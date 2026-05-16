L'aereofobia è un timore intenso e irrazionale legato all'esperienza del volo. Ecco 10 consigli da mettere in pratica per viaggiare sereni

La paura di volare, detta anche aerofobia o aviofobia, è una delle fobie più diffuse al mondo. Molti di voi, probabilmente, l'hanno sperimentata in prima persona o conoscono qualcuno che ne soffre.

Il termine tecnico deriva dal greco antico, e si riferisce, quindi, a una condizione psicologica caratterizzata dalla presenza di un timore intenso e irrazionale legato all'esperienza del volo.

Ne abbiamo parlato con la Dott.ssa Valeria Fiorenza Perris, Psicoterapeuta e Clinical Director del servizio di psicologia online Unobravo, che ha dedicato un approfondimento al tema dell'aerofobia, investigandone le possibili origini e stilando una lista di semplici accorgimenti per affrontare con più serenità i viaggi in aereo.

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Aerofobia: di cosa si tratta?

L'aerofobia rientra tra le fobie specifiche, che si contraddistinguono per il manifestarsi di una paura acuta e persistente provocata dalla presenza, dall'attesa o, anche semplicemente, dalla rappresentazione mentale di oggetti o situazioni precisi.

Nel caso dell'aerofobia la paura e l'ansia scaturiscono dalla situazione del volo.

Da cosa nasce questa fobia

La paura di volare è più diffusa di quanto si potrebbe pensare. Secondo un'indagine condotta da YouGov, ad esserne affetti sono infatti più di 2 italiani su 10.

Il 48% di coloro che hanno paura dell'aereo attribuisce questa fobia al timore di possibili guasti o incidenti, mentre il 40% all'idea di non avere alcun controllo del mezzo di trasporto.

Spesso, infatti, questa fobia si verifica a causa della mancanza di una familiarità radicata con l'aereo rispetto ad altri mezzi di trasporto più tradizionali. Nella maggior parte dei casi, questa diffidenza iniziale scompare o si attenua con l'esperienza e l'abitudine.

Tuttavia, se questa sensazione di timore persiste e la paura di volare raggiunge un livello elevato, al punto da provocare forti stati d'ansia prima o durante il volo, si può parlare di fobia.

Se il 58% riesce ugualmente a prendere l'aereo, per il 20% questa paura costituisce un vero e proprio impedimento che lo porta a decidere di non viaggiare, limitando così drasticamente la propria sfera personale e professionale.

Il parere degli esperti

Alcune persone iniziano a soffrire di questa fobia a seguito di esperienze negative o traumatiche, come voli turbolenti o incidenti aerei. In altri casi, l'aerofobia può essere direttamente correlata ad altre fobie e forme di ansia (come ad esempio la claustrofobia, la paura degli spazi chiusi; l'acrofobia, la paura dell'altezza; e l'agorafobici, cioè la paura dei luoghi aperti e affollati da cui si è impossibilitati ad allontanarsi).

L'aerofobia può anche manifestarsi improvvisamente, senza una causa diretta apparente e in persone che in precedenza non avevano mostrato sintomi ansiosi significativi.

In alcuni casi, tale fobia potrebbe svilupparsi a seguito di un evento stressante o traumatico di altra natura, come un lutto, una separazione, un trasferimento o nuove responsabilità lavorative. L'aereo diventa, così, l'oggetto attraverso cui stress e ansia possono trovare sfogo.

In molti casi, però, dietro all'aerofobia si cela un bisogno di controllo. I soggetti più esposti a questa fobia sono, infatti, coloro che non hanno un buon rapporto con le situazioni impreviste e che sentono il bisogno di avere sempre tutto sotto controllo.

Anche l'altitudine e la percezione di essere sospesi in aria possono contribuire a esacerbare questo senso di perdita di controllo.

Sintomi e manifestazioni dell'aerofobia

Quando ci troviamo ad altezze elevate e su un mezzo di trasporto di cui non siamo noi alla guida, può verificarsi una stimolazione dell'apparato vestibolare, visivo e propriocettivo. Il corpo potrebbe infatti faticare ad adattarsi, causando sensazioni spiacevoli come vertigini, vomito e nausea.

Questi sintomi sono molto comuni in chi soffre di "mal d'aereo" e si riscontrano anche nell'acrofobia e nella cinetosi ("mal di viaggio").

