Da rimedio della nonna a trend virale, l’aceto di mele promette capelli lucidi e più leggeri. Ma cosa ne pensano davvero dermatologi e hair expert?

Nei video beauty sui social l’aceto di mele finisce sempre più spesso sui capelli, non nell’insalata. Flaconcini ambrati, promesse di lucentezza istantanea, zero crespo e cute “detossinata” con un ingrediente che avete già in cucina.

Gli esperti, però, invitano alla calma: sì, l’aceto di mele può essere un alleato interessante per capelli e cuoio capelluto, ma resta pur sempre un acido. Usarlo bene fa la differenza tra chioma brillante e chioma irritata.

Perché l’aceto di mele interessa ai vostri capelli

L’aceto di mele nasce dalla fermentazione del succo di mela. Contiene soprattutto acido acetico, altri acidi organici e piccole quantità di minerali come potassio, calcio e magnesio. Il punto chiave, per i capelli, è il suo pH acido.

Secondo il portale medico Healthline, il cuoio capelluto e il fusto del capello hanno un pH naturalmente leggermente acido, intorno a 3,7–5,5. Molti shampoo tradizionali sono più alcalini: aprono troppo le cuticole, rendendo le lunghezze opache, ruvide, più fragili.

L’aceto di mele, con pH tra 2 e 3, se ben diluito può aiutare a riportare il pH in una zona più favorevole. Risultato: cuticole che si richiudono, superficie più liscia, luce che si riflette meglio. In più l’acido acetico ha leggere proprietà antibatteriche e antifungine, utili quando il cuoio capelluto è un po’ “scompensato”.

Benefici reali (e miti da ridimensionare)

Il primo effetto che molte persone notano è la lucentezza. Usato come risciacquo acido finale, l’aceto di mele rimuove residui di calcare, styling e smog, lasciando i capelli più morbidi e facili da districare. Non serve aspettare mesi: il cambiamento può essere visibile già dopo poche applicazioni.

Altro punto a suo favore: cute che si unge meno velocemente e forfora leggera più sotto controllo. In ambiente acido alcuni microrganismi che prosperano sul cuoio capelluto fanno più fatica a proliferare, e questo può calmare prurito e desquamazione lieve. Gli esperti, però, ricordano che si tratta di un supporto cosmetico, non di una terapia: se la forfora è intensa o accompagnata da arrossamenti importanti, bisogna parlare con il dermatologo.

Sul fronte “capelli più forti”, l’effetto è indiretto. Una cuticola compatta riduce l’attrito tra i fusti, limita l’effetto crespo e aiuta a prevenire rotture e doppie punte. Ma da qui a parlare di rimedio anticaduta ce ne passa. Medical News Today segnala che gli studi specifici su aceto di mele e crescita dei capelli sono pochissimi e su campioni ridotti: le promesse di ricrescita miracolosa restano quindi soprattutto aneddotiche.

Ci sono anche situazioni in cui l’aceto di mele non è la risposta: calvizie ereditaria, alopecia areata, dermatiti importanti richiedono diagnosi e cure mediche, non un rimedio fai-da-te.

Come usare l’aceto di mele sui capelli, passo passo

Regola numero uno, ribadita dagli esperti di dermatologia: mai usare l’aceto di mele puro su cute e lunghezze. Va sempre diluito in abbondante acqua.

Una ricetta “soft” per iniziare: 1 cucchiaio di aceto di mele in circa 500 ml di acqua tiepida.

Alcune guide internazionali arrivano a 2–4 cucchiai in mezzo litro d’acqua, ma conviene aumentare la dose solo se la cute tollera bene la miscela. In Italia si usano spesso proporzioni come 1 cucchiaio ogni mezzo litro, fino a 3 cucchiai in 1,5 litri.

Come inserirlo nella routine: fate lo shampoo (meglio delicato), applicate eventualmente il balsamo e risciacquate. A questo punto versate lentamente la soluzione di aceto di mele sui capelli e sul cuoio capelluto, massaggiando con i polpastrelli. Lasciate agire 2–3 minuti e poi risciacquate con acqua.

La frequenza dipende dal tipo di capello: capelli grassi o con forfora leggera: fino a 1–2 volte a settimana; capelli normali: circa 1 volta ogni 7–10 giorni; capelli secchi, ricci, decolorati: 1–2 volte al mese, con diluizione più alta e sempre abbinato a una maschera idratante.

Chi ha la cute un po’ sensibile può “ammorbidire” il risciacquo aggiungendo un cucchiaino di gel d’aloe o di miele, sempre mantenendo l’aceto ben diluito.

Se il fai-da-te non vi convince, molte linee capelli propongono già shampoo detox, risciacqui e scrub al cuoio capelluto con aceto di mele in formula, associato a glicerina, oli vegetali e estratti lenitivi: il pH è controllato in laboratorio e l’esperienza d’uso è più morbida, soprattutto su capelli trattati o colorati.

Sicurezza: errori da evitare secondo i dermatologi

Secondo diversi studi raccolti da Healthline, il rischio principale è l’irritazione: concentrazioni troppo alte o uso quotidiano possono seccare molto cute e lunghezze, fino a causare bruciore e microlesioni. Chi soffre di dermatite seborroica, psoriasi o ha già problemi al cuoio capelluto dovrebbe confrontarsi con il proprio dermatologo prima di iniziare.

Utile il patch test: preparate la stessa diluizione che usereste sui capelli, applicatene una piccola quantità sulla parte interna del polso o dietro l’orecchio, lasciate agire 10–15 minuti e poi risciacquate. Se nelle 24 ore successive compaiono rossore marcato, prurito intenso o pelle che “tira”, meglio evitare l’uso sulla testa.

Segnali che state esagerando con l’aceto di mele: cute che pizzica ogni volta che lo applicate, forfora che peggiora, capelli opachi, rigidi, che si spezzano facilmente. In questi casi sospendete, tornate a uno shampoo delicato e, se i sintomi non migliorano, fissate un controllo con un professionista.

Attenzione anche ai capelli colorati e decolorati: i risciacqui acidi frequenti possono accelerare lo scarico del colore. In questo caso meglio limitarne l’uso o orientarsi su prodotti specifici con aceto di mele pensati proprio per capelli trattati.

Come farlo diventare davvero l’ingrediente in più della vostra routine

Per chi lotta con radici unte e lunghezze appesantite, l’aceto di mele può diventare il “reset” settimanale: shampoo delicato, risciacquo acido ben diluito, un balsamo leggero solo sulle punte e styling ridotto al minimo.

Se avete capelli ricci o molto secchi, la parola chiave resta idratazione: oli o creme pre-shampoo, detergenti dolci, maschere ricche e un risciacquo all’aceto di mele solo ogni tanto, per ridare brillantezza senza sacrificare morbidezza.

Per le amanti della semplicità basta tenerlo come asso nella manica nei periodi in cui la chioma appare spenta da smog, mare o piscina. Usato con buon senso e senza estremismi, l’aceto di mele non fa magie, ma può essere davvero quell’ingrediente semplice che rende la vostra routine capelli un po’ più intelligente.