Sospesa a oltre 1.400 metri nel Parco del Gran Sasso, Rocca Calascio è il borgo abruzzese con il castello più bello d’Italia. Dal riconoscimento del National Geographic al sentiero che porta in cima, la sua storia continua a sorprendere chi arriva fin quassù

Il National Geographic ha inserito una roccaforte italiana nella classifica dei 15 castelli più belli del mondo. Non un maniero da cartolina sul mare, ma una fortezza di pietra, sospesa a oltre 1.400 metri sugli Appennini. Da allora le sue foto fanno il giro del mondo e il passaparola tra viaggiatori è continuo.

Si tratta di Rocca Calascio, in Abruzzo, spesso definita il borgo con il castello più bello d’Italia. Il National Geographic l’ha affiancata a icone come il castello Neuschwanstein, in Baviera. Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) la indica come una tappa quasi obbligatoria in un viaggio nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Dove si trova e com’è il borgo con il castello più bello d’Italia

Rocca Calascio è una frazione del comune di Calascio, in provincia dell’Aquila, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il castello domina a circa 1.460 metri di quota un crinale roccioso, mentre poco più in basso si arrampicano le case in pietra del borgo. Tutto intorno, solo montagne, pascoli e cielo.

Arrivando da L’Aquila la strada sale tra curve e altipiani fino al parcheggio di Calascio. Da lì si continua solo a piedi, tra vicoli e scalette, finché appare la rocca, appoggiata sulla cresta come una corona. Sul versante opposto, leggermente più in basso, la chiesa ottagonale di Santa Maria della Pietà completa la scena da film storico.

Oggi il borgo è in parte restaurato, con piccoli alberghi diffusi, rifugi e ristorantini che accendono le luci al tramonto. Una parte resta invece quasi sospesa nel tempo, con ruderi, archi e portali vuoti che raccontano l’abbandono seguito ai terremoti. È proprio questo contrasto a rendere l’atmosfera così potente, soprattutto nei mesi meno affollati.

Perché Rocca Calascio è tra i 15 castelli più belli del mondo

Il castello nasce in epoca normanna, tra XII e XIII secolo, probabilmente per volontà di Ruggero II d’Altavilla. Serviva a controllare i tratturi della transumanza e a comunicare, con segnali luminosi, con altre torri fino all’Adriatico. Un ruolo più militare che residenziale, che spiega l’apparente essenzialità delle sue mura.

Nel 1703 un violento terremoto colpisce l’area dell’Aquila e devasta sia la rocca sia il borgo. Gli abitanti scendono più a valle, le case in alto vengono progressivamente abbandonate e la fortezza resta in rovina fino alla fine degli anni Ottanta. Tra il 1986 e il 1989 arrivano i restauri che mettono in sicurezza il sito e lo riaprono ai visitatori.

Oggi il fascino che ha convinto il National Geographic è una somma di fattori molto concreti. L’altitudine, che ne fa una delle fortificazioni medievali più alte d’Italia. Il panorama a 360 gradi sugli Appennini, intatto e quasi privo di costruzioni moderne. L’accesso solo pedonale, che regala silenzio. E la vocazione cinematografica, con film come Ladyhawke, Il nome della rosa e The American girati tra queste pietre.

Come visitare Rocca Calascio: consigli pratici per vivere il borgo

Per raggiungerla conviene impostare Calascio come destinazione e risalire in auto dalle uscite dell’autostrada A24 o A25 verso l’altopiano di Navelli. In alta stagione la strada che porta alla frazione superiore è spesso chiusa al traffico privato e regolata da bus navetta comunali, perciò è bene informarsi prima. Dal borgo parte il sentiero lastricato: in 20‑30 minuti di cammino, con scarpe comode, si arriva alla rocca.

Il percorso non è tecnico ma è comunque una salita in montagna, esposta al vento e al sole. Meglio evitare infradito e tacchi e portare sempre una giacca, anche in agosto. Le stagioni ideali sono primavera e autunno, magari puntando al tramonto, quando la luce scalda le pietre e il profilo del Gran Sasso si staglia rosa. Con bambini abituati a camminare è fattibile, ma niente passeggini e massima attenzione ai dirupi vicino alle mura.

L’accesso all’area esterna del castello e alla chiesa è gratuito; solo in alcune occasioni vengono aperti spazi interni. Non aspettatevi sale arredate: il tesoro qui è il paesaggio, da rispettare restando sui sentieri e senza arrampicarsi sui ruderi. Per completare un fine settimana si possono aggiungere il vicino Santo Stefano di Sessanio e l’altopiano di Campo Imperatore, continuando a sostenere le piccole attività locali tra un piatto di pecorino e un bicchiere di Montepulciano d’Abruzzo.