Tra spettacoli di droni, festival musicali e mostre internazionali, il capoluogo lombardo si prepara a un mese di maggio ricco di appuntamenti imperdibili che spaziano dall'arte alla musica

Maggio a Milano è sinonimo di rinascita. Vita all'aria aperta, convivialità e innovazione culturale sono il file rouge del mese che fa da preludio all'estate.

Il calendario di cosa fare a Milano a maggio conferma la città come hub creativo d'eccellenza, offrendo esperienze multisensoriali che fondono musica classica e tecnologia, come il DroneArt Show, o riflessioni profonde sul rapporto tra uomo e natura nelle grandi istituzioni artistiche.

Dalle piazze animate dalle note di Piano City ai padiglioni di Rho Fiera per TuttoFood, ecco la guida agli eventi da non perdere questo mese.

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Cosa fare a Milano a maggio: tutti gli appuntamenti

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DroneArt Show all'Ippodromo

Il 7 e l’8 maggio, l'Ippodromo Snai San Siro ospita una sfida creativa tra musica classica e avanguardia tecnologica. Durante l'evento, organizzato da Fever, oltre 1000 droni danzeranno nel cielo coreografando le note de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e Il Lago dei Cigni di Čajkovskij, trasformando il concerto tradizionale in un racconto di luce sotto le stelle pensato per famiglie e appassionati.

Pet Safety Days a CityLife

Per chi viaggia con i propri animali, il 7 e l'8 maggio il GUD di CityLife ospita i Pet Safety Days organizzati da Tavo per promuovere la cultura del viaggio sicuro. Mentre i pet possono divertirsi nella Fun Zone o partecipare a shooting fotografici, i proprietari hanno l'opportunità di consultare la dottoressa Zita Talamonti, esperta in comportamento animale, per ricevere consigli personalizzati sul benessere dei propri compagni in auto.

Grandi Mostre e Arte Contemporanea

Robert Mapplethorpe a Palazzo Reale

C'è tempo fino al 17 maggio per visitare Le forme del desiderio, la retrospettiva dedicata al celebre fotografo statunitense Robert Mapplethorpe. L'esposizione presenta una selezione di oltre 200 opere che spaziano dai nudi classici ai fiori iconici, fino ai ritratti di celebrità come Patti Smith e Andy Warhol, offrendo ai visitatori un viaggio immersivo nella perfezione formale e nel bianco e nero scultoreo che ha reso unico lo stile dell'artista.

Cao Fei alla Fondazione Prada

Con il progetto multimediale Dash, l’artista cinese Cao Fei esplora la rivoluzione tecnologica nell’agricoltura globale. Attraverso l'integrazione di videoinstallazioni, realtà virtuale e materiali d’archivio, la mostra stimola una riflessione profonda su come l'intelligenza artificiale e i nuovi algoritmi stiano ridefinendo radicalmente il nostro legame ancestrale con la terra e la sicurezza alimentare su scala mondiale.

Bestiario Universale alle Cinque Vie

Curata da David Sorgato, questa mostra allestita in via Sant’Orsola 13 indaga la figura dell’animale intesa come potente simbolo di protezione. Il percorso espositivo mette in dialogo manufatti rari, tappeti antichi di origine cinese e opere contemporanee realizzate in feltro, dando vita a un confronto cross-culturale di grande fascino che unisce idealmente le tradizioni dell'Amazzonia a quelle dell'Estremo Oriente.

Musica e Festival

Piano City Milano

Dal 15 al 17 maggio, il suono del pianoforte invade ogni distretto di Milano grazie alla nuova edizione di Piano City. Cortili solitamente chiusi al pubblico, case private e piazze cittadine si trasformano per l'occasione in palcoscenici diffusi, creando un'atmosfera magica capace di abbattere le barriere tra esecutore e ascoltatore in una grande celebrazione collettiva della musica.

MI AMI Festival 2026

All'Idroscalo torna il Festival della Musica Bella e dei Baci con una line-up che promette di accontentare ogni palato musicale. La rassegna prende il via il 21 maggio con le esibizioni dei Ministri e di Maria Antonietta, proseguendo il 22 maggio con le sonorità pop di Mecna e Tutti Fenomeni; il fine settimana entra nel vivo con il ritorno dei Nu Genea e il live di Motta il 23 maggio, per poi concludersi il 24 maggio con l'attesissimo set finale di Cosmo.

Monza Visionaria

Poco fuori porta, dal 7 al 17 maggio, Monza Visionaria propone l'evocativo tema Canta, prega, ama. Il festival vedrà la partecipazione di artisti di rilievo come Bunna, che insieme all'Orchestra Canova offrirà interpretazioni uniche in cornici architettoniche di pregio, unendo spiritualità e intrattenimento in un programma di alto profilo culturale.

