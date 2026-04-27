Compatta, accogliente e sorprendentemente dinamica: a pochi chilometri da Bologna, Imola è una di quelle città che unisce storia antica, natura e passione per i motori in un equilibrio raro

Compatta, accogliente e attraversata da una storia che si legge ancora nelle sue strade, Imola è una di quelle città che si scoprono passo dopo passo. A pochi chilometri da Bologna, nel cuore della Romagna, conserva l’impianto della città romana, nata lungo l’incrocio tra via Emilia e via Appia, con la classica struttura a cardo e decumano che ancora oggi disegna il centro storico.

Passeggiare qui significa muoversi tra epoche diverse senza soluzione di continuità: dalle tracce dell’antichità alla dimensione rinascimentale di piazza Matteotti, fulcro della vita cittadina, fino alle architetture che raccontano il lungo periodo sotto la dominazione papale, quando Imola era una delle sette città sorelle della Romagna.

Ma quello che colpisce davvero è il ritmo. Imola ha un’energia discreta, lontana dal turismo frenetico, dove tutto sembra invitare a rallentare: i portici, le piazze, le vie che si aprono su scorci inaspettati. È una città a misura di famiglia, facile da esplorare anche con i bambini, dove le distanze sono ridotte e ogni tappa si raggiunge senza fatica.

E poi c’è un elemento che la rende unica: in pochissimi minuti si passa dal centro storico al verde del Parco delle Acque Minerali o all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che dista appena 600 metri. In circa 1.500 metri si concentrano stazione, centro e circuito, trasformando Imola in una destinazione pratica, accessibile e sorprendentemente completa per una gita fuori porta.

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Tra piazze, palazzi e storie da scoprire

Il cuore della città resta piazza Matteotti, elegante e armoniosa, dove si affacciano il Palazzo Comunale e il Palazzo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola. Da qui si diramano le vie del centro, perfette per una passeggiata tra negozi, caffè e botteghe.

A pochi passi, la Rocca Sforzesca domina il paesaggio urbano con i suoi torrioni intatti. Legata alla figura di Caterina Sforza, è uno dei simboli più riconoscibili della città e una tappa capace di affascinare anche i più piccoli.

Imola custodisce anche testimonianze importanti del suo passato più recente, come Palazzo Tozzoni, che racconta la vita aristocratica cittadina e il patrimonio culturale della Romagna ottocentesca, segnata da un significativo sviluppo neoclassico.

Sapori, tradizioni e identità

Imola è profondamente legata al suo territorio, anche dal punto di vista economico: l’agricoltura rappresenta oltre il 20% del PIL locale e continua a essere un elemento centrale dell’identità cittadina.

Questo legame si ritrova nella cucina e negli eventi. Il Baccanale, ad esempio, è uno degli appuntamenti più attesi e celebra la cultura gastronomica locale con iniziative come la Garganella d’Oro, dedicata a uno dei formati di pasta simbolo della tradizione, insieme ai cappelletti.

Accanto alla tradizione, si sviluppano nuove realtà capaci di reinterpretarla. Il pastry chef Sebastiano Caridi, non da ultimo, ha dato nuova vita a uno storico bar della città, portando un approccio contemporaneo che dialoga con il passato.

A rafforzare questa identità contribuisce anche il progetto Dal cuore di Imola, che valorizza i prodotti locali, come scalogno e albicocca, e li trasforma in racconto del territorio.

Natura e tempo libero tra parchi e musica

Il rapporto tra città e natura è uno degli elementi più piacevoli da vivere a Imola. Il Parco delle Acque Minerali offre un grande spazio verde dove rilassarsi, passeggiare o trascorrere del tempo all’aria aperta con i bambini.

Accanto a questa dimensione più lenta, la città sa anche trasformarsi in luogo di intrattenimento. L’area della Park Arena, situata dietro le tribune dell’autodromo, ospita concerti e grandi eventi, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più varia.

WEC: quando Imola diventa una fan city

Il legame tra città e autodromo trova la sua espressione più evidente durante il FIA World Endurance Championship, quando Imola cambia ritmo e si trasforma in una vera e propria fan city diffusa. In occasione della 6 Hours of Imola, il centro storico diventa un’estensione naturale del circuito: non più solo spettatori sugli spalti, ma una città intera che partecipa all’evento, tra musica, incontri, esperienze e appuntamenti pensati per tutte le età. Durante il weekend, la città si anima con una programmazione musicale diffusa: dj set e artisti internazionali si alternano nelle piazze, mentre locali e spazi urbani diventano parte di un unico grande palcoscenico. Tra piazza Gramsci, piazza Medaglie d’Oro e altri punti del centro, prende forma una rete di eventi che prosegue fino a sera inoltrata, tra street food, aperitivi e momenti di socialità. Accanto all’intrattenimento, c’è anche spazio per la cultura. Mostre come quelle allestite tra piazza Gramsci e Palazzo Tozzoni mettono in dialogo arte e motori, trasformando l’automobile in un oggetto narrativo e simbolico, capace di raccontare valori come innovazione, lavoro di squadra e performance. Il risultato è un modello che va oltre il singolo appuntamento sportivo. Per l'edizione 2026 appena conclusa, infatti, la manifestazione ha registrato oltre 92mila presenze complessive, con quasi 50mila visitatori anche nel centro storico e un forte aumento degli arrivi in treno, segno di una città capace di accogliere e coinvolgere.

Perché scegliere di fare una gita a Imola?

Imola funziona perché è semplice da vivere ma ricca di sfumature. È una città dove tutto è vicino e a portata di mano, dove si può passare con naturalezza da una passeggiata nel centro storico a un momento di relax nel verde, fino all’energia dell’autodromo, senza mai avere la sensazione di correre.

Qui storia e contemporaneità convivono in modo spontaneo, così come la dimensione quotidiana e quella degli eventi internazionali. Anche le grandi manifestazioni riescono a trasformarsi in esperienze accessibili e coinvolgenti per tutti, non solo per gli appassionati.

È proprio questo equilibrio a renderla una meta ideale per una gita fuori porta in famiglia: un luogo accogliente, dinamico e autentico, capace di sorprendere senza bisogno di eccessi.