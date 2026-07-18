Summer hats: i cappelli perfetti per l’estate di cui innamorarsi asap!
In estate, soprattutto con le ultime temperature che sfiorano i 40 gradi all’ombra, non sono tanto i capi a fare davvero il look, quanto gli accessori. Piccoli, pratici e assolutamente preziosi, sono loro i veri pezzi statement protagonisti dell’estate, capaci di arricchire, ammodernare e dare carattere anche al più semplice - e a prova di afa - dei fit.
Perché, diciamocelo, quando il caldo si fa sentire, chi ha davvero voglia di indossare qualcosa di diverso da una t-shirt e un paio di shorts? Tocca dunque a gioielli, borse, scarpe & Co aggiungere personalità e, per l’estate 2026, a donare un po’ di “pepe” ai nostri summer looks ci pensano i cappelli, gli item più gettonati del momento che hanno già conquistato un posto d'onore tra le tendenze di stagione.
Ma non è finita qui: i cappelli non sono solamente il je ne se quois capace di elevare i nostri look “da città”, ma rivelano un lato styling anche quando si tratta di fit più “vacanzieri”, a partire dalle mise ideali per un pranzo al volo fra le vie delle città marittime, fino agli outfit da spiaggia, fra costumi, parei e sandali.
In più, a differenza dei winter hat, i summer hat sono tutti accomunati da elementi e silhouette ben precise, ma nonostante questo, risultano versatili oltre che caratteristici. Il che ci permette di sfoggiarli con la stessa naturalezza in occasioni diverse purché il filo conduttore sia uno solo: l'estate.
I modelli di cui fare incetta spaziano dai cappelli in rafia, che richiamano la vita costiera e si abbinano perfettamente agli scenari balneari senza rinunciare però alla loro vena più chic, fino ai classici modelli a tesa larga, evergreen di sempre, che si rinnovano ogni anno attraverso nuove palette, texture e fantasie. Non mancano poi i baseball cap, impreziositi da scritte e ricami in tema, i bucket hat e persino i cowboy hat, reinterpretati in chiave più “soft” per un tocco di western non eccessivo. Così, fra un cappello per ogni gusto, non vi resta che scegliere il vostro modello del cuore e lasciare che faccia ciò che gli riesce meglio: rendere cool i nostri look.
Summer hats: i modelli per l'estate
Cappello paglia PULL&BEAR
Credits: pullandbear.com
Cappello pescatore & OTHER STORIES
Credits: stories.com
Cappello focaccia e mare LANAPO
Credits: lanapo.it
Capello ricamato MIU MIU
Credits: miumiu.com
Cappello a tesa larga MARELLA
Credits: it.marella.com
Cappello combinato ZARA
Credits: zara.com
Capello in tessuto H&M
Credits: hm.com
Capello in paglia MANGO
Credits: mango.com
Cappello a secchiello in cotone crochet GANNI su Farfetch
Credits: farfetch.com
Cappello di paglia RESERVED
Credits: reserved.com
Cappello stile basco in rafia COS
Credits: cos.com
Cappello in paglia PARFOIS
Credits: parfois.com
Cappello cowboy BERSHKA
Credits: bershka.com
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