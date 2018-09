Diverse ricerche scientifiche evidenziano come la temperatura e il clima influenzino in modo significativo i nostri pensieri e comportamenti: ecco come

Vi è mai capitato di sentirvi stanchi e svogliati per colpa del caldo torrido o particolarmente tristi con un tempo grigio e freddo?

Una ricerca degli psichiatri Matthew Keller e Barbara Fredrickson sostiene che quando ci sono temperature rigide si raffredda anche la nostra energia e i processi cognitivi diventano più schematici.

Siamo quindi più rigidi e la nostra creatività ne risente.

Il caldo eccessivo invece peggiora il nostro umore causando nervosismi e arrabbiature di troppo.

La temperatura ideale per agire e pensare bene è di circa 20°C, clima che possiamo trovare in primavera e in autunno.

Vi spieghiamo quali sono i vantaggi che potrete avere con questa temperatura secondo la scienza.



(Continua sotto la foto)

Il pensiero

Con una temperatura ideale che si aggira tra i 20 e i 22°C il vostro pensiero sarà creativo, aperto e flessibile.

Dimenticate il nervosismo e la poca lucidità che arrivano con temperature asfissianti o la poca energia tipica della stagione invernale.

Con un clima mite e asciutto sarete più dinamici, migliorerà l’umore e le funzioni cognitive come la memoria.

La soluzione ai problemi

Il clima mite vi porterà a risolvere i problemi molto più velocemente.

Lo dimostra una ricerca in più fasi condotta dai ricercatori Ioannis Vasmatzidis e Peter Hancock.

Gli studiosi hanno dimostrato come un gruppo di studenti che dovevano risolvere un test linguistico in una stanza con 25°C ha commesso molti più errori di un altro gruppo di studenti, con lo stesso test, in una stanza climatizzata a 19°C.

Le emozioni

Uno studio condotto nelle Università di Melbourne e di Pechino da un gruppo di psicologi ha dimostrato che le persone che vivono in ambienti climatici miti sarebbero più stabili emotivamente rispetto a coloro che vivono in luoghi con temperature molto fredde o molto calde.

Con un clima piacevole infatti si ha più voglia di vivere esperienze nuove e positive.

Le relazioni

Chi vive in luoghi in cui il clima è piacevole, ha un carattere più estroverso.

Infatti secondo alcune ricerche diventa più piacevole uscire e quindi anche coltivare relazioni sociali e amicizie.

Le emozioni positive non vengono disturbate da condizioni climatiche avverse e questo permette di vivere le relazioni al meglio delle nostre possibilità.