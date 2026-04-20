Avete bisogno di un piccolo break primaverile e il mare è la vostra meta ideale? Ecco le località perfette su cui fare un pensiero (anche in vista dei ponti e dei weekend di Maggio)

Nel 2026 il 1° maggio cade di venerdì: tradotto, un weekend lungo al mare garantito senza consumare ferie. E poi c’è tutto il resto del mese, con giornate che si allungano, luce bellissima e zero afa.

La voglia di tuffarsi è già alta, molto meno quella di litigare per un ombrellone in terza fila. Meglio giocare d’anticipo: qui trovate mete selezionate, in Italia e appena oltre confine, perfette per ponti e weekend di maggio da 2 a 4 giorni, con mare protagonista e folla ancora lontana.

Perché il mare a maggio è una buona idea

Maggio è il momento in cui le località balneari si svegliano, ma non sono ancora travolte dall’alta stagione. Le spiagge restano vivibili, i borghi sul mare hanno ritmi più lenti, i ristoranti lavorano con i primi turisti e con chi vive lì tutto l’anno. L’atmosfera è molto più autentica rispetto ad agosto.

Sul fronte clima, al Nord l’acqua resta frizzante ma le giornate sono perfette per passeggiare sul lungomare e prendere il sole in costume. Al Centro e soprattutto al Sud (Cilento, Sicilia, Sardegna, isole minori) le prime nuotate diventano decisamente probabili, con massime spesso sopra i 22-24 gradi nelle giornate serene. Nel Mediterraneo allargato, da Creta alle Canarie, il caldo arriva ancora prima.

C’è anche il tema budget. A maggio molti hotel propongono tariffe più basse rispetto ai mesi di punta e c’è più scelta su voli e traghetti, con orari comodi ancora disponibili. Si riesce a prenotare all’ultimo senza entrare in modalità caccia al tesoro.

5 mete di mare in Italia per weekend e ponti di maggio

Baia del Silenzio, Sestri Levante (Liguria)

Una mezzaluna di sabbia racchiusa tra case pastello e barche ormeggiate. A maggio la Baia del Silenzio fa onore al suo nome: meno gente, più calma, acqua insolitamente limpida per il Mar Ligure. In un weekend vi godete la spiaggia, i vicoli del centro storico e una passeggiata panoramica verso il promontorio, facilmente raggiungendo Sestri in treno da Genova o Milano.

Palmarola e le Isole Pontine (Lazio)

Palmarola è la sorella selvaggia di Ponza: niente stabilimenti, solo scogliere chiare, faraglioni e grotte modellate dal mare. A maggio le barche sono poche e le calette sembrano private, con acqua che va dallo smeraldo al blu intenso. Base ideale a Ponza, gita in giornata a Palmarola, almeno tre giorni totali per godervi il ritmo lento dell’arcipelago.

Marina di Camerota, Parco Nazionale del Cilento (Campania)

Nel Cilento il mare è tra i più puliti del Tirreno e a maggio la natura è in piena forma. A Marina di Camerota alternate lunghe spiagge comode anche per le famiglie a sentieri costieri panoramici. Da non perdere Cala Bianca e la Baia degli Infreschi, raggiungibili con trekking semplice o in barca. Si arriva in treno fino a Pisciotta-Palinuro, poi bus o auto.

Favignana, regina delle Egadi (Sicilia)

Favignana in alta stagione è gettonatissima, ma a maggio resta ancora a misura di bicicletta e chiacchiere al porto. Le icone sono Cala Rossa, con la roccia chiara a contrasto con il turchese, e Cala Azzurra, perfetta per nuotare e fare snorkeling in acque fermissime. Con tre o quattro giorni avete il tempo per girare l’isola in bici, esplorare le cave di tufo e assaggiare il tonno locale.

Marzamemi e la Sicilia sudorientale

Piccolo borgo di pescatori, casette basse e piazza affacciata sul mare: Marzamemi a maggio è luminoso e tranquillo, senza la folla delle serate estive. Le spiagge della vicina Riserva di Vendicari regalano dune, acqua pulitissima e silenzi rari. In un ponte lungo potete abbinare il mare alle passeggiate barocche tra Noto e Siracusa, con temperature spesso già molto miti.

Mete di mare vicinissime all’estero

Rovigno e la costa istriana (Croazia)

Rovigno si raggiunge facilmente in auto dal Nord Italia ed è perfetta per tre giorni pieni. Il centro storico in pietra scende a picco su un mare trasparente, le spiagge sono di roccia o ciottoli e proprio per questo l’acqua sembra vetro. A maggio si cammina tra vicoli e pinete senza calca, si spende meno rispetto ad agosto e si nuota nelle baie più riparate nelle ore centrali.

Creta, Malta, Cipro: ponte lungo nel Mediterraneo

Se potete allungare a quattro giorni, un volo per Creta, Malta o Cipro regala già un assaggio di estate piena. Le temperature medie di maggio superano spesso i 24 gradi e il mare diventa più invitante rispetto all’Italia. Il bello è il mix: spiagge ampie senza folla, siti archeologici, borghi storici e terrazze sul mare ancora frequentate più da locali che da gruppi organizzati.

Come scegliere la meta giusta per il vostro ponte di maggio

Con due giorni veri a disposizione conviene puntare su mete facilmente raggiungibili: Liguria se partite dal Nord, Tirreno laziale e toscano o Marzamemi se siete già al Sud. Così passate più tempo in spiaggia che in viaggio.

Con tre giorni il ventaglio si allarga: diventano perfette le Isole Pontine, il Cilento e Rovigno, che permettono di alternare mare, passeggiate e una cena diversa ogni sera. Con quattro potete spingervi su Favignana o sulle isole del Mediterraneo più lontane, inserendo anche una giornata piena di esplorazione culturale oltre alla spiaggia.