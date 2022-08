Con molte compagnie aeree per portare a bordo un trolley bisogna pagare di più: ecco 6 trucchi per viaggiare solo con lo zaino (e non restare senza vestiti)

Come viaggiare solo con lo zaino per andare in vacanza senza pagare per il bagaglio extra da portare in aereo?

Certo, non facilissimo, ma se le compagnie low cost vogliono farci pagare per portare il trolley a bordo e consentono ormai solo uno zaino piccolo, come quelli della scuola, indicativamente di 40x20x20, 25 o 36 centimetri, a seconda dell'operatore aereo, la domanda sorge spontanea: è davvero possibile viaggiare solo con quello zaino?

Ebbene, la risposta è: dipende.

Per un viaggio di oltre una settimana è molto difficile, per non dire impossibile. Ma per un week-end, anche lungo, o un viaggio estivo (o in un luogo caldo), è sufficiente. Certo, bisogna adottare delle accortezze. Intanto scegliete uno zaino "giusto", poi scegliete accuratamente cosa metterci dentro. Come? Scopritelo qui sotto.

6 trucchi per riuscire a viaggiare solo con lo zaino

Scegliete lo zaino giusto

Rispettate la grandezza imposta dalle compagnie, che indicativamente corrisponde alla dimensione di uno zaino tipo quelli che si usano per la scuola.

Ma c’è zaino e zaino: usatene uno ben organizzato, con più tasche interne ed esterne, così da agevolarvi nel riempirlo.

Pensate a cosa indosserete giorno per giorno

Decidere cosa si indosserà aiuta nella selezione di maglie, pantaloni o abiti da portare in vacanza aiuta nella selezione dei vestiti da mettere nello zaino.

L’ideale è optare per indumenti “interscambiabili” tra loro: tutto, per farla breve, deve star bene con tutto.

No a camicie e a indumenti che si stropicciano

La tecnica migliore per far entrare gli indumenti è, probabilmente, arrotolarli su se stessi.

Ma non è una tattica universale e a seconda dello zaino ognuno deve trovare la propria quadra. Una cosa, però, è certa: il rischio “stropicciamento” è molto alto.

Pertanto è bene evitare camicie, vestitini o pantaloni che possono spiegazzarsi facilmente.

Portate una saponetta solida di sapone per bucato

Già, perché “non si sa mai”. Specialmente se portate con voi indumenti bianchi — ai quali, comunque, sarebbe meglio rinunciare per un viaggio con un bagaglio simile — che quindi possono sporcarsi molto facilmente.

Vi sarà sufficiente, a quel punto, un lavandino e un posto per stendere.

Riducete al minimo il beauty case

Comprate dei flaconi da viaggio e portate con voi solo il necessario. Meglio ancora: se avete una profumeria di fiducia, chiedete dei campioncini dei prodotti che usate solitamente, così potrete continuare a fare la vostra skincare senza problemi.

Fate una selezione di trucchi, meglio ancora se quasi finiti, così al ritorno, al loro posto, riporterete qualche piccolo souvenir.

La felpa ingombra troppo? Ecco come fare

Felpa o maglioncino non devono mancare mai. Anche se la vostra destinazione è al caldo.

Per non farvi trovare impreparati davanti a una forte escursione termica, davanti a un maltempo improvviso o a un momento della giornata particolarmente ventoso, qualcosa per coprire le spalle è assolutamente necessario.

Come fare, però, visto che ingombra parecchio? Facile: indossatela già dall’aeroporto, così sarete protetti dall’aria condizionata.

E lo scialle, che all’occasione può diventare anche un pareo-copricostume, può essere una sciarpa per proteggervi ulteriormente.

