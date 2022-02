Bolzano è al primo posto nella classifica delle città italiane più romantiche, seguita da Trieste e Milano. Ecco dove andare per un weekend all'insegna dell'amore

“L’amore è davvero dappertutto”. Ce lo ha insegnato il film romantico per eccellenza Love Actually, che ci ricorda che in amore tutto è possibile.

Ma se è vero che l'amore è dappertutto, è altrettanto vero che in alcune città gli animi sono decisamente più romantici che in altre.

A darcene conferma, anche quest’anno in occasione di San Valentino, è Amazon.it che svela la classifica delle città italiane che hanno acquistato più romanzi rosa nel 2021.

La classifica è stilata in base al numero di vendite pro capite sia di eBook sia di libri cartacei nelle città con più di 60.000 abitanti.

Ecco allora le città più romantiche d'Italia per una fuga d'amore last minute.

**Dimmi che coppia siete e ti dirò come festeggiare San Valentino**

Dove andare a San Valentino: le 10 città più romantiche d'Italia

1. Bolzano

Anche quest’anno, Bolzano si conferma la città che legge più romanzi rosa d’Italia pro capite, sarà un modo per affrontare la neve o i lunghi freddi? Sta di fatto che i Bolzanini hanno trovato un ottimo metodo per scaldare i loro cuori.

L'atmosfera che si respira a Bolzano è perfetta per una fuga di coppia nel giorno più romantico dell'anno.

2. Trieste

Troppo spesso considerata solo una città di passaggio, Trieste è in realtà una gemma tutta da scoprire. Terra di confine da sempre contesa, il capoluogo del Friuli Venezia Giulia è ricco tanto di storia quando di letteratura e poesia.

3. Milano

Al terzo posto nella classifica delle città più romantiche d'Italia c'è Milano. Nonostante in molti storcano il naso e identifichino il capoluogo lombardo più come città del fatturato che dell'amore, Milano è bella e maestosa, e offre tantissime idee e opportunità per un San Valentino indimenticabile.

4. Lucca

Al quarto posto in classifica troviamo una new entry: la deliziosa città di Lucca. Nonostante sia una delle città più antiche d'Italia, rimasta quasi intatta, con le sue mura ottocentesche, i palazzi medioevali e rinascimentali, Lucca è una città molto vivace, in grado di regalarvi romanticismo e passione in qualsiasi angolo.

5. Padova

In 5° posizione troviamo Padova. Questa città veneta è davvero molto affascinante ed elegante, ricca di storia e di testimonianze dell’arte medioevale e rinascimentale. Allo stesso tempo però, Padova è anche molto vivace, perfetta per una fuga d'amore last minute.

6. Vicenza

Vicenza è una città Patrimonio dell'Unesco che ospita tante meraviglie artistiche ed architettoniche. Chi visita per la prima volta questa gemma nel Veneto resta infatti meravigliato dalle linee armoniche del suo centro storico: un'ottima corniche per festeggiare il giorno di San Valentino.

7. Verona

Nella classifica delle città più romantiche d'Italia non poteva di certo mancare la città di Romeo e Giulietta. Romantica e affascinante con i suoi ponti sul fiume Adige, i meravigliosi palazzi e le stradine brulicanti di persone, Verona è la meta ideale per una giornata romantica in cui lasciarsi conquistare dalle bellezze locali.

8. Treviso

Nella classifica delle città più romantiche d'Italia c'è anche Treviso. Città con molti canali, eleganti palazzi con merli e portici a volta, un Duomo in stile neoclassico e una cripta romanica; Treviso è una città tutta da scoprire.

9. Pavia

Troppo spesso sottovalutata, Pavia è una chicca della pianura Padana da visitare assolutamente. La città è ricca di storia: nel medioevo fu capitale del Regno Longobardo e si trova proprio qui una delle università più antiche al mondo.

10. Como

La Top 10 delle città più romantiche d'Italia si chiude con Como, altra new entry di quest’anno. Il lago di Como è una delle destinazioni italiane più conosciute al mondo proprio per la sua atmosfera romantica. Visitare Como significa godersi gli idilliaci panorami che negli ultimi tempi sono molto apprezzati anche da tantissime star di Hollywood.