Altri concerti

Il calendario musicale del mese è particolarmente denso di appuntamenti imperdibili nei principali spazi della città. Si comincia il 5 maggio con l'atteso concerto di Tori Amos al Teatro Arcimboldi, seguito il giorno successivo dalla classe intramontabile di Patty Pravo nella medesima location e dall'energia rap di Shiva, che infiammerà l'Unipol Forum il 6 maggio. La programmazione prosegue il 10 maggio con Elvana Gjata, una delle voci più potenti e amate della musica albanese, e poi l'11 maggio, data che vedrà Blanco protagonista di un grande show sempre al Forum, mentre in contemporanea Annalisa porterà il suo tour all'Arena Milano per uno degli eventi pop più seguiti e chiacchierati dell'intera stagione primaverile.

Eventi e novità food

TuttoFood 2026

Dall’11 al 14 maggio a Rho Fiera Milano torna TuttoFood, la kermesse internazionale di riferimento per l'intero sistema agroalimentare. L'evento si sviluppa quest'anno su dieci padiglioni tematici che coprono ogni settore, dai dolciari alla mixology d'avanguardia, e ospita per la prima volta ufficialmente il Forum Internazionale della Cucina Italiana.

Korea Festival al Mercato Centrale

Sabato 9 maggio, il primo piano del Mercato Centrale si trasforma integralmente in un vivace distretto coreano. I visitatori avranno l'opportunità di immergersi nella K-culture attraverso masterclass specializzate di K-beauty, laboratori pratici di cucina per imparare i segreti della preparazione del kimchi o del gimbap e workshop interattivi dedicati allo studio della lingua coreana.

Note d’Aperitivo X Krug da Rumore

Il 20 maggio, il locale Rumore all'interno di Portrait Milano ospita un appuntamento esclusivo dove l'alta enologia incontra l'arte performativa. Durante la serata Note d’Aperitivo X Krug, lo champagne d'eccellenza viene servito in un'atmosfera ricercata accompagnata da musica dal vivo, creando un rito serale sofisticato dedicato agli amanti del buon vivere.

Colazione in Terrazza Gallia

A partire dal 10 maggio, l'Hotel Gallia inaugura un nuovo format domenicale che unisce relax e intrattenimento in alta quota. La proposta prevede una "late breakfast" servita in terrazza con vista panoramica sulla città, il tutto accompagnato da un DJ set dedicato alle sonorità degli anni '80 e '90, trasformando la colazione in un momento di socialità in stile soft clubbing.

Esperienze rurali a Cascina Caremma

Per chi desidera una fuga dalla metropoli, Cascina Caremma propone ogni giovedì di maggio e giugno un'immersione nei ritmi della natura nel Parco del Ticino. Il programma include tour guidati tra le risaie per scoprire le tecniche di coltivazione locale, seguiti da cene tematiche focalizzate sull'utilizzo delle erbe spontanee di stagione, valorizzando i prodotti autentici del territorio.

Crocca per la Festa della Mamma

In occasione della festa della mamma, Crocca realizza, nel locale di Via Melzi d’Eril 3, un elegante allestimento floreale che accompagnerà gli ospiti in un’atmosfera calda e suggestiva. Protagonista dell’esperienza, una pizza realizzata per l’occasione: a caratterizzarla, una speciale decorazione, anch’essa floreale, realizzata con gli ingredienti. Un invito a condividere un momento autentico, dove la pizza diventa un modo per celebrare uno dei legami più importanti della nostra vita.

Appuntamenti culturali

Fantasia al Cinema Colosseo

Il 5 maggio, all'interno della rassegna Il Cinema Esploso, torna sul grande schermo Fantasia, l'immortale capolavoro della Disney del 1940. Questa proiezione speciale non sarà solo un momento di visione cinematografica, ma verrà arricchita da un approfondimento critico e tecnico curato dai docenti della Scuola Internazionale di Comics, che aiuteranno il pubblico a comprendere l'eredità visiva e l'innovazione tecnica di questa pietra miliare dell'animazione.

Italy Bares "Alibi"

Presso il Teatro Repower di Milano, nelle date del 16 e 17 maggio, va in scena Italy Bares con l'emozionante spettacolo intitolato "Alibi". Questa produzione corale vede la partecipazione straordinaria di Paolo Camilli e si pone l'importante obiettivo di sostenere Anlaids nella sua costante attività di sensibilizzazione e lotta contro l'HIV. Attraverso il linguaggio universale della danza e del teatro, lo show mira ad abbattere i pregiudizi e lo stigma sociale ancora troppo spesso legati a questa tematica, trasformando il palcoscenico in uno spazio di riflessione collettiva e impegno civile.

Book Club a Casa Brera

Il 26 maggio, lo spazio culturale di Casa Brera diventa il punto di incontro per gli appassionati di letteratura e gastronomia. L'occasione è la presentazione del nuovo libro di Elisa Del Mese, intitolato "Diffidare delle cucine pulite", un'opera che promette di svelare retroscena e riflessioni profonde sul mondo della ristorazione in un dialogo aperto con il pubblico.