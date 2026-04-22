Dalla Lunigiana ai Monti Iblei, 5 destinazioni poco conosciute in Italia per un weekend di primavera tra natura, città da scoprire e relax

Siete stufe di tutto, e vorreste solo respirare, vedere verde, magari un borgo vero e non un set fotografico?

Se cercate idee per un weekend di primavera in location poco conosciute ma facili da raggiungere, la buona notizia è che non serve attraversare mezzo continente. Dalla Lunigiana ai Monti Iblei esistono angoli ancora tranquilli, perfetti per 48 ore di natura, borghi e buon cibo, senza folla né ansia da prenotazione.

Come abbiamo scelto queste 5 mete “ancora poco conosciute”

Tutte e cinque si trovano nelle cosiddette aree interne, dove il turismo è ancora slow e assomiglia più al microturismo che ai viaggi organizzati. Sono alternative “laterali” a zone iper famose: il Roero accanto alle Langhe, la Lunigiana a due passi dalla Val d’Orcia, i Monti Iblei non lontano dalla Val di Noto. In comune hanno alcune cose precise: si raggiungono in poche ore d’auto, offrono sentieri facili o medi, borghi autentici, una cucina solida e un “effetto primavera” molto marcato tra fioriture, prati e boschi che tornano verdi.

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Lunigiana: castelli di pietra e boschi verdi tra Toscana e Liguria

La Lunigiana è quel pezzo di Toscana settentrionale che guarda la Liguria e segue il corso del fiume Magra. In primavera i boschi sulle colline si riaccendono di verde e i borghi di pietra sembrano usciti da un romanzo storico. Per un weekend potete usare Pontremoli come base: il primo giorno si gira tra ponti in pietra, librerie e castello, con pausa in trattoria a base di testaroli e torte d’erbi. Il secondo giorno rotta su Bagnone, con il suo castello che domina il borgo e il torrente che crea scorci fotogenici, e su Montereggio, il “paese dei librai”, da cui partono facili trekking nei castagneti. Se vi resta tempo, deviazione su Fivizzano, la Fortezza di Verrucola e la pieve romanica di Sorano: concentrato perfetto per chi ama borghi, storia e passeggiate soft.

Valli del Natisone: fioriture rare e silenzi di confine

Friuli orientale, quasi Slovenia, densità abitativa bassissima e tanto verde: le Valli del Natisone sono l’idea giusta se volete sentire solo il rumore dei vostri passi. La chicca di primavera sono i Prati di Tribil, un anello di circa 8 chilometri e 300 metri di dislivello nel comune di Stregna, dove in pochi metri quadrati crescono oltre 70 specie vegetali, con più di quindici specie di orchidee selvatiche e il raro narciso Narcissus radiiflorus, protetto dalla Convenzione di Berna. Base perfetta per il weekend è Cividale del Friuli: primo giorno tra il centro storico e una prima uscita lungo il fiume Natisone, secondo giorno dedicato al sentiero botanico e alla grotta di San Giovanni d’Antro, con la chiesa incastonata nella roccia. Per chi ha energia, c’è anche il Monte Kolovrat, con le tracce della Prima guerra mondiale.

Roero: colline UNESCO tra frutteti in fiore e rocche spettacolari

Separato dalle Langhe dal fiume Tanaro, il Roero è l’altra metà (meno affollata) dei “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”, sito riconosciuto dall’UNESCO. In primavera qui esplode uno spettacolo particolare: alle vigne si sommano i frutteti di peschi, ciliegi e albicocchi in fiore, che colorano le colline di bianco e rosa. Il cuore dell’area sono le Rocche del Roero, dirupi e canyon sabbiosi su cui si affacciano borghi e castelli, collegati da una fitta rete di sentieri dell’Ecomuseo delle Rocche. Un weekend tipo? Un giorno dedicato a un trekking facile tra le rocche, con pranzo in agriturismo vista vigneti, e un giorno giro enogastronomico tra cantine e osterie. Lo consigliamo a chi ama vini e camminate leggere: si arriva comodamente in auto da Torino o Cuneo.

Monti Iblei: canyon, boschi e necropoli rupestri in Sicilia

Nell’angolo sudorientale della Sicilia, i Monti Iblei sono un altopiano che arriva fino ai 986 metri del Monte Lauro e regala una Sicilia molto diversa dalle spiagge. Il borgo di riferimento è Buccheri, uno dei più belli d’Italia, con vista sull’Etna e un centro storico dominato dal campanile della chiesa di Sant’Antonio Abate. In primavera il Bosco della Contessa è perfetto per passeggiate tra fioriture spontanee e panorami sull’altopiano, mentre le Gole della Stretta offrono un piccolo canyon scavato dall’acqua. L’altra giornata andrebbe dedicata a Pantalica, parte del sito UNESCO “Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica”: migliaia di tombe scavate nella roccia, sentieri sospesi sulla valle dell’Anapo, natura verdissima e clima mite. Per chi è più allenato c’è anche la gola di Cavagrande del Cassibile, con i sentieri ripidi che scendono alle pozze naturali. Base comoda: Buccheri, Ferla o la zona di Palazzolo Acreide, raggiungibili in auto da Catania o Siracusa.

Murgia e Parco Terra delle Gravine: canyon mediterranei in Puglia

Se l’idea di un “piccolo Grand Canyon” mediterraneo vi intriga, l’altopiano delle Murge e il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine fanno per voi. Le gravine sono profondi crepacci scavati nelle rocce calcaree da acqua e vento: il parco ne protegge oltre 28.000 ettari, coperti da macchia mediterranea con carrubi, mirto, orchidee selvatiche, ciclamini e rose canine che in primavera esplodono di colore. La Gravina di Laterza, lunga circa 12 chilometri e larga fino a 500 metri, si esplora dai sentieri panoramici lungo il bordo, con affacci spettacolari. Il giorno dopo potete spostarvi alla Gravina di Petruscio, vicino Mottola: circa 4 chilometri di canyon con un villaggio rupestre di quasi 200 grotte artificiali, antiche abitazioni di pastori e contadini. Zona consigliata a chi non soffre il vuoto e cammina con scarpe serie: i sentieri possono essere esposti, meglio affidarsi alle guide locali.

Come scegliere la meta giusta per il vostro weekend di primavera

Se amate soprattutto camminare, i pacchetti più ricchi di sentieri sono Valli del Natisone, Monti Iblei e Terra delle Gravine. Se cercate invece un mix equilibrato tra natura e calici pieni, puntate su Lunigiana e Roero, che uniscono paesaggi dolci e cucina importante. Per il massimo isolamento scegliete Valli del Natisone o alcune zone della Murgia, dove i paesi sono pochi e la notte è davvero buia. In tutti i casi, lo spirito giusto è quello del turismo slow: pochi spostamenti, B&B o agriturismi di zona, rispetto di sentieri e aree protette. Il resto lo farà la primavera.