State cercando l'idea perfetta per festeggiare San Valentino? Dipende tutto da che tipo di coppia siete! Ecco i consigli degli psicologi

Manca sempre meno a San Valentino, pronti a festeggiare il giorno degli innamorati con il vostro lui?

Un nuovo flirt, l'ex che ritorna, amanti, sposati con figli, amici con benefit... L'universo delle coppie è decisamente vario, per questo San Valentino e i modi per festeggiarlo non possono prescindere dal contesto e devono adattarsi ad esso.

Gli esperti di Guidapsicologi.it ci aiutano a identificare alcuni tipi di coppie, con le loro caratteristiche, e per ognuna di esse ci forniscono preziosi consigli per festeggiare San Valentino.

9 (+1) tipi di coppia: i consigli per come festeggiare San Valentino

1. Se è un nuovo flirt

Il vostro lui è un nuovo flirt? Se non c’è ancora molta storia di coppia condivisa, l’entusiasmo tipico di quando si inizia una nuova relazione, renderà questo appuntamento un giorno dolce e romantico.

Si tratta di uno stato emotivo legato all’idea di poter affermare a se stesso "non sono più single e posso condividere questa giornata con il mio partner", che per molte persone ha un effetto mentalmente confortante in date come questa.

Dal momento però che ci si conosce da poco, può essere più complicato sapere cosa piace o cosa può eccitare il partner. Non vi è stato il tempo per forgiare abbastanza ricordi, e si può correre il rischio di sfociare in una giornata che abbia più connotazioni commerciali che emozionanti.

Come festeggiare San Valentino?

La cosa migliore sarebbe pianificare qualcosa insieme, precedentemente concordato. Così facendo, entrambe le parti possono conoscere ciò che l'altro preferisce e ciò che lo fa sentire a proprio agio.

Attenzione: il fattore sorpresa non deve scomparire, durante la ricerca di un accordo finale sorgono molti dettagli che possono essere incorporati a insaputa dell’altro, per lasciarlo a bocca aperta!

2. Se si tratta di un ritorno di fiamma

Quando si vive un ritorno di fiamma con un proprio ex, ci si conosce già e si sa come sorprendere l'altra persona, quindi si può approfittare di una giornata come questa per fare qualcosa insieme e cercare di appianare antiche asperità, proponendo questa giornata come un appuntamento incentrato sulla coppia e passare del tempo l'uno con l'altro.

Attenzione però, le ragioni della rottura potrebbero essere ancora presenti e potrebbero manifestarsi quando si trascorre del tempo insieme. Potrebbero insorgere sentimenti come sospetto, frustrazione, impotenza o persino gelosia.

Come festeggiare San Valentino?

Si consiglia un approccio riparativo: approfittate di questa giornata per trascorrere del tempo insieme e lasciare da parte i motivi della rottura.

Un’altra opzione è ricreare uno degli appuntamenti più amati di quelli avvenuti in passato, che può portare con sé buoni ricordi e sensazioni positive.

3. Se siete sposati con figli

Siete sposati e avete dei figli? Allora siete una coppia in cui c'è impegno reciproco e fiducia. Per questo vi è facile sapere come far sentire l'altro a proprio agio e soddisfatto.

La sensazione di avere una famiglia, di essere un gruppo, può essere qualcosa di magico in un giorno in cui si celebra l'amore.

La monotonia, però, può ostacolare la magia e l'entusiasmo di un giorno come San Valentino. A volte si rischia di trascorrere poco tempo di qualità in coppia.

Come festeggiare San Valentino?

Sarebbe interessante poter progettare qualcosa di diverso, qualcosa che non si è mai osato fare o qualcosa in sospeso che si desidera da tempo. La cosa più importante, infatti, è rompere la monotonia.

Potrebbe anche essere divertente lasciare che i bambini si uniscano ai festeggiamenti. Se però non si è soliti condividere molto tempo in coppia, cercate di dedicare del tempo di qualità all'altro, senza prole al seguito.

4. Se siete in procinto di lasciarvi

Siete una coppia ma il vostro amore sta per raggiungere il capolinea? San Valentino può essere un'opportunità perfetta per istituire un giorno di pace, per avere un appuntamento che sia occasione per mettere da parte tutti i conflitti per un po' e ricordarsi di quanto sia speciale l'altra persona.

Attenzione però, se i conflitti sono intensi o i sentimenti sono cambiati, fare qualcosa in questa data può rivelarsi un’arma a doppio taglio e portare con sé una spiacevole sensazione di perdita di tempo. Potrebbe anche creare situazioni imbarazzanti.

Come festeggiare San Valentino?

La cosa più consigliabile da fare in questa situazione è raggiungere un accordo e negoziare, in modo che non ci siano sorprese che potrebbero essere scomode o poco piacevoli per entrambi.

Può essere interessante che ogni membro della coppia, in caso si decida di celebrare insieme questo giorno, proponga qualcosa che ha sempre voluto fare con l'altra persona e cercare di recepire i desideri di entrambe le parti.

5. Se siete una coppia aperta

La cosa positiva di questo giorno è che si può decidere di celebrare l’amore con più di una persona o con una sola. Dedicare tempo alle persone amate in modo simbolico aiuta a rafforzare l'idea di sicurezza nella relazione.

Tuttavia, in questo tipo di rapporto è fondamentale la fiducia e il rispetto dei limiti. Quando uno di questi pilastri vacilla, possono sorgere problemi che possono causare gelosia, sentimenti di insicurezza o angoscia. Soprattutto, in date speciali come queste, in cui si celebra l'amore.

