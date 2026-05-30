Dal 29 maggio al 2 giugno Milano si accende tra festival, mostre e gite fuori porta per celebrare l’80° della Repubblica. Tra grandi eventi e idee anche gratis, ecco come trasformare il ponte in un mini viaggio senza lasciare la città.

Se restate a Milano durante il Ponte del 2 giugno 2026, siete in ottima compagnia. Tra il 29 maggio e il 2 giugno la città si riempie di festival, mostre, musica all’aperto e tante occasioni per uscire di casa senza prosciugare il conto in banca.

In più, quest’anno si celebra l’80° anniversario della Repubblica: tra cerimonie in piazza Duomo e musei statali a ingresso gratuito il 2 giugno, il weekend lungo è l’occasione perfetta per fare il pieno di cultura, spritz e aria estiva.





Ponte del 2 giugno 2026 a Milano: clima, date e atmosfera

Il calendario è dalla vostra parte: dal venerdì 29 maggio al martedì 2 giugno avete fino a cinque giorni da giocare tra città e dintorni. Chi lavora il lunedì può comunque godersi un vero mini-break di inizio estate.

Nel centro, tra piazza Duomo e Palazzo Marino, sono previste le celebrazioni istituzionali con alzabandiera e momenti musicali per la Festa della Repubblica. Un passaggio veloce in zona, magari al mattino, si può abbinare a una visita in uno dei musei statali che, secondo il Ministero della Cultura, il 2 giugno aprono con ingresso gratuito: controllate sempre sito e orari aggiornati del singolo museo.

Da lì, potete spostarvi verso i quartieri più vivi del momento - Porta Romana, Navigli, Isola - seguendo gli eventi che trasformano il ponte in un piccolo festival diffuso.





Grandi eventi e festival del weekend del ponte

Se volete partire in grande, l’idea più interessante è Artigiano in Fiera – Anteprima d’estate a Rho. Per cinque giorni i padiglioni diventano un viaggio tra artigianato, cibo regionale, oggetti di design e incontri tra culture. È perfetto se siete in gruppo: ognuno trova qualcosa, dalla ceramica alla spezia esotica, dal bijoux alla focaccia.

Restando in città, nel cuore di Porta Romana i Bagni Misteriosi festeggiano la riapertura delle piscine con una festa di primavera tra florovivaismo e artigianato d’eccellenza, accompagnata da musica e performance. Ideale se vi piace l’idea di un pomeriggio “bella Milano” tra piante, installazioni e aperitivo a bordo vasca.

Per chi associa la parola ponte a spritz e musica, all’Idroscalo arriva lo Spritz Social Fest: festival a ingresso gratuito con dj set, concerti, food truck e mercatini. Potete passarci il pomeriggio tra street food e lago oppure arrivare al tramonto e restare a ballare sotto le stelle.

Venerdì in piazza Città di Lombardia c’è la Festa della Lombardia: 20 stand con prodotti agricoli e artigianali del territorio, ottima scusa per fare scorta di salumi, formaggi e conserve da portare a casa.

Se siete disposte a spingervi leggermente fuori Milano, a Nerviano torna il Big Bang Music Fest, uno dei festival gratuiti più amati dell’hinterland: sul palco, tra gli altri, Nitro, Dj Prezioso, Punkreas, Ruggero de I Timidi. Perfetto per una serata “zaino in spalla” e sneakers, senza biglietto da pagare.





Cosa fare gratis a Milano nel ponte del 2 giugno

La buona notizia: potete riempire almeno un’intera giornata senza spendere un euro (o quasi).

Per un itinerario d’arte gratuita partite da Spazio Leonardo, dove la mostra Celestial Guardians dell’artista e poetessa argentina Micaela Piñero occupa tutta la galleria con grandi dipinti su tessuto. A pochi passi, allo Spazio Hus, la personale della fotografa Anna Chiara Gianuzzi, La grammatica del corpo, usa l’immagine come indagine interiore: perfetta se amate fotografia e introspezione.

Proseguite verso la galleria Poleschi, con la personale di Sandro Chia Maschere attuali, e fate un salto da Art Gallery per Dorme un canto in ogni cosa dedicata a Imi Knoebel, protagonista dell’astrazione europea del secondo Novecento. In chiusura, passaggio da Workness Club per la mostra di Alessandro Filograna, tra collage e serigrafia che mescolano passato e presente. Tutte tappe ottime per un sabato tra gallerie, magari intervallato da un caffè all’aperto.

Altro indirizzo da segnare: Step FuturAbility District. Lo spazio dedicato alla “connessione con il futuro” festeggia il quarto compleanno con un weekend a ingresso gratuito. Installazioni interattive, percorsi immersivi e tecnologia spiegata in modo accessibile: funziona bene sia per adulti curiosi sia per ragazze e ragazzi che si annoiano nei musei classici.

Se preferite stare fuori, potete costruire un giro completamente free tra Porta Romana (solo affacciandovi all’esterno dei Bagni Misteriosi), la Darsena e i Navigli, magari incrociando una tappa di Palchi Fioriti, la rassegna di spettacoli all’aperto per famiglie che anima varie piazze della città.





Mostre, musei e idee family friendly per il ponte

Chi vuole approfittare del ponte del 2 giugno a Milano per recuperare le grandi mostre è a posto. Alle Gallerie d’Italia arriva l’esposizione dedicata ad Arnaldo Pomodoro, con oltre quaranta opere che ripercorrono decennio dopo decennio la sua parabola creativa: imperdibile per chi ama la scultura contemporanea.

Tra Palazzo Reale e Museo del Novecento proseguono le due grandi mostre sulla Metafisica, con circa 400 opere tra dipinti, sculture, fotografie e disegni: un tuffo nell’atmosfera sospesa di De Chirico e compagni. Sempre a Palazzo Reale continua anche I Macchiaioli, con più di cento opere che raccontano il movimento che ha rivoluzionato la pittura italiana dell’Ottocento.

Se preferite fotografia e moda, Palazzo Citterio ospita la retrospettiva su Giovanni Gastel, mentre in Pinacoteca si può scoprire Giovanni Agostino da Lodi, uno degli artisti più originali tra Quattrocento e Cinquecento. Al Mudec, ultimi giorni per Il senso della neve, percorso dedicato alle Olimpiadi invernali e al modo in cui la neve racconta i cambiamenti del nostro tempo.

Con i bambini potete combinare un museo “wow” con qualcosa di leggero: una mattina tra installazioni al Mudec o alle Gallerie d’Italia, pranzo in un cortile o in Darsena e pomeriggio a seguire uno degli spettacoli di Palchi Fioriti nei quartieri. Se fa caldo, l’Idroscalo resta il piano B (o A) perfetto, soprattutto se lo abbinate allo Spritz Social Fest per un aperitivo mentre loro corrono nel verde.