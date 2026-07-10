Dal quiet luxury alle fughe improvvisate: scoprite il vostro stile di viaggio e la prossima destinazione da mettere in agenda.

Che viaggiatrici siete? Amate pianificare ogni dettaglio o preferite lasciarvi guidare dall'ispirazione del momento? Il modo in cui viaggiate racconta molto della vostra personalità.

Con questo test potrete scoprire quale stile di viaggio vi rappresenta davvero e quale viaggiatrice si nasconde dietro le vostre scelte. In più, troverete una selezione di destinazioni pensate su misura per voi, perfette per ispirare la vostra prossima partenza.

Che viaggiatrici siete? Fate il test

1. La vostra partenza ideale inizia con...

A. La ricerca dell'hotel perfetto.

B. Un'offerta irresistibile trovata quasi per caso.

C. Una selezione accurata di mostre, ristoranti e luoghi da visitare.

D. Un itinerario immerso nella natura.

2. Nel bagaglio non può mancare...

A. Un guardaroba pensato per ogni occasione.

B. L'essenziale: il resto si trova lungo il percorso.

C. Un libro, una guida o un taccuino per annotare impressioni e scoperte.

D. Tutto ciò che serve per vivere all'aria aperta.

3. Quando cercate ispirazione per un viaggio, salvate soprattutto...

A. Boutique hotel, beach club e indirizzi esclusivi.

B. Destinazioni emergenti e fughe last minute.

C. Musei, quartieri creativi e luoghi ricchi di storia.

D. Paesaggi spettacolari e percorsi panoramici.

4. La vacanza perfetta comprende...

A. Comfort, stile e qualche coccola extra.

B. Libertà assoluta e programmi flessibili.

C. Esperienze autentiche e immersione nella cultura locale.

D. Movimento, avventura e contatto con la natura.

I risultati del test: che viaggiatrici siete davvero?

Maggioranza di A

The Quiet luxury traveller

Per voi il viaggio è una questione di atmosfera, dettagli e bellezza. Amate gli indirizzi ricercati, l'ospitalità impeccabile e le destinazioni che uniscono eleganza e carattere.

Da mettere subito in agenda:

Saint-Tropez

Marrakech

Perché queste destinazioni?



Perché sanno coniugare fascino, stile e carattere. Tra hotel iconici, indirizzi esclusivi e atmosfere ricercate, ogni esperienza è pensata per chi considera il viaggio un'estensione del proprio lifestyle.

Maggioranza di B

The Escape artist

Seguite l'istinto più che le mappe. Vi piace lasciare spazio all'imprevisto e trasformare ogni partenza in una piccola avventura.

Da mettere subito in agenda:

Lisbona

Città del Messico

Perché queste destinazioni?



Dinamiche, creative e piene di energia, sono luoghi che invitano a seguire l'istinto. Perfette per chi ama perdersi tra quartieri autentici, cambiare programma all'ultimo minuto e lasciarsi sorprendere.

Maggioranza di C

The Culture collector

Viaggiare significa scoprire storie, tradizioni e nuove prospettive. Ogni destinazione è un'occasione per arricchire il vostro sguardo sul mondo.

Da mettere subito in agenda:

Kyoto

Vienna

Perché queste destinazioni?



Offrono un patrimonio culturale straordinario e infinite occasioni di scoperta. Dall'arte all'architettura, dalla gastronomia alle tradizioni locali, ogni angolo racconta una storia da portare con sé.

Maggioranza di D

The Nature seeker

Il vostro lusso preferito è una vista mozzafiato. Cercate spazi aperti, paesaggi straordinari e momenti di autentica riconnessione.

Da mettere subito in agenda:

Islanda

Costa Rica

Perché queste destinazioni?



Qui la natura è la vera protagonista. Paesaggi spettacolari, ritmi lenti e scenari incontaminati regalano quella sensazione di libertà e riconnessione che cercate in ogni viaggio.

Le viaggiatrici più interessanti non appartengono quasi mai a una sola categoria. Potreste amare il design di un hotel quanto una camminata all'alba, oppure organizzare ogni dettaglio salvo poi cambiare programma all'ultimo momento. In fondo, il viaggio ideale è quello che vi assomiglia davvero.