boschi dell'altopiano del Renon, a pochi minuti da Bolzano ma lontano dai percorsi più battuti dell'Alto Adige, questo eco-retreat cinque stelle è il punto di partenza ideale per conoscere una delle aree più autentiche della regione. Qui la montagna si vive senza fretta, tra sentieri panoramici, piccoli borghi, malghe e boschi che cambiano colore con il susseguirsi delle stagioni. La struttura, costruita seguendo il concept della foresta, si integra perfettamente nel paesaggio circostante grazie all'utilizzo di legno, pietra e grandi vetrate che portano la natura all'interno degli ambienti. Suite, chalet privati con sauna e caminetto e una suggestiva Forest Spa affacciata sulle Dolomiti trasformano il soggiorno in un'esperienza di benessere profondo, dove il silenzio diventa parte integrante della vacanza. Ciò che rende davvero speciale l'ADLER Ritten è però il forte legame con il territorio. Ogni settimana le guide escursionistiche della struttura accompagnano gli ospiti lungo itinerari pensati per scoprire il volto meno conosciuto del Renon, dal panoramico Corno del Renon, con una vista che spazia dalle Dolomiti alle Alpi austriache e svizzere, fino ai laghi di Costalovara e alle spettacolari Piramidi di Terra. Le escursioni sono organizzate in piccoli gruppi e adattate alle esigenze degli ospiti, privilegiando un approccio lento che lascia spazio agli incontri con i produttori locali, alle soste nei masi e alle tradizioni della comunità. ADLER Ritten è la scelta ideale per chi desidera una vacanza in montagna che vada oltre il semplice relax, trasformando ogni giornata in un'occasione per conoscere il territorio, le sue persone e le sue tradizioni più genuine.

Cheval Blanc Saint-Tropez, Francia

Ci sono luoghi che riescono a raccontare Saint-Tropez senza cedere ai suoi cliché. Il Cheval Blanc Saint-Tropez è uno di questi. Affacciato sulla spiaggia della Bouillabaisse, a pochi minuti dal porto ma lontano dalla frenesia che ha reso celebre la località della Costa Azzurra, questo indirizzo della collezione Cheval Blanc interpreta il lusso in modo discreto e contemporaneo. Le camere e le suite, luminose e affacciate sul Mediterraneo, riflettono la palette della Riviera francese con tonalità chiare, materiali naturali e un'eleganza mai ostentata, mentre il ritmo della giornata segue quello del mare, tra momenti di relax sulla spiaggia privata, trattamenti nella spa firmata Guerlain e tramonti che sembrano sospendere il tempo.

A rendere il Cheval Blanc Saint-Tropez una vera destinazione, però, è anche la sua proposta gastronomica. Qui si trova infatti La Vague d'Or, il ristorante tre stelle Michelin guidato dallo chef Arnaud Donckele, considerato uno dei protagonisti della cucina francese contemporanea. Il suo menù parte dagli ingredienti della Provenza e del Mediterraneo per costruire piatti che raccontano il territorio con una tecnica raffinata ma mai fine a sé stessa. Il tratto distintivo sono le celebri salse, pensate non come semplice accompagnamento, ma come elemento capace di esaltare ogni ingrediente e creare un equilibrio tra mare, terra e aromi locali. È una cucina che sorprende senza essere eccessiva, capace di trasformare una cena in un'esperienza di viaggio.

Il Cheval Blanc Saint-Tropez è la scelta ideale per chi desidera vivere il lato più sofisticato della Costa Azzurra, dove il lusso si esprime attraverso il silenzio, il servizio impeccabile e una delle tavole più straordinarie d'Europa.

Brown's Hotel, Londra Il Brown's Hotel, nel cuore di Mayfair, è uno di quegli hotel in grado di raccontare la storia di una città. Fondato nel 1832, è il più antico hotel di Londra e da quasi due secoli accompagna l'evoluzione della città senza perdere il suo carattere. Tra queste mura è passata una parte della storia britannica: qui Alexander Graham Bell effettuò la prima telefonata nel Regno Unito, Charles de Gaulle scrisse il celebre appello alla Francia Libera durante la Seconda guerra mondiale e Winston Churchill lo considerava la sua casa londinese. Anche la letteratura ha trovato ispirazione tra le sue stanze: Agatha Christie vi ambientò uno dei suoi romanzi e Rudyard Kipling scrisse parte de Il libro della giungla. Oggi, dopo un attento restyling firmato Rocco Forte Hotels, il Brown's riesce a coniugare questo straordinario patrimonio storico con un'eleganza contemporanea fatta di tessuti preziosi, opere d'arte, ambienti luminosi e un'accoglienza tipicamente britannica. A renderlo ancora più speciale è il fatto che il soggiorno non si esaurisce tra le pareti dell'hotel, ma diventa una porta d'accesso privilegiata alla vita culturale di Londra. Per l'estate 2026, inoltre, il Brown's ha infatti lanciato The Brown's Season, un programma di esperienze realizzato insieme a Champagne Laurent-Perrier che accompagna gli ospiti attraverso il meglio della stagione sociale britannica: dalle grandi mostre ai teatri, fino agli eventi sportivi e culturali più attesi, con itinerari personalizzati organizzati dal concierge. È l'hotel perfetto per chi desidera vivere Londra come un vero insider, soggiornando in un luogo che non è soltanto un simbolo dell'ospitalità britannica, ma una parte autentica della storia della città.

Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort, Austria

Chi pensa che la montagna sia una destinazione da vivere solo d'inverno probabilmente non è mai stato a Großarl. Nel cuore delle Alpi austriache, a poco più di un'ora da Salisburgo, questa valle verde e silenziosa diventa d'estate un rifugio perfetto per chi desidera rallentare, respirare aria fresca e ritrovare un contatto autentico con la natura. È qui che sorge Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort, uno degli hotel più iconici dell'Austria, nato nel 1979 come una piccola pensione di famiglia e trasformato, nel corso di tre generazioni, in un raffinato resort cinque stelle senza perdere l'atmosfera calorosa che lo contraddistingue ancora oggi. Il progetto architettonico dialoga costantemente con il paesaggio circostante: grandi vetrate, legno, pietra naturale e tessuti dai toni caldi portano letteralmente le montagne all'interno degli spazi, mentre camere e suite, molte delle quali con terrazze panoramiche o spa privata, offrono un'interpretazione contemporanea dello chalet alpino, elegante ma mai ostentata.

Uno dei grandi punti di forza del resort è la capacità di soddisfare viaggiatori molto diversi tra loro. Le coppie possono concedersi momenti di relax nella spettacolare Mountain Spa di oltre 7.000 metri quadrati, con piscine interne ed esterne riscaldate, saune panoramiche e aree wellness adults only, mentre le famiglie trovano spazi dedicati ai bambini, attività organizzate e percorsi pensati per ogni età. Anche la proposta gastronomica contribuisce a rendere il soggiorno memorabile grazie anche alla cantina con oltre 30.000 bottiglie: ogni esperienza racconta il forte legame con il territorio e la volontà di coniugare qualità e creatività.

Das Edelweiss è la scelta ideale per chi desidera riscoprire la montagna in una stagione diversa, vivendo un'estate fatta di escursioni, benessere e buon cibo, in uno dei resort più affascinanti dell'intero arco alpino.

Casa de las Artes, Madrid

Per scoprire davvero Madrid non basta visitare il Prado o passeggiare tra le piazze del centro: bisogna immergersi nella sua straordinaria tradizione culturale. È proprio da questa idea che nasce Casa de las Artes, The Meliá Collection, il primo boutique hotel del brand nella capitale spagnola. Situato nel quartiere di Atocha, a pochi passi dal celebre "Triangolo dell'Arte" formato dal Museo del Prado, dal Reina Sofía e dal Thyssen-Bornemisza, l'hotel trasforma il soggiorno in un'estensione dell'esperienza culturale della città. Ricavato da quattro edifici storici interconnessi, tra cui un elegante palazzo del 1913, il progetto conserva il fascino dell'architettura originale reinterpretandolo con un design contemporaneo, dove materiali pregiati, opere d'arte e spazi luminosi dialogano con la storia del luogo. Ogni ambiente racconta un frammento della tradizione artistica e letteraria spagnola, fino ad arrivare alle camere, dove le incisioni di Gustave Doré dedicate al Don Chisciotte rendono omaggio a Miguel de Cervantes e al quartiere che, durante il Secolo d'Oro, ospitò alcuni dei più grandi scrittori del Paese.

L'arte, però, qui non è soltanto un elemento decorativo, ma accompagna ogni momento del soggiorno. Il ristorante dell'hotel propone un originale concept che unisce gastronomia e spettacolo dal vivo, trasformando la cena in un'esperienza teatrale capace di coinvolgere gli ospiti. A completare l'esperienza ci sono anche una piscina termale e un'area wellness, perfette per ritrovare il ritmo dopo una giornata trascorsa a esplorare la città.

Casa de las Artes è l'indirizzo ideale per chi desidera vivere Madrid andando oltre i suoi monumenti, soggiornando in un luogo che celebra la creatività in tutte le sue forme e che riesce a trasformare anche una semplice notte in hotel in un'esperienza culturale.

