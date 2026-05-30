Dall'Islanda all'Albania, dal Canada alla Grecia: le nuove mete estive raccontano una voglia di viaggiare più libera e autentica

Tra tensioni geopolitiche, voli deviati e rincari sempre più evidenti, ci si sarebbe aspettati un’estate fatta di rinunce. E invece sta succedendo esattamente il contrario. Le persone continuano a prenotare, a organizzare partenze e a cercare nuove mete, ma lo stanno facendo in modo diverso: più flessibile, più consapevole e molto meno prevedibile.

A raccontarlo sono i dati di WeRoad, la travel tech company specializzata in viaggi di gruppo, che fotografa un’estate 2026 in cui la domanda di viaggio non crolla, ma si adatta al contesto internazionale.

«Le tensioni geopolitiche non fermano la voglia di partire, la riorientano verso destinazioni alternative e formati di viaggio diversi», si legge nel report diffuso dall’azienda.

Ed è forse proprio questo il trend più interessante del momento: non stiamo smettendo di viaggiare, stiamo semplicemente cambiando il nostro modo di farlo.

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Il Nord Europa è la vera sorpresa dell’estate

Per anni considerate destinazioni da inverno o da “vacanza alternativa”, oggi le mete del Nord Europa sono diventate le protagoniste assolute dell’estate 2026. I numeri parlano chiaro: +80% di prenotazioni rispetto allo scorso anno.

L’Islanda continua a conquistare tutti con geyser, paesaggi vulcanici e lagune glaciali, registrando un +70%, mentre la Norvegia cresce del 60% grazie ai fiordi, ai trekking panoramici e a un’idea di viaggio molto più lenta e immersa nella natura.

Ma la vera sorpresa è l’Irlanda. Secondo WeRoad, le prenotazioni sono aumentate addirittura di dieci volte rispetto al 2025. Merito probabilmente di quell’estetica romantica e cinematografica fatta di pub con musica live, scogliere spettacolari e road trip tra paesaggi verdissimi che sembrano usciti da un film.

Non è difficile capire perché queste mete stiano conquistando Millennials e Gen Z: temperature più vivibili, overtourism meno aggressivo e una crescente voglia di esperienze autentiche e outdoor.

Dall’Albania al Canada: le mete emergenti

Accanto alle grandi conferme, ci sono poi le mete emergenti che stanno vivendo un vero boom. L’Albania, per esempio, registra un incredibile +100% di prenotazioni grazie alla sua riviera ancora relativamente low profile, alle spiagge caraibiche e ai prezzi più accessibili rispetto ad altre località del Mediterraneo.

Fuori dall’Europa, invece, il Canada è il caso più clamoroso: +153%. A spingere le prenotazioni ci sono sicuramente i Mondiali di calcio del 2026, ma anche i nuovi voli diretti dall’Europa e un immaginario fatto di grandi laghi, città cosmopolite e paesaggi sconfinati.

Tra le destinazioni più interessanti compare anche l’Ecuador con le Galápagos (+60%), sempre più richieste da chi sogna un viaggio unico e immerso nella biodiversità.

Le mete più in voga dell’estate 2026

Accanto alle nuove scoperte, ci sono poi le grandi conferme: quelle mete che continuano a dominare le wishlist dei viaggiatori estate dopo estate. Secondo i dati WeRoad, tra le destinazioni più prenotate del 2026 ci sono ancora Stati Uniti, Indonesia, Spagna, Islanda e Perù. Mete diversissime tra loro, ma unite da una caratteristica precisa: promettono esperienze immersive, scenari iconici e quel mix di avventura e immaginario social che oggi influenza moltissimo le scelte di viaggio.

Gli Stati Uniti restano un sogno trasversale, soprattutto grazie ai grandi road trip tra California, deserti e parchi nazionali. L’Indonesia continua invece ad attrarre chi cerca una fuga spirituale e tropicale, tra Bali, templi, surf e wellness retreat immersi nella giungla. La Spagna si conferma una delle mete europee più amate per la sua capacità di unire mare, nightlife e cultura, mentre il Perù mantiene intatto il fascino di destinazione “once in a lifetime”, complice l’intramontabile richiamo del Machu Picchu e della Rainbow Mountain.

Crescono moltissimo anche Grecia, Malta e Sud Italia, mentre Baleari e Canarie segnano un +50%, con Minorca e Fuerteventura tra le isole più desiderate dell’estate.