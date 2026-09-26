Qual è la città più facile da visitare a piedi nel 2026? Secondo il primo indice globale, è Córdoba, seguita da Nagasaki e Hiroshima. La sorpresa è nella top 10, dove entrano due città italiane: Reggio Calabria al quarto posto e Bolzano all’ottavo. Ecco come nasce la classifica e cosa misura davvero la “camminabilità” di una città.

Il 25 novembre 2025 Skyscanner ha pubblicato il suo primo indice di camminabilità globale: una classifica delle città più facili da visitare a piedi nel 2026. Invece di partire dalle solite capitali iper note, la piattaforma di ricerca viaggi ha scelto 30 destinazioni emergenti, quelle che stanno crescendo nelle ricerche di voli ma non sono ancora invase dall’overtourism. Per ognuna sono stati analizzati 14 parametri diversi, dal tempo necessario per collegare a piedi le attrazioni principali al dislivello medio, passando per qualità dell’aria, tasso di criminalità, densità di popolazione e numero di sentieri urbani e nei dintorni.

Il verdetto, a sorpresa, incorona una città andalusa come città più camminabile del mondo 2026: è Córdoba, che batte sul podio Nagasaki e Hiroshima. Nella top ten compaiono poi Monte Carlo, Tartu in Estonia, Bursa in Turchia, Sarajevo, Victoria in Canada e, soprattutto, due città italiane che nessuno si aspetterebbe in una classifica internazionale di questo tipo: Reggio Calabria, addirittura quarta, e Bolzano, ottava. Tutte hanno un tratto in comune: sono luoghi dove un weekend può scorrere tra vicoli, lungomari e piazze senza mai dover chiamare un taxi.

Che cosa misura davvero una città “perfetta per i pedoni”

Quando diciamo città perfetta per i pedoni non parliamo solo di quanto è fotogenica una piazza o di quanti monumenti compaiono su Instagram. L’indice di camminabilità di Skyscanner prova a misurare quanto è semplice, sicuro e piacevole spostarsi a piedi da un punto all’altro. Dentro ci finiscono il tempo medio necessario per coprire le tappe principali, il numero di passi, il dislivello, ma anche quante persone condividono lo stesso spazio, quanta è pulita l’aria e se chi ci vive percepisce la città come sicura.

In più vengono considerati il numero di sentieri pedonali in città e nei dintorni, e quanti luoghi d’interesse sono raggiungibili senza mezzi. È un approccio molto diverso dalle solite liste “le città più belle”, perché qui conta quanto una destinazione funziona per un soggiorno di due o tre giorni vissuto a piedi, non per la vita quotidiana. Diversi studi sulla mobilità urbana ricordano che ambienti più camminabili riducono lo stress, migliorano la qualità dell’aria e spingono le persone a muoversi di più: tradotto, si sta meglio e si viaggia con meno ansia da spostamento.

Córdoba, la regina inattesa delle città da vivere a piedi

Secondo Skyscanner è Córdoba la città dove un turista può dimenticare davvero metro e taxi. I numeri sono impressionanti: bastano 26 minuti e circa 2.730 passi per collegare a piedi le principali attrazioni del centro storico, il dato più basso dell’intera top ten, e nei dintorni sono mappati 29 sentieri tra percorsi urbani e camminate nella natura. Significa che in un weekend potete concentrarvi su quello che avete intorno, non sulla logistica: zero code in stazione, niente corse folli per incastrare tre quartieri in un pomeriggio.

Immaginate di uscire la mattina dall’hotel nella Judería e, camminando con calma, raggiungere in pochi minuti la Mezquita, passare dall’Alcázar dei Re Cristiani, proseguire verso il ponte romano sul Guadalquivir e poi perdervi tra i patios fioriti senza mai dover controllare gli orari dei mezzi. Tutto succede in un raggio molto compatto, con vie ombreggiate e un centro storico quasi interamente pensato per chi si muove a piedi. Chi ama infilare tanta cultura in poco tempo, ma non sopporta le giornate spezzate da mille trasferimenti, qui gioca letteralmente in casa.

Le due sorprese italiane: Reggio Calabria e Bolzano

Al quarto posto dell’indice troviamo Reggio Calabria, spesso trattata solo come anticamera della Sicilia. Eppure il suo territorio comunale compatto, 239 chilometri quadrati, permette di collegare in circa 25 minuti e 2.321 passi il lungomare Falcomatà, le statue di Rabarama e il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, dove riposano i Bronzi di Riace, con sullo sfondo lo Stretto di Messina. Il tutto con una buona qualità dell’aria e senza pendenze proibitive.

All’ottavo posto c’è Bolzano, che molti vedono solo come porta d’accesso alle Dolomiti. In realtà è una città perfetta per chi ama alternare museo e sentiero: in poco più di un’ora a piedi si toccano le principali attrazioni del centro, da piazza Walther ai Portici fino al Museo Archeologico con Ötzi, e poi si sale quasi senza soluzione di continuità verso uno dei 505 sentieri escursionistici circostanti.

È anche la città più sicura di tutta la classifica, ideale per famiglie e viaggiatori solitari.

Come scegliere la vostra città ideale

Se volete massima compattezza e un weekend senza mezzi, guardate a Córdoba e Reggio Calabria. Se preferite combinare natura, sentieri e sicurezza altissima, allora siete più da Bolzano o da Victoria, la città con l’aria più pulita della top ten.