Casa Bonavita, Malta Ospitato all'interno di un elegante palazzo storico del 1740, restaurato con cura nel corso di cinque anni, Casa Bonavita, ad Attard, è un boutique hotel di sole diciassette camere che propone un modo diverso di vivere Malta, lontano dalle località balneari più affollate e immerso nella quiete di uno dei villaggi più autentici dell'isola. La posizione, a circa quindici minuti sia dalla capitale La Valletta sia dall'antica città fortificata di Mdina, lo rende il punto di partenza ideale per esplorare il patrimonio storico maltese, offrendo al tempo stesso un rifugio raccolto dove ritrovare tranquillità. Ad accogliere gli ospiti sono giardini profumati di zagara, gelsomino e palme che circondano la dimora, creando un'atmosfera mediterranea elegante e rilassata, quasi sospesa nel tempo. Il progetto porta la firma di Christopher e Suzanne Sharp, fondatori di The Rug Company, che hanno trasferito a Casa Bonavita la loro sensibilità per il design e il profondo legame con l'isola. Gli interni raccontano una storia fatta di artigianato locale, influenze italiane e ricordi di famiglia. Il risultato è un ambiente intimo, sofisticato e profondamente autentico, che restituisce il fascino delle grandi dimore private più che quello di un hotel tradizionale. Casa Bonavita è la scelta ideale per chi desidera scoprire una Malta diversa, fatta di storia, cultura e quiete, soggiornando in un luogo dove ogni spazio racconta una storia e il lusso si misura attraverso il carattere, l'accoglienza e la bellezza dei dettagli.

Villa Soro, San Sebastián

Ci sono città che si scoprono passeggiando e altre che meritano di essere vissute con la calma di una casa. A San Sebastián, capitale gastronomica dei Paesi Baschi, Villa Soro offre proprio questa sensazione. Ospitato in un'elegante villa aristocratica inglese di fine Ottocento, dichiarata Patrimonio Storico della città, è uno dei pochi hotel cittadini ad aver conservato intatto il fascino di una dimora privata. Saloni con caminetti, soffitti alti, una scenografica scalinata in legno intagliato, vetrate originali e dettagli d'epoca convivono con un restauro raffinato che valorizza la storia dell'edificio senza rinunciare al comfort contemporaneo. Intorno, gli splendidi giardini progettati dal paesaggista francese Pierre Ducasse regalano un'atmosfera sorprendente: pur trovandosi a pochi minuti dal centro e dalle spiagge della città, qui sembra di essere immersi nella quiete della campagna basca.

Questa dimensione raccolta è ciò che rende Villa Soro un rifugio speciale per chi desidera vivere San Sebastián con un ritmo diverso. Da qui è facile raggiungere a piedi o in bicicletta il quartiere di Gros, la spiaggia di Zurriola, la città vecchia e alcuni dei ristoranti più celebri della Spagna, da Arzak ai tanti indirizzi dove assaggiare gli iconici pintxos.

Villa Soro è la scelta ideale per chi cerca un soggiorno elegante ma autentico, lontano dagli hotel più convenzionali, in una residenza storica che racconta l'anima più raffinata di San Sebastián senza rinunciare alla tranquillità e al fascino di una casa di famiglia.

Hotel Plunhof, Alto Adige

L'hotel Plunhof, nel cuore della Val Ridanna, a pochi chilometri da Vipiteno, nato alla fine degli anni Settanta dalla trasformazione di un antico maso di famiglia, è oggi uno degli indirizzi più prestigiosi dell'ospitalità altoatesina, capace di coniugare il calore dell'accoglienza familiare con un design contemporaneo e una forte attenzione alla sostenibilità. Circondato da prati, boschi e dalle imponenti cime delle Alpi dello Stubai, l'hotel è cresciuto insieme alla famiglia Volgger, che ancora oggi lo gestisce con lo stesso spirito di un tempo. Legno locale, pietra naturale e ampie vetrate dialogano con il paesaggio alpino, mentre ogni ambiente restituisce la sensazione di trovarsi in un rifugio elegante dove natura, comfort e autenticità convivono in perfetto equilibrio. A rendere ancora più speciale il soggiorno contribuisce l'impegno concreto verso un turismo sostenibile, certificato da riconoscimenti come ClimaHotel ed Ecolabel UE.

Il cuore dell'esperienza è rappresentato dalla pluripremiata Spa Minera, un progetto unico ispirato agli oltre ottocento anni di storia mineraria della Val Ridanna. Qui il benessere prende forma attraverso ambienti che evocano il mondo delle miniere, piscine panoramiche, saune scenografiche e percorsi sensoriali che hanno valso al Plunhof importanti riconoscimenti internazionali ai World Luxury Spa Awards. Ma il soggiorno non si limita al relax. Dall'hotel partono escursioni verso le miniere di Monteneve, le cascate di Stanghe, i sentieri delle Alpi Breonie e i rifugi d'alta quota, mentre la cucina valorizza ingredienti del territorio con una proposta gourmet accompagnata da una ricca cantina di vini altoatesini e italiani.

Dopo il recente ampliamento, che ha introdotto nuove suite panoramiche, una spettacolare Sky Pool e ulteriori spazi adults only, il Plunhof si conferma la scelta ideale per chi desidera vivere la montagna in ogni stagione, alternando avventura, benessere e ospitalità autentica in uno degli hotel più iconici dell'Alto Adige.