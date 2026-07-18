Fra bucket hat, cappelli in rafia e baseball cap, la scelta è praticamente infinita: non resta che trovare il modello che vi faccia battere il cuore e indossarlo all summer long.

In estate, soprattutto con le ultime temperature che sfiorano i 40 gradi all’ombra, non sono tanto i capi a fare davvero il look, quanto gli accessori. Piccoli, pratici e assolutamente preziosi, sono loro i veri pezzi statement protagonisti dell’estate, capaci di arricchire, ammodernare e dare carattere anche al più semplice - e a prova di afa - dei fit.



Perché, diciamocelo, quando il caldo si fa sentire, chi ha davvero voglia di indossare qualcosa di diverso da una t-shirt e un paio di shorts? Tocca dunque a gioielli, borse, scarpe & Co aggiungere personalità e, per l’estate 2026, a donare un po’ di “pepe” ai nostri summer looks ci pensano i cappelli, gli item più gettonati del momento che hanno già conquistato un posto d'onore tra le tendenze di stagione.

Ma non è finita qui: i cappelli non sono solamente il je ne se quois capace di elevare i nostri look “da città”, ma rivelano un lato styling anche quando si tratta di fit più “vacanzieri”, a partire dalle mise ideali per un pranzo al volo fra le vie delle città marittime, fino agli outfit da spiaggia, fra costumi, parei e sandali.

In più, a differenza dei winter hat, i summer hat sono tutti accomunati da elementi e silhouette ben precise, ma nonostante questo, risultano versatili oltre che caratteristici. Il che ci permette di sfoggiarli con la stessa naturalezza in occasioni diverse purché il filo conduttore sia uno solo: l'estate.

I modelli di cui fare incetta spaziano dai cappelli in rafia, che richiamano la vita costiera e si abbinano perfettamente agli scenari balneari senza rinunciare però alla loro vena più chic, fino ai classici modelli a tesa larga, evergreen di sempre, che si rinnovano ogni anno attraverso nuove palette, texture e fantasie. Non mancano poi i baseball cap, impreziositi da scritte e ricami in tema, i bucket hat e persino i cowboy hat, reinterpretati in chiave più “soft” per un tocco di western non eccessivo. Così, fra un cappello per ogni gusto, non vi resta che scegliere il vostro modello del cuore e lasciare che faccia ciò che gli riesce meglio: rendere cool i nostri look.



Summer hats: i modelli per l'estate

Cappello paglia PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Cappello pescatore & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Cappello focaccia e mare LANAPO

Credits: lanapo.it

Capello ricamato MIU MIU

Credits: miumiu.com

Cappello a tesa larga MARELLA

Credits: it.marella.com

Cappello combinato ZARA

Credits: zara.com

Capello in tessuto H&M

Credits: hm.com

Capello in paglia MANGO

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Cappello a secchiello in cotone crochet GANNI su Farfetch

Credits: farfetch.com

Cappello di paglia RESERVED

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Cappello stile basco in rafia COS

Credits: cos.com

Cappello in paglia PARFOIS

Credits: parfois.com

Cappello cowboy BERSHKA

Credits: bershka.com