Come festeggiare San Valentino?

Sarebbe opportuno concordare in primo luogo con chi si trascorrerà la giornata, in modo da fornire un senso di sicurezza. Attenzione anche che il partner principale non perda il proprio ruolo.

6. Se siete amanti

I programmi su come passare la sera di San Valentino tra due amanti possono essere decisamente appassionati e audaci, come lo è anche la relazione stessa. I momenti di intimità sono soliti essere più ambiti e più apprezzati, perché più rari e segreti.

In una data come questa, però, possono sorgere dei disagi a seconda dello stato civile degli amanti, e dal dover scegliere con chi festeggiare San Valentino. Questo potrebbe causare non pochi problemi, sia da un lato che dall'altro.

Come festeggiare San Valentino?

In questo caso è necessario rispettare lo stato e le esigenze dell'altra persona, così come la scelta di come e con chi desidera celebrare il 14 febbraio.

È una ricorrenza in cui sentirsi amati, non per incolpare l'altra persona, o per fare affermazioni ingiuste.

7. Se siete amici con benefit

Se siete friends with benefit, pianificare un appuntamento in questa data può servire a fare il punto sulla direzione che sta prendendo la relazione, se davvero si desidera rimanere sul piano dell’amicizia o se si vuole fare un passo avanti.

L'entusiasmo dell'inizio, l'attrazione, la complicità, sono fattori che giocano a favore, che possono contribuire a una svolta nel tipo di relazione.

Attenzione però, proprio come ci si può rendere conto che c'è qualcosa in più, si può anche arrivare alla conclusione che non c’è nient’altro che amicizia. Se si è alle prime armi in relazioni di questo tipo, potrebbero sorgere sentimenti di disagio o smarrimento.

Come festeggiare San Valentino?

Sarebbe meglio pianificare l’appuntamento con una mente aperta e senza fissare aspettative rigide.

Lasciarsi andare, nel senso di esplorare tutte le sensazioni e le emozioni che entrambe le parti stanno vivendo, senza rifiutarne nessuna; sia che siano positive o negative. Potrebbero rivelarsi estremamente utili per entrambi, per decidere quale strada intraprendere.

8. Se siete in una relazione a distanza

Questa data può essere un'occasione speciale per trascorrere del tempo insieme e sorprendere l'altro, non solo con la presenza, ma con un programma divertente o con dettagli significativi nel caso in cui siate in una relazione a distanza.

Tuttavia, in un giorno come San Valentino, le coppie che si trovano a vivere una relazione a distanza possono sentirsi più nostalgiche e tristi perché si amplifica la sensazione di non trascorrere abbastanza tempo con la persona amata.

Come festeggiare San Valentino?

Nel caso in cui si possa trascorrere del tempo insieme, sarebbe bello optare per qualcosa che non si ha ancora avuto la possibilità di fare, o semplicemente passare un pomeriggio sul divano e coccolarsi.

Se invece si è lontani, è importante far sapere all'altra persona che si è sempre presenti, o con una videochiamata più romantica o qualche dettaglio a distanza (una lettera, un video, un regalo, ecc.).

9. Se avete una relazione virtuale

Negli ultimi anni, il numero delle relazioni virtuali è aumentato esponenzialmente. Attraverso la distanza si possono trovare molti modi per mostrare amore all'altra persona, e queste coppie sono più abituate rispetto alle altre, optando per creatività e originalità.

Di solito si tratta di relazioni in cui c'è più fiducia: in quanto prive di contatto diretto, le parole acquisiscono un maggior peso.

Se invece la relazione è priva di fiducia, una o entrambe le parti potrebbero soffrire di più in giornate come quella di San Valentino.

Emozioni come tristezza e frustrazione possono sorgere anche per non essere in grado di stare di persona con il partner, proprio come accade nelle relazioni a distanza.

Come festeggiare San Valentino?

Può essere un'occasione speciale per tirare fuori la propria creatività e fare qualcosa di speciale per la coppia.

Dall'invio virtuale o fisico di qualcosa che potrebbe essere significativo per entrambi, alla pianificazione di un appuntamento tramite videochiamata in cui è possibile mangiare insieme o visitare un luogo speciale, o, perché no, incontrarsi per la prima volta fuori dal mondo virtuale.

10. Se siete single

Le persone che non hanno un partner non hanno il problema di dover pianificare qualcosa in questa data. Possono dedicare tempo ad altre persone importanti, come amici o familiari, o a prendersi cura di sé.

Non è però sempre facile: ci sono alcune persone che hanno forti difficoltà a far fronte alla solitudine, a causa dei continui confronti, della pressione sociale, e del desiderio di stare con qualcuno. In questi casi, San Valentino può rivelarsi una ricorrenza complicata e provocare emozioni tristi e malinconiche.

Come festeggiare San Valentino?

Questa data è dedicata all'amore, e l'amore più essenziale è l'amor proprio.

San Valentino può essere un giorno importante per riflettere su come ci si sente con se stessi, se c'è qualcosa che manca o con che si desidera cambiare. Può essere una giornata di consapevolezza e di coccole, l’occasione perfetta per fare un primo passo verso una profonda cura di sé.

Una passeggiata rilassante, un pranzo speciale o, perché no, romantico, trascorrere del tempo in compagnia delle persone care: sono tutti modi di amarsi, trascorrendo tempo di qualità e pieno di sentimenti positivi.