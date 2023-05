Dalla vela allo yacht di lusso, passando per gommoni e houseboat: 7 rotte tra cui scegliere per decidere dove andare in vacanza con la barca

Si allungano le giornate e se il desiderio di rilassarvi in riva al mare inizia a farsi sentire, approfittatene per programmare una vacanza in barca. Dove andare?

** Vacanze in barca a vela: 5 destinazioni "mitologiche" **

Ci ha dato 7 idee di 7 rotte, per una gita fuori porta last minute o per la prossima estate, SamBoat, piattaforma leader in Europa nel noleggio barche con un servizio assistenza attivo 7 giorni su 7.

Ecco allora per ogni tipo di viaggiatore una destinazione ideale e l'imbarcazione giusta per viverla al meglio: dagli itinerari in barca a vela per gli amanti del relax alle navigazioni fluviali in houseboat per le coppie più romantiche fino alle vacanze in catamarano per i gruppi di amici e gli yacht di lusso per un'esperienza mozzafiato. Trovate quella che fa al caso vostro.

Dove andare in vacanza con la barca: 7 rotte per i gusti

(Continua sotto la foto)

Per chi è alla ricerca del puro relax: a Ponza in barca a vela

Ponza, appartenente alla provincia di Latina e situata al largo della costa laziale, un piccolo paradiso dove i fondali ricchi di pesci si affiancano a grotte sul mare scavate nella roccia come il complesso delle Grotte di Pilato. Il modo migliore per scoprire l’isola è a bordo di una barca a vela, in quanto le spiagge più suggestive e le calette più belle sono incastonate lungo la costa e sono accessibili solo via mare.

Da non perdere Chiaia di Luna, la caletta che si vede in foto, e Cala del Core che restano due delle tappe imperdibili da visitare quando si gira su una barca a Ponza; conosciute come le calette più romantiche dell'isola.

Feste di addio al celibato e al nubilato su uno yacht di lusso in Campania

Sono sempre di più le persone che, prima del fatidico sì, decidono di trascorrere l’addio al celibato e al nubilato regalandosi esperienze indimenticabili davanti a suggestivi paesaggi.

Anche qui, la soluzione ideale potrebbe essere quella di affittare uno yacht di lusso e fare rotta verso luoghi ricchi di storia, natura mozzafiato e ottimo cibo per un’esperienza ad hoc.

Le mete più desiderate? Napoli o Salerno e la Costiera Amalfitana, che grazie a Positano o ai faraglioni di Capri ci regalano paesaggi pittoreschi e romantici, ma soprattutto instagrammabili.

Per chi ama gli sport acquatici: tra windsurf e snorkeling in Salento

C'è anche chi alla vacanza piena di relax e romanticismo, preferisce più attività ed adrenalina durante le sue giornate. La destinazione ideale con le sue acque cristalline, è il Salento, ideale per sport acquatici.

Nell’area di Porto Cesareo, e in particolare tra le spiagge di Torre Chianca e del Bacino Grande, gli sportivi possono dedicarsi al windsurf e al kitesurf sfruttando i venti che sferzano la costa pugliese.

In Salento si possono praticare attività sportive estremamente interessanti come la subacquea, per questo si può invece noleggiare una barca a motore e allontanarsi dalla riva per dedicarsi anche allo snorkeling, che permette di ammirare da vicino i fondali mozzafiato dell’area marina protetta.

Per gli amanti dell’enogastronomia: la Sicilia in catamarano

Per tutti i viaggiatori che amano scoprire un territorio perdendosi attraverso colline ricoperte da alberi di ulivo, pianure dominate da giardini di aranci e i sapori della tavola, la meta perfetta per la bella stagione è la Sicilia: una terra ricca di contrasti e bellezze, eredità delle numerose popolazioni che l’hanno abitata.

Tra Palermo e Trapani sorge Castellammare del Golfo, un piccolo gioiello dove visitare il castello arabo-normanno a picco sul mare e i tradizionali bagli (le dimore fortificate di origine araba) e provare ricette come il cous cous di pesce alla trapanese o le sarde a beccafico.

Per cambiare scenario ed ammirare la bellezza delle isole minori come le Isole Eolie o le Isole Egadi (Levanzo, Marettimo e Favignana, dove si può visitare una delle più grandi tonnare del Mediterraneo, recentemente convertita in museo), l’ideale è salire a bordo di un catamarano, che permette di vivere il mare senza rinunciare al comfort, grazie ai suoi spazi comuni più vivibili e alla rete di prua che permette di prendere il sole o di rilassarsi sotto al cielo stellato.

Per una vacanza in famiglia: in gommone tra le coste della Sardegna

Partire per una vacanza in famiglia significa scegliere un luogo che risponda alle esigenze di tutti. Un’ottima soluzione è la Sardegna, dove tra le acque cristalline di San Teodoro, le spiagge perfette di Palau, i locali dedicati alla movida a Villasimius, le aree naturali protette dell’arcipelago della Maddalena e i fondali da sogno di Cala Gonone, ce n’è davvero per ogni tipo di viaggiatore, dai più piccoli ai più grandi.

Molte delle più belle spiagge e calette dell’isola sono però raggiungibili solo via mare: l’ideale, in questo caso, è noleggiare un gommone, una soluzione economica che permette la massima libertà di movimento, oltre che un’attività divertente anche per i più piccoli.

Per i più romantici: i canali francesi della Borgogna in houseboat

Per chi è alla ricerca di una destinazione romantica dove collezionare insieme nuovi ricordi, la bussola un ottima meta è la Borgogna, una regione francese nota per le sue pregiate bottiglie, per le distese di vitigni, le numerose eccellenze gastronomiche e i borghi dalle atmosfere d’altri tempi. Conta inoltre una distesa di castelli, cattedrali e storiche cantine; insomma le attività da provare non mancano.

Per aggiungere ancora più romanticismo alla vacanza di coppia, è possibile noleggiare le

houseboat per navigare sull’acqua lungo i numerosi fiumi che bagnano la regione e lasciarsi cullare al tramonto mentre si sorseggia e si brinda con dell’ottimo vino locale.

Per gli avventurosi: in barca a vela lungo le coste della Croazia

Infine, per chi ama il mare ma non può rinunciare all’avventura, si predilige la barca a vela la quale ti permette di vivere il mare ad ogni ora del giorno.

Le coste della Croazia sono la destinazione ideale per un viaggio di questo tipo: a largo dell’isola

di Pag, per esempio, ci si può immergere per andare alla scoperta dei relitti e dei reperti sommersi di epoca romana.

Sull’isola di Biševo si può entrare nell’affascinante Grotta Blu.

Mentre a Spalato ci si può dedicare al windsurf, al kitesurf, allo jet ski e al parasailing.

E se invece ci facessimo smartworking?

Per i fortunati (ancora) in smartworking c'è anche la possibilità di attrezzare la barca come un ufficio: Smace Yachting è un nuovo servizio che permette di lavorare in smart working a bordo di un catamarano dotato di ogni comfort e di tutto il necessario per il lavoro agile, compresa la connessione, che è sempre assicurata dall'utilizzo di un software che individua in tempo reale le zone migliori per navigare con la rete mobile.