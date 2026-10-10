Volete un late check-out gratis senza litigare con la reception? I segreti di un ex receptionist per capire il momento preciso in cui chiederlo e avere quasi sempre un sì come risposta.

In gran parte degli hotel italiani l'orario di check-out è tra le 10 e le 12, mentre il check-in parte dalle 14 o 15. Nel mezzo c'è il solito dilemma: come guadagnare qualche ora di sonno in più senza pagare supplementi salati.

"Per diversi anni sono stata dall'altra parte del bancone, in una grande struttura di città. Gestivo arrivi, upgrade, lamentele, anniversari, gruppi aziendali. E soprattutto richieste di late check-out, spesso alle 9.55 quando la camera andava liberata alle 10. Vi posso dire che la differenza fra un sì e un no raramente è la simpatia. È quasi sempre il timing", racconta un'ex receptionist che condivide con Grazia.it i segreti per richiederlo ( e magari ottenerlo) senza supplementi.





Perché il late check-out gratis è un piccolo miracolo logistico

Secondo le guide di viaggio di Skyscanner, la maggior parte degli hotel italiani fissa il check-out tra le 10 e le 12 e il check-in dalle 14 alle 15. In queste poche ore il reparto housekeeping deve pulire tutte le camere, rifare letti, controllare minibar, sistemare eventuali danni. Se l'hotel è pieno, ogni minuto conta.

Dietro il bancone, la mattina, succede questo: la reception stampa la lista delle partenze e degli arrivi, assegna le camere e coordina le pulizie. In base al numero di cameriere ai piani e all'occupazione, si decide quante richieste di check-out posticipato si possono concedere. Non esiste una cifra magica, ma in molti casi si parla di “poche camere” per giorno.

Negli hotel di città, soprattutto nelle grandi destinazioni turistiche, la rotazione è altissima. Lì un late check-out gratuito oltre un'ora è quasi un unicorno. In un agriturismo o in un B&B di campagna, se il giorno dopo non arriva nessuno in quella stanza, la flessibilità è maggiore. Ma anche lì il problema è organizzare il lavoro di chi pulisce, non la cattiveria della direzione.





Cosa succede davvero quando chiedete più tempo

Quando chiedete un late check-out, la receptionist apre il gestionale e guarda tre cose: chi arriva nella vostra camera il giorno dopo, quante altre richieste sono già state approvate e quante ore servono alle pulizie per rimettere tutto a posto. Se gli slot disponibili sono finiti, anche la receptionist più buona del mondo non ha margine. E non lo avrà mai alle 10 meno cinque.





Il momento perfetto per chiederlo: la sera prima

Il trucco più efficace che ho visto funzionare? Passare in reception la sera prima della partenza, andando o tornando dalla cena. In quell'orario il flusso degli arrivi è finito, i telefoni squillano meno e il personale ha il tempo di studiare il vostro caso con calma.

La sera, l'hotel ha già un quadro abbastanza preciso delle prenotazioni del giorno dopo. Si sa quali camere resteranno vuote, chi arriva tardi, dove si può spostare un ospite. È anche il momento in cui si chiudono le richieste speciali, proprio perché c'è ancora spazio per riorganizzare camere e pulizie senza mandare in tilt il planning.

Al contrario, ci sono tre momenti “killer” per la vostra richiesta di late check-out gratuito:

- durante la prenotazione, mesi prima: può cambiare tutto, dalle cancellazioni ai gruppi;

- al check-in: la priorità è accogliere chi arriva, non pensare alle partenze del giorno dopo;

- la mattina stessa, a ridosso dell'orario di uscita: le camere sono già state assegnate, gli slot extra probabilmente esauriti.





Come formulare la richiesta la sera prima

La scena ideale è semplice: arrivate alla reception, magari verso le 21, e con un sorriso dite qualcosa tipo: «Buonasera, domani abbiamo il volo nel pomeriggio: ci sarebbe per caso la possibilità di un late check-out gratuito, anche solo di un’oretta o due, se la disponibilità lo permette?».

Funziona perché:

- specificate il motivo concreto (volo tardo, treno, riunione);

- chiedete “se possibile”, senza pretese;

- vi accontentate anche di poco, non di restare fino alle 18.

Se state festeggiando qualcosa, è il momento di dirlo: «Siamo qui per un anniversario» oppure «È il nostro mini viaggio di nozze». Molti hotel danno priorità alle occasioni speciali, soprattutto fuori altissima stagione.





Cosa dire, cosa scrivere e cosa fare se vi dicono no

Un piccolo trucco in più è preparare il terreno già in fase di prenotazione, usando il campo “richieste speciali” o scrivendo una mail diretta. Frasi tipo: «Se possibile, ci farebbe comodo un late check-out perché il nostro volo parte nel tardo pomeriggio, ma capiamo che dipende dalla disponibilità» creano un clima collaborativo. La decisione finale, però, verrà comunque presa la sera prima.

Non sempre il late check-out può essere gratis. Alcune strutture prevedono un piccolo supplemento per restare oltre le 11, altre applicano mezza giornata o addirittura una notte in più se rimanete fino al tardo pomeriggio. Chiedere chiaramente «Se non fosse possibile gratuito, avete una tariffa ridotta per restare un po’ di più?» vi permette di valutare in anticipo se ne vale la pena.

Se il no è categorico, giocatevi il piano B:

- chiedete del deposito bagagli, quasi sempre gratuito;

- informatevi su eventuali bagni di cortesia, spogliatoi della spa, docce vicino alla piscina;

- valutate, nelle grandi città, i servizi di luggage storage in stazione o una camera day-use se avete un volo molto tardo.

Per fissare tutto, una mini check-list da tenere in mente:

1. Prima di prenotare, controllate gli orari di check-in e check-out e se l'hotel parla di late check-out a pagamento.

2. In fase di prenotazione, inserite una richiesta gentile nelle note.

3. Al check-in, chiedete solo se “di solito” è possibile posticipare un po’ l’uscita.

4. La sera prima della partenza, passate in reception in un momento tranquillo e fate la vostra richiesta con calma.

5. Se arriva un no, attivate subito deposito bagagli e uso delle aree comuni: la giornata è salva anche senza chiavi in tasca.