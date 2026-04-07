Un'isola con le acque tra le più limpide e cristalline che possiate immaginarvi. No, non parliamo dei Caraibi: la location in questione dista pochissimo dall'Italia...

Nel vostro gruppo WhatsApp continuano a comparire proposte per vacanze nelle solite mete super affollate come Grecia e Baleari. Per carità, sono posti bellissimi, ci mancherebbe. Ma voi quest'anno vorreste puntare su una location meno famosa e "inflazionata". Ebbene, abbiamo la soluzione perfetta!

E spoiler: il paradiso di cui vi parlermo è a poche ore dall’Italia e il passaporto può restare tranquillamente nel cassetto. Si chiama Laguna Blu, è in Croazia, tra Drvenik Veli, Drvenik Mali e i minuscoli isolotti di Krknjaši, ed è uno di quei luoghi che vi fanno chiedere come sia possibile che non ne parli ancora nessuno alla macchinetta del caffè.

Un paradiso caraibico nell’Adriatico

La famosa Laguna Blu croata non è una spiaggia con file di ombrelloni. È uno specchio d’acqua protetto, nella baia di Krknjaši, in Dalmazia centrale, a poca distanza da Trogir e Spalato. Da un lato c’è Drvenik Veli, piccola isola abitata con circa 150 residenti; dall’altro Drvenik Mali, una manciata di case e un’atmosfera da "isola che (quasi) non c’è".

Qui il fondale è di sabbia chiara e rimane basso per parecchi metri. La luce rimbalza sul bianco, l’acqua è così limpida che sembra illuminata dal basso e le sfumature vanno dal turchese al blu cobalto. Se vi piacciono nuoto e snorkeling, il livello è decisamente "no filter needed".

Non immaginatevi però la classica baia comodamente raggiungibile a piedi: la Laguna Blu si vive dalla barca. Si ancora tra gli isolotti, si scende in acqua, si nuota, si osservano i fondali e poi si risale per un pranzo a bordo o in una konoba affacciata sul mare. È una destinazione da giornata, non un posto dove fare vita di spiaggia per una settimana.

Come arrivarci dall’Italia (senza trasformare il viaggio in un’odissea)

Il modo più semplice è volare su Spalato dagli aeroporti italiani collegati (Milano, Roma, Napoli e altri, a seconda della stagione). Dal centro di Spalato a Trogir sono circa 30 minuti di auto o bus. Da lì partono le barche per la laguna.

Se amate il ritmo lento, c’è l’opzione nave: traghetto notturno da Ancona a Spalato, arrivo al mattino, breve trasferimento verso Trogir e, nel giro di poche ore, siete già in costume a scegliere da che lato della barca tuffarvi. Comodo se volete portare l’auto o semplicemente evitare l’aereo.

Terza possibilità, per chi è fan del road trip: auto dalla Italia via Slovenia fino alla costa dalmata. È la soluzione più lunga, ma scenografica, soprattutto se decidete di fermarvi una notte lungo la costa.

In ogni caso, qualunque sia il vostro mezzo, l’ultimo tratto è sempre lo stesso: barca. Da Trogir servono circa 15-20 minuti di motoscafo, da Spalato 35-40. Potete scegliere tra escursioni organizzate, taxi boat o noleggio di un gommone con skipper.

Come vivere la Laguna Blu (e per chi non è fatta)

Una volta lì, dimenticate lettini in prima fila e spritz serviti sotto l’ombrellone. Il programma tipo è: ancoraggio, tuffi, snorkeling, chiacchiere al sole, libro in mano.

Le spiaggette sui lati della baia sono per lo più di ciottoli, con qualche pineta per l’ombra, ma i servizi restano volutamente minimali.

La Laguna Blu Croazia è perfetta per coppie che cercano un posto scenografico ma non patinato, gruppi di amici, famiglie abituate alla barca e con bambini che amano l’acqua.

Meno ideale se vi spaventa l’idea di salire su un motoscafo, se volete una spiaggia attrezzata o se avete problemi importanti di mobilità.

Un plus spesso sottovalutato sono le isole che la circondano. Drvenik Veli, con zero aree industriali e natura quasi intatta, è la base perfetta per chi sogna sere silenziose e cieli pieni di stelle. Drvenik Mali è ancora più essenziale: pochissimi abitanti, niente resort, pochissime infrastrutture. Tradotto: se cercate movida, avete sbagliato coordinate. Se volete finalmente staccare dal rumore, siete nel posto giusto.

Quando andarci

Il dettaglio che i post sui social raramente mostrano è che in pieno agosto nella baia di Krknjaši possono arrivare fino a 150 barche e circa 1500 persone al giorno. L’area è parte della rete Natura 2000, con praterie di posidonia e un ecosistema delicatissimo. Gli abitanti di Drvenik Veli hanno già sollevato il tema dell’overtourism via mare.

Questo significa due cose. La prima: se potete, puntate su giugno o settembre. L’acqua è già (o ancora) piacevole, l’affollamento molto più gestibile, l’esperienza decisamente più vicina al paradiso che avete in mente. La seconda: scegliete orari intelligenti. Mattina presto e tardo pomeriggio regalano luce spettacolare, meno barche, meno rumore.

Alcuni accorgimenti da seguire: non gettare niente in acqua, evitare di camminare sulle praterie di posidonia, rispettare eventuali boe e divieti di ancoraggio, tenere la musica a un volume che permetta ancora di sentire il rumore delle onde.

La Laguna Blu è vicinissima alla Italia, ma resta un posto raro. Il modo migliore per goderselo è contribuire a far sì che resti così il più a lungo possibile.