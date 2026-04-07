La maison francese saluta l'arrivo della bella stagione con la sua linea di Alta Gioielleria, esprimendo eleganza, leggerezza e savoir faire.





Nel 2026 l'inconfondibile Monogram della maison Vuitton, emblema stilistico dal fascino senza tempo, compie 130 anni. Tra i vari modi di omaggiare questo anniversario, il marchio francese scrive un nuovo capitolo all'interno della sua linea di Alta Gioielleria con la collezione Color Blossom, che ci regala per la primavera 2026, un’esplosione di sfumature e mixano sapientemente artigianalità couture e spirito pop.

Proprio dal motivo Monogram che Georges Vuitton ideò nel 1896 come tributo a suo padre, ispirato alle linee del Neogotico e dal fascino del Giapponismo, nacque il pattern divenuto una "firma" della maison e replicata su borse iconiche e capi ready-to-wear. Quei delicati elementi iconografici rivivono nella loro espressione più preziosa proprio nella Color Blossom, linea di Alta Gioielleria lanciata per la prima volta nel 2015.





Color Blossom: il fascino misterioso della sodalite





In questo mondo che unisce eleganza e spensieratezza, fa il suo debutto una gemma speciale, la sodalite. Con la sua tonalità blu navy intensa, quasi ipnotica, questa pietra "di sale" porta con sé un’aura di mistero e forza. Caratterizzata da una texture opaca ma impreziosita da sottili inclusioni naturali che la rendono simile a un cielo notturno, la sodalite entra a far parte del repertorio Color Blossom con sette nuovi pezzi che sono già oggetti del desiderio.

Dalle collane con pendente a stella e sole — perfette da indossare day-to-night — fino al sontuoso sautoir e al bracciale multi-motivo, la sodalite dialoga con l’oro e i diamanti in un gioco di contrasti che celebra il legame profondo tra la Maison e gli elementi della natura. Ma la vera magia risiede nella lavorazione: ogni pietra viene tagliata a mano con una tecnica lapidaria complessa per ottenere l’iconica forma bombé in tre dimensioni. Un processo che richiede una precisione millimetrica e tempi cinque volte superiori a quelli di una pietra piatta, ma che restituisce una luce e una morbidezza tattile senza pari.





Una campagna globale tra Hollywood e l’Oriente

A dare il volto a questa nuova "era preziosa" sono due icone di stile contemporanee: le House Ambassador Ana de Armas e Ouyang Nana. Svelata proprio oggi, 6 aprile, la nuova campagna globale cattura perfettamente l'essenza della collezione. Ana de Armas, già volto della linea Color Blossom, incarna quel fascino magnetico e internazionale che abbiamo amato sul red carpet, mentre la talentuosa Ouyang Nana porta con sé la freschezza e l'eleganza che l'hanno resa una stella in Asia e negli Stati Uniti. Insieme, raccontano una femminilità poliedrica, capace di passare con disinvoltura dal rigore di un set cinematografico alla leggerezza di uno scatto rubato.







28 nuovi gioielli per un lusso prêt-à-porter

La collezione Color Blossom non si ferma qui. Con un totale di 28 nuovi pezzi, la Maison invita ogni donna a diventare la stylist di se stessa. L’approccio è fresco, dinamico, decisamente "millennial": i gioielli non sono più "cimeli "da chiudere in cassaforte, ma compagni d’avventura da sovrapporre, mixare e personalizzare.

Accanto alla sodalite, troviamo la luminosità senza tempo della madreperla rosa e bianca, la forza dell’onice, l’energia della corniola e le sfumature esotiche di malachite e amazzonite. La novità più scintillante? L’introduzione di nuove lavorazioni in pavé di diamanti. Le pietre centrali sono ora incorniciate da una pioggia di brillanti che ne esaltano i contorni, creando giochi di luce e ombre che donano profondità ai celebri fiori del Monogram. Dalle nuove medaglie in stile "statement" agli anelli chiusi pensati per lo stacking, ogni pezzo è un inno alla libertà espressiva.







Il fascino della collezione risiede nella sua capacità di essere versatile: non c’è nulla di rigido o formale in questi gioielli; c’è invece la gioia di giocare con i volumi e con le tonalità che più ci rappresentano.