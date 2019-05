Il bradipo è l'animale più amato dai social, oltre che un concentrato di relax e tenerezza. Ecco 15 gadget dedicati a lui che vorremmo tantissimo

Lento, rilassato, sempre sorridente e calmo. In una parola: bradipo!

L’animale simbolo dell’anti-ansia che tutti noi vorremmo come grillo parlante che ci ricordi di rallentare i ritmi è uno dei più simpatici che esistano.

Per averlo sempre a portata di mano (a ricordarci così l’importanza della lentezza, soprattutto oggi con la vita frenetica e multitasking che ci siamo creati), ecco 15 gadget a tema bradipo da collezionare.

Per una dose massiccia di camomilla, valeriana e ilarità!

Tappetino da bagno

Il tappetino da bagno a forma di bradipo vi regalerà una vera doccia di relax.

Prezzo: 14,95 euro su troppotogo.it







Bradipo riscaldabile

Questo peluche a forma di bradipo aggiunge alla tenerezza dell'animale adorabile un ulteriore livello di comfort: è riscaldabile, assicurandovi così un caldo abbraccio di cui non potrete più fare a meno.

L’interno è riempito di cereali e lavanda, quindi 100% naturale.

Prezzo: 24,95 euro su troppotogo.it

L’astuccio per pigri

L’astuccio con teneri bradipi disegnati di Mr. Wonderful è l’accessorio perfetto per chi ci impiega due ore per prepararsi per andare a scuola o a lavoro.

Prezzo: 14,95 euro su amazon.it

Il trolley

Per chi ama viaggiare ma ha i suoi tempi (da bradipo appunto) per spostamenti, visite eccetera, il trolley con il bradipo disegnato di Maddy’s Home è il compagno ideale.

Prezzo: 17,99 euro su amazon.it

I segna-bicchieri

Per dare un po’ di colore e di brio alla tavola, anziché il trito e ritrito segnaposto optate per il segna-bicchiere a forma di bradipo del marchio Fred!

Per una digestione lenta di nome e di fatto.



Prezzo: 9,17 euro su amazon.it

Lo zainetto

Il best friend forever di ogni donna è lo zainetto. E l’altro è il bradipo, quindi perché non unire i due amiconi in una sola soluzione smart?

Lo zaino con il bradipo in grafica di Alaza sarà perfetto.

Prezzo: 25,83 euro su amazon.it

Gli adesivi murali

Per rallegrare le camerette dei più giovani ma anche per gli angoli della casa a cui dare un po’ di briosa ironia, la decalcomania a tema bradipo è quello che serve.

Adesivi da parete che coloreranno di humour tutta la home sweet home, rendendola ancora più sweet. Li produce il marchio Wmbz.

Prezzo: 18,52 euro su amazon.it

La tazza-bicchiere

La tazza-bicchiere in metallo smaltato con due bradipi in amore è il Santo Graal del sacrosanto romanticismo con senso dell’ironia annesso.

La produce il marchio Mr. & Mrs. Panda, rimanendo in tema animali troppo carini.

Prezzo: 15,90 su amazon.it



Le penne

Le penne con teneri bradipini che sonnecchiano vi faranno passare un po’ di quel sonno che vi attanaglia a lezione o durante le riunioni di lavoro. Le produce Mr. Wonderful.

Prezzo: 9,95 euro su amazon.it

l set copripiumino e federe

Il set per pigri veri è quello con copripiumino e federe a tema bradipo prodotto dal brand Rapport.

Per sogni d’oro ma soprattutto lenti! Altro che Rapid Eye Movement: con questo necessaire da letto, anche il REM andrà alla moviola…

Prezzo: 25,99 euro su amazon.it

Il grembiule da cucina

Per chi ama lo slow food nel vero senso del termine, il grembiule da cucina definitivo è quello del marchio Tim & Ted che riproduce un simpatico bradipo.

Per pranzetti interminabili e cenette a lume di candela che arriveranno sicuramente al moccolo.

Prezzo: 15,99 euro su amazon.it

La lampada

Per illuminare di allegria una stanza, la lampada a forma di bradipo attaccato al ramo è il must have.

La produce Fizz Creations. E Philippe Starck muto.

Prezzo: 15,51 euro su amazon.it



Batteria portatile

La power bank per smartphone a forma di simpatico bradipo ricaricherà non solo il vostro cellulare ma anche il vostro umore. Provare per credere!

Prezzo: 21,90 euro su dottorgadget.it



Tazza

Per pause caffè lente, a base di caffè lunghi e dilatate nel tempo tanto da attaccarsi alla pausa pranzo, la tazza con il musetto dolce e simpatico del bradipo è l’ingrediente segreto.

Metteteci dentro della camomilla al posto del caffè e la pennichella postprandiale sarà assicurata (occhio però che non lo sia anche il licenziamento).

Prezzo: 17,90 euro su dottorgadget.it

Infusore

Se per farvi la camomilla di cui parlavamo prima userete questo infusore a forma di bradipo sonnecchiante, l’effetto soporifero sarà ancora più garantito!

Prezzo: 13,90 euro su dottorgadget.it