L'ansia e il disagio legati al volo possono manifestarsi in modi diversi; variando da una leggera tensione a una sensazione profonda e incontrollabile di angoscia, che può sfociare in vere e proprie manifestazioni sintomatiche come, ad esempio, attacchi di panico durante il volo o prima di mettersi in viaggio.

I sintomi fisici dell'aerofobia includono: sudorazione, respiro corto e affannoso, aumento del battito cardiaco e della pressione sanguigna, formicolio, vampate di calore, sensazioni di torpore, tensione muscolare, tremori da ansia, vertigini, confusione, offuscamento e disturbi gastrointestinali.

Alle manifestazioni fisiche della paura di volare possono accompagnarsi sintomi psicologici, come sensazioni di inquietudine, fantasie catastrofiche e paura di perdere il controllo.

10 consigli per volare più sereni

Ci sono alcuni trucchi e accortezze che possono essere adottati per mitigare le preoccupazioni legate al volo. Ecco infatti 10 semplici consigli per provare a vincere la paura e affrontare i viaggi in aereo con maggiore serenità:

Informarsi

Molte delle situazioni che generano panico nei soggetti aerofobici sono dovute a interpretazioni errate di normali condizioni legate al volo. Documentarsi e acquisire maggiori conoscenze sul funzionamento degli aerei, le fasi di volo e i processi di sicurezza dell'aeroporto può aiutare a comprendere meglio le dinamiche del viaggio e a esorcizzare le proprie paure.

Arrivare in aeroporto per tempo

Arrivare in ritardo o avere i minuti contati genera ansia e stress. È, quindi, consigliabile pianificare il viaggio in modo da essere in aeroporto con sufficiente anticipo e poter così svolgere le operazioni di check-in e di sicurezza senza fretta e con una maggiore tranquillità.

Scegliere il posto sull'aereo

Scegliere un posto in cui ci si sente a proprio agio può contribuire ad alleviare la tensione. Ad esempio, per chi soffre di vertigini potrebbe essere meglio evitare di sedere accanto al finestrino e optare per un posto in corridoio.

Consultare le informazioni fornite dalle compagnie aeree riguardo ai posti in prossimità delle uscite di emergenza, ai sedili più spaziosi, nonché alla posizione dei motori può essere una buona soluzione per selezionare il posto più in linea con le proprie esigenze.

Optare per un abbigliamento comodo

È buona prassi indossare abiti comodi e scegliere tessuti che favoriscano la traspirazione, evitando capi attillati o scomodi che potrebbero causare disagio in volo.

Evitare le bevande eccitanti

Prima e durante il volo, è consigliabile evitare bevande contenenti caffeina, teina o alcolici poiché potrebbero aumentare l'ansia. Meglio, invece, optare per acqua o tisane.

Ascoltare le indicazioni di sicurezza

È raccomandabile prestare attenzione alle informazioni fornite dall'equipaggio di volo durante i briefing di sicurezza. Sapere cosa aspettarsi e come reagire in caso di emergenza può aiutare a ridurre l'ansia.

Interagire con il personale di volo

Gli assistenti di volo sono a completa disposizione dei viaggiatori e sono addestrati per supportare e rassicurare i passeggeri. Parlare con l'equipaggio ed esprimere le proprie ansie e insicurezze può essere un toccasana per chi ha paura di volare.

Distrarsi

Un rimedio efficace per superare la paura è cercare di distrarsi durante il volo tenendosi impegnati con altre attività. Leggere un libro, ascoltare musica o scambiare quattro chiacchiere con i vicini di posto sono tutti ottimi passatempi con cui tenere la mente occupata durante il volo e rilassarsi.

Imparare delle tecniche di rilassamento

Le tecniche di rilassamento, come il training autogeno o il rilassamento progressivo di Jacobson, possono aiutare a controllare la paura. Molte di queste tecniche si basano sulla respirazione diaframmatica: imparare a controllare il respiro è, infatti, un ottimo metodo per allentare l'ansia e lo stress nella vita di tutti i giorni, così come in volo.

Frequentare un corso

Molte compagnie aeree, per diffondere il messaggio che l'aereo è sicuro, offrono corsi specifici volti ad aiutare coloro che soffrono di aerofobia a imparare a gestire la paura e vivere l'esperienza del volo con più serenità.