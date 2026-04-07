Dalla Scandinavia al Portogallo, ecco quali sono le mete più sicure per viaggiare da sola che offrono avventura e divertimento ma in sicurezza

C’è qualcosa di profondamente liberatorio nel partire da sole. Scegliere il ritmo, cambiare programma all’ultimo momento, perdersi senza dover dare spiegazioni. Ma quando si parla di sicurezza, la scelta della destinazione diventa fondamentale.

Quali sono allora le mete più sicure per viaggiare da sola?

Si tratta di una domanda sempre più frequente, con destinazioni sempre più ricercate da chi vuole esplorare il mondo in autonomia, senza rinunciare alla tranquillità (e alla sicurezza!).

Secondo il Solo Female Travel Index 2026 di TUI, alcune destinazioni si distinguono per sicurezza, qualità della vita, infrastrutture e parità di genere, creando le condizioni ideali per partire senza pensieri.

Non è un caso che ai primi posti dominino i Paesi del Nord Europa: qui sicurezza e benessere quotidiano si traducono in una sensazione concreta, quella di poter camminare da sole (sì, anche di notte) senza ansia.

Ecco allora le 10 destinazioni che oggi rappresentano il punto di riferimento per ogni donna che sogna un viaggio in solitaria.

Valigia pronta? Ecco le mete più sicure per viaggiare da sola

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Finlandia

Al primo posto si conferma la Finlandia, dove la sicurezza non è solo un dato ma una sensazione concreta che accompagna ogni momento del viaggio. Helsinki è essenziale, luminosa, quasi meditativa: una città che invita a rallentare e a ritrovare il proprio ritmo. Anche fuori dalla capitale, tra foreste e laghi, tutto sembra progettato per offrire tranquillità e autonomia. Qui viaggiare da sole significa sentirsi protette senza doverci pensare.

Svezia

Stoccolma è una città che si lascia vivere con naturalezza. Ordinata, elegante, perfettamente organizzata, permette di muoversi in totale autonomia, anche per chi viaggia da sola per la prima volta. I quartieri si susseguono tra acqua e architettura contemporanea, mentre la cultura locale valorizza indipendenza e rispetto. Un equilibrio che rende la Svezia una delle mete più affidabili per partire senza esitazioni.

Austria

Vienna ha un fascino discreto, fatto di palazzi storici, caffè senza tempo e una qualità della vita altissima. È una città che accoglie senza invadere, dove tutto funziona con precisione e gli spostamenti sono semplici e sicuri. Perfetta per chi cerca un viaggio da sola all’insegna della cultura, ma senza rinunciare a una sensazione costante di serenità.

Belgio

Il Belgio sorprende per la sua accessibilità. Bruxelles, Bruges e Anversa sono città a misura d’uomo, facili da esplorare anche in pochi giorni. La sicurezza si combina con un’atmosfera rilassata e un ritmo mai frenetico, ideale per chi ama perdersi tra musei, architetture e piccole strade acciottolate senza sentirsi mai fuori posto.

Danimarca

Copenaghen è il perfetto esempio di città contemporanea: sostenibile, curata, accogliente. Muoversi in bicicletta, attraversare quartieri vivaci o fermarsi in un café diventa parte di un’esperienza fluida, senza stress. La Danimarca è uno di quei luoghi dove la sicurezza è quasi invisibile, perché è già integrata nella vita quotidiana.

Portogallo

Il Portogallo è una delle destinazioni europee più amate da chi viaggia da sola, e non solo per il clima o il paesaggio. Lisbona e Porto hanno un’energia gentile, fatta di panorami luminosi, tram iconici e un senso diffuso di accoglienza. Qui è facile sentirsi subito a proprio agio, anche grazie a un ritmo rilassato che rende ogni giornata più semplice.

Lituania

Meno prevedibile, ma sempre più presente nelle classifiche, la Lituania è una scelta interessante per chi cerca qualcosa di diverso. Vilnius è vivace ma accessibile, con un centro storico raccolto e facile da esplorare. La sicurezza si accompagna a una dimensione autentica, ancora lontana dal turismo di massa.

Paesi Bassi

Amsterdam e le altre città olandesi offrono un senso di libertà immediato. La cultura dell’inclusione e il rispetto degli spazi personali rendono il viaggio da sole naturale, quasi spontaneo. Muoversi è semplice, l’atmosfera è aperta e ogni esperienza sembra progettata per essere vissuta senza complicazioni.

Germania

Dalla creatività di Berlino alla compostezza di Monaco, la Germania offre una varietà di esperienze unite da un elemento comune: l’affidabilità. Trasporti efficienti, città organizzate e un alto livello di sicurezza rendono ogni spostamento semplice. Ideale per chi cerca un viaggio dinamico ma ben strutturato.

Nuova Zelanda

Chiude la classifica delle mete più sicure per viaggiare da sola la Nuova Zelanda; destinazione perfetta per chi sogna un viaggio più lungo e immersivo. Nonostante la distanza, è una delle destinazioni più semplici da vivere in autonomia: le persone sono accoglienti, le infrastrutture efficienti e la natura sempre protagonista. Un viaggio che unisce avventura e tranquillità, senza compromessi.