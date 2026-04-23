A metà tra giallo e verde, il Chartreuse ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo colore di tendenza della primavera. Ecco i capi e gli accessori da avere per iniziare a cavalcare il trend.

Ricordate il giallo burro, quella sfumatura di giallo tenue e delicata che fino alla scorsa stagione svettava in cima alla lista dei colori di tendenza della primavera? Bene, preparatevi a metterlo da parte!

Eh sì, perchè le ultime tendenze parlano chiaro e nei prossimi mesi sarà un’altra nuance, decisamente più vivace e brillante, a farla da padrone praticamente ovunque.

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Parliamo del Chartreuse, una tonalità squillante, a metà strada tra il giallo e il verde, che prende il nome dall’omonimo liquore francese celebre proprio per il suo colore audace e vibrante, che qualche tempo fa avevamo notato anche in passerella.



Il Chartreuse, infatti, è finito sotto alla luce dei riflettori grazie a grandi nomi come Valentino, Balenciaga, Alaïa o Tibi che lo hanno reso protagonista delle loro collezioni SS26.

Poi lo abbiamo visto addosso ad alcune celeb, che hanno iniziato a sfoggiarlo a party, eventi e persino sui red carpet.

E adesso, anche se riconosciamo che sia un colore non proprio facilissimo da portare, anche noi ci stiamo facendo un pensierino e siamo pronte ad accogliere nel nostro guardaroba qualche capo e accessorio declinato in questa nuance.

Quali sono i pezzi da mettere subito in wishlist per cavalcare il trend? Che preferiate andare sul sicuro e abbinarli a colori neutri come il bianco e il nero, o vogliate osare di più e provarli con qualche tocco di viola, arancione o blu elettrico, ecco una mini selezione di capi e accessori in Chartreuse da puntare questa primavera.

Chartreuse: i capi e gli accessori da aggiungere alla shopping list

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI Abito lungo dal taglio svasato

Credits: yoox.com

ZARA Cardigan con applicazione di paillettes

Credits: zara.com

LOEWE Borsa Puzzle a spalla

Credits: farfetch.com

PINKO Gonna longuette dal fit aderente

Credits: pinko.com

SUNNEI T-shirt in maglia con lo scollo tondo

Credits: farfetch.com

H&M Top con peplum con lo scollo a v

Credits: 2.hm.com

ALAÏA Mules in raso con la zeppa

Credits: mytheresa.com

Foto: GettyImage