Con una lettera alle Istituzioni pubbliche, venti grandi Scuole di Arte & Mestiere italiane chiedono di poter tornare in aula, in totale sicurezza, al più presto

“Tornare a insegnare il prima possibile in totale rispetto delle norme di sicurezza”. È questo, in sostanza, l’appello lanciato dalle realtà di alta formazione di Arte e Mestiere italiane alle Istituzioni nazionali.

La richiesta, promossa da ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana - e sottoscritta da oltre 20 realtà formative di eccellenza nel campo dell'artigianato, della manifattura e dell'ospitalità in Italia, punta a sensibilizzare il Governo sull’importanza di una ripresa graduale delle attività di insegnamento nel più breve tempo possibile e nel totale rispetto delle norme di sicurezza. Anche in nome del grande patrimonio di cultura e di imprenditoria che queste realtà di alta formazione costituiscono.

Con una lettera inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri competenti, le venti grandi Scuole di Arte & Mestiere italiane chiedono di optare per un distinguo in termini di riapertura tra le scuole di ogni ordine e grado, i master e le strutture che possano eventualmente erogare in ogni caso la loro formazione anche online e le realtà come le accademie il cui impianto didattico si regge in massima parte su attività di tipo laboratoriale.

Come indicato nell’Appello: “Siamo ovviamente consci del bene supremo della Salute Pubblica e siamo altresì preparati ad agire nel massimo rispetto delle norme igienico sanitarie che verranno imposte. Tuttavia, non possiamo esimerci da far sentire la nostra voce e lanciare questo messaggio. Pur rendendoci conto delle esigenze dettate dall'emergenza, siamo infatti fortemente preoccupati che l’orientamento prevalente sia quello di riaprire in blocco il settore scuola a settembre. Questa prospettiva per realtà come le nostre, che in gran parte sono costituite da imprese private, rappresenterebbe un danno gravissimo”.

Il messaggio è stato veicolato con il sostegno della Fondazione Cologni, realtà sostenitrice dell’alto artigianato e promotrice con ALMA del MAM - Maestro di Arte & Mestiere, il più importante riconoscimento italiano per i professionisti che hanno la missione di tramandare il sapere artistico e artigianale d’eccellenza del nostro Paese.

Le 20 scuole che hanno sottoscritto l’iniziativa:

ALMA La Scuola Internazionale di Cucina Italiana - Ospitalità - Colorno (PR) Academia Cremonensis - Liuteria - Cremona

Accademia Nazionale dei Sartori - Sartoria - Roma

Accademia Teatro alla Scala - Mestieri dello spettacolo - Milano

Arsutoria School - Calzatura e pelletteria - Milano

Fondazione ForModa - Sartoria - Pescara

Galdus Accademia Orafa - Oreficeria - Milano

Istituto Secoli Moda e Sartoria - Milano

LAO Le Arti Orafe – Oreficeria - Firenze

Palazzo Spinelli - Restauro - Firenze

Politecnico Calzaturiero - Calzatura e pelletteria - Capriccio di Vigonza (PD)

Sacred Art School - Arte sacra - Firenze

Scuola del Cuoio Firenze - Pelletteria - Firenze

Scuola del Vetro Abate Zanetti - Vetro - Murano (VE)

Scuola Mosaicisti del Friuli - Mosaico - Spilimbergo (PN)

Scuola Orafa Ambrosiana - Oreficeria - Milano

SIAM 1838 - Sartoria - Milano

TADS - Tarì Design School - Oreficeria - Marcianise (CE)

Associazione Villa Fabris Centro Europeo dei Mestieri del Patrimonio - Thiene (VI)

MAC Mestieri d’Arte Contemporanei - Biella



A sostegno dell’appello anche: CAST Alimenti e Intrecci - Alta Formazione di Sala

Destinatari del testo integrale:

Presidente del Consiglio - On. Giuseppe Conte

Ministero della Salute - On. Roberto Speranza

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca - On. Lucia Azzolina

Ministero dello Sviluppo Economico - On. Stefano Patuanelli

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - On. Dario Franceschini



Credit photo: Laila Pozzo / La regola del talento