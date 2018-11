Dallo zaino che ti massaggia mentre cammini al trolley che si trasforma in scooter e ti trasporta ovunque: 10 gadget originali per viaggiare al top del tech

Viaggiare è bellissimo, ma diventa ancora più bello con piccole chicche pensate per alleggerire (letteralmente) i trasporti, tenere al sicuro i nostri averi, portarci il caffè in tasca (LOL) o riuscire a schivarsi dalla pioggia senza avere tra le mani ombrelli e ombrellini che per quanto piccoli occupano sempre e comunque troppo spazio in borsa.



Fino a oggi.

Ecco 10 accessori pratici e originali - per non dire geniali - che allevieranno lo stress da viaggio (e non solo).

Lo zaino che ti massaggia mentre cammini

Si chiama Eume ed è lo zaino che sta spopolando su Kickstarter grazie a un team indiano che l’ha messo a punto.

Nei punti giusti, ossia le zone erogene: si tratta di uno zaino che massaggia chi lo indossa, alleviandogli fastidi e doloretti vari alla schiena e alla zona lombare.

Già disponibile su Amazon India, arriverà anche qui da noi a breve.

Comunque potete pre-ordinarlo su Kickstarter oppure farvelo arrivare dall’India con qualche milione di rupie per le spese di spedizione.

Ma lo capiremmo: una volta scoperto lo zaino massaggiatore, non si può più tornare indietro a una vita senza.

Photo Credits: Modo Bag

Il trolley motorizzato che si trasforma in scooter

Modobag è l’innovativo trolley che cambierà il modo di trasportare la valigia.

Infatti non bisogna né trascinarla né alzarla di peso ma semplicemente cavalcarla e attivarne il sistema di motorizzazione, trasformandola così in un comodo scooterino con cui muoversi in città o in aeroporto, tra un gate e l’altro .

Disponibile su Modobag.com

L’ombrello davvero tascabile

Un ombrello così compatto da stare nella tasca dei jeans? Ebbene sì, non è una chimera ma semmai una solida realtà che va sotto il nome di Knirps.

Si tratta di un ombrellino taglia davvero mini, così microscopico da poter essere riposto nel suo apposito astuccio semirigido e poi in tasca.

Con un’impugnatura speciale per il fissaggio ai pantaloni o alla borsetta, in microfibra idrorepellente per asciugarsi alla velocità della luce (anzi: alla velocità della pioggia!), con una protezione UV fino al 75% e un’impugnatura in materiale speciale Soft-Grip.

La monoruota elettrica

In campo hoverboard e monopattini elettrici è sceso da poco un nuovo giocatore, rivelandosi immediatamente un fuoriclasse.

Si tratta della monoruota elettrica Ninebot di Segway, a metà tra il monopattino e l’hoverboard e particolarmente apprezzata per il suo design elegante e una praticità nel trasporto maggiore rispetto a quella che caratterizza i suoi colleghi.

Non temete: non bisogna per forza iscriversi a un corso di acrobazie circensi per riuscire a stare in equilibrio! Pare infatti che sia semplicissimo. Pare.

Photo Credits: Mokase

La custodia per smartphone che fa il caffè

Non è il solito modo di dire per intendere che fa davvero tutto: uno smartphone che indossa la custodia Mokase fa pure il caffè.

Si tratta infatti della geniale cover che permette di gustarsi una tazzina di caffè in mobilità: basta scegliere il Mokaroma preferito, inserirlo nella custodia, attivare l’app Mokase sullo smartphone e avviare il riscaldamento. I

n pochi secondi la custodia erogherà del caldo e profumato caffè.

Questa invenzione non poteva non essere italiana e infatti così è. Non solo Made in Italy ma proprio Made in Napoli!

Disponibile su Mokase.it.

Photo Credits: Double Agent Shoes

Le scarpe con il compartimento segreto

Per essere a prova di ladri in metropolitana, è nato un marchio che produce scarpe per donna con un compartimento segreto in cui nascondere soldi e carte di credito.

Si chiama Double Agent Shoes ed è il nemico pubblico numero uno degli scippatori, oltre che delle caviglie, considerata l'altezza delle zeppe.

Disponibile su Doubleagentshoes.com

Photo Credits: Wandpdesign.com

Il kit per cocktail da viaggio

Si chiama The Carry On Cocktail Kit ed è la collezione di mini necessaire per prepararsi un buon cocktail quando non si è a casa.

Pensato per essere portato a bordo durante i viaggi in aereo, in realtà è una chicca godibilissima anche per chi rimane a terra.

Dal Moscow Mule al Gin & Tonic, ce n’è per ogni gusto: dentro troverete mixer, cucchiaino, misurino, attrezzi vari per barman in mobilità nonché gli ingredienti per il cocktail scelto.

Disponibile su Wandpdesign.com.

Photo Credits: Hoodtogo.com

Cappuccio anti-pioggia portatile

Per chi teme sempre per l’incolumità della propria messa in piega mentre se ne frega del resto del corpo, Hood To Go è la risposta.

Si tratta di una cappuccio impermeabile anti-pioggia da tirare fuori al bisogno e attaccare alla giacca.

Disponibile su Hoodtogo.com.

Photo Credits: Dottorgadget.it

Lacci magnetici

Stanchi di dovervi inginocchiare a riallacciare per la centesima volta le stringhe delle scarpe che si sono allentate e inzuppate di pioggia?

Da oggi stesso potrete dire addio ai crucci legati ai nodi delle stringhe, questo grazie un sistema di allaccio rapido magnetico da attaccare ai lacci per stringere le scarpe senza dover annodarli.

Disponibili su Dottorgadget.it.

Photo Credits: Dottorgadget.it

Pettine serramanico

Potete usarlo sia per fingere di essere armati in caso di necessità da legittima difesa sia per sistemarvi a dovere la zazzera.

Si tratta di un pettine con apertura a serramanico che, da chiuso, sembra a tutti gli effetti un coltello.

Perfetto per duelli a colpi di fon e spazzola.

Disponibile su Dottorgadget.it.