In cerca di itinerari per le vostre vacanze in barca a vela ricchi di bellezza e storie da raccontare? Ve ne proponiamo 5, tra Italia e Grecia

Chi ha detto che le vacanze in barca a vela debbano essere unicamente a base di divertimento, abbronzatura e relax?

Ehm, certo: anche così non suona male.

Ma che ne dite di farvi travolgere dal mistero della mitologia mentre vi fate cullare dalle onde?

Approfittando del fatto che quest’anno che la Capitale Italiana della Cultura sia Procida, teatro di un episodio dell’Eneide, Sailogy - piattaforma online di noleggio barche – ci ha consigliato 5 destinazioni tra l’Italia e la Grecia dove riscoprire tutta la bellezza delle leggende classiche, oltre che quella del Mediterraneo.

Pronti a salpare per una vacanza in barca a vela alla scoperta dei miti? Ecco 5 itinerari nei racconti straordinari dell’Antica Grecia e della letteratura latina, tra Divinità ed Eroi.

5 mete epiche per vacanze in barca a vela indimenticabili

Vacanze in barca a vela in Italia: tra colori e sapori di Procida, Campania

A pochi chilometri dalla terraferma, nel Golfo di Napoli, si trova l’Isola di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022.

Dall’imbarcazione sarà possibile ammirare questa perla del Tirreno che affonda le sue origini nella mitologia.

Proprio nell’Eneide di Virgilio, si racconta che, la nutrice di Enea, Procida, dopo essere morta in mare venne seppellita su una piccola Isola, nei pressi di Vivara, che da quel giorno sarebbe stata chiamata per sempre Procida.

La barca è il modo migliore per ammirare la bellezza di quest’isola, apprezzando il panorama da diverse prospettive e facendosi catturare dalla vivacità delle case colorate.

Tra i venti delle Isole Eolie, Sicilia

Le isole Eolie sono la meta ideale per un primo viaggio in barca a vela.

Oltre ad essere state riconosciute come Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, sono celebri anche per essere state citate nei versi dell’Odissea di Omero.

Infatti si narra che le Isole Eolie prendano il nome dal dio Eolo, il quale era stato nominato da Zeus il domatore dei venti.

Le correnti erano custodite nelle caverne e dentro un otre e venivano liberate secondo la volontà degli dei o le preghiere dei mortali.

A volte i venti sfuggivano, e potevano provocare gravissimi danni a causa del loro impeto.

Il Mito racconta che sia questo il motivo del distaccamento della Sicilia dalla penisola.

Catturati dal canto delle sirene di Capri, Campania

Per chi vuole passare una rilassante vacanza in barca facendosi cullare dal canto delle sirene, la destinazione perfetta è Capri (nella foto qui sopra), dove ancora è vivo il mito di Ulisse che riuscì a resistere all’affascinante canto delle sirene.

L’eroe c’era riuscito facendosi legare all’albero della sua nave e facendosi tappare le orecchie con la cera dai suoi marinai, altrimenti non avrebbe potuto fare ritorno nella sua Itaca.

A sud di Capri, più esattamente a Marina Piccola, è possibile visitare lo Scoglio delle Sirene, rinominato così proprio a causa della leggenda omerica.

Nella misteriosa e affascinante Itaca, Grecia

L’isola di Itaca, celebre come la patria di Ulisse, è la meta perfetta per un viaggio in barca a vela all’insegna non solo del relax ma anche della scoperta di antichi.

Ulisse fu costretto a navigare per due decenni per riuscire a tornare nella sua amata terra, superando mille peripezie tra cui: l’inganno delle sirene, la ninfa Circe, un ciclope e perfino il regno dei morti.

Itaca rappresenta la riconnessione con le proprie radici.

Questa terra è famosa anche per i suoi bellissimi ancoraggi che permettono di approdare in alcune splendide baie raggiungibili unicamente via mare.

Un viaggio nella romantica Corfù, Grecia

Secondo la storia e la mitologia quest’isola è stata la terra di molti amori (è quella in foto qui sopra).

Il suo nome deriva proprio dalla Ninfa Corfù, di cui Zeus si innamorò, decidendo di portarla su queste coste. Ma non solo, fu sempre qui che Ulisse incontrò la dolce Nausicaa, la quale si prese cura di lui e successivamente gli procurò una nave per tornare ad Itaca.

Si racconta che Nettuno rabbioso immobilizzò la nave nella posizione dove oggi si trova l’isola.

La leggenda narra che “Pontikonissi” sia la nave che venne pietrificata dopo il ritorno da Itaca.

Dall’imbarcazione è possibile ammirare uno dei luoghi più romantici della Grecia: il Canale dell’Amore, che è un mix tra piccole baie e un canale con acque cristalline.