I must have da acquistare nel mese di Novembre da Zara per costruire look favolosi? Ecco la nostra lista completa da cui prendere spunto per il vostro shopping online



Il caldo anomalo di Ottobre sembra ormai solo un lontano ricordo e ora che siamo entrati ufficialmente nel vivo dell'autunno, è giunto il momento di fare un po' di sano shopping, non trovate? No, tranquille, non servono tanti capi e accessori ma giusto qualche pezzo chiave per affrontare l'arrivo del freddo con la giusta dose di comfort e glamour.

A darci una mano come sempre ci pensa Zara che pubblica quotidianamente sull'e-commerce tanti spunti facili e veloci per essere cool senza alleggerire troppo il portafogli.

Curiose di scoprire che cosa ha in serbo per noi nel mese di Novembre il colosso spagnolo? Qui sotto trovate la nostra selezione con 11 must su cui varrebbe la pena fare un pensiero in questo periodo dell'anno.

A cominciare da un bel piumino per proteggersi dalle intemperie con stile, un pullover multicolor per portare un tocco vivace anche alle giornate più uggiose e dei pantaloni cargo super comodi. E ancora un bel cappotto cammello con sciarpa incorporata (vi ricordate che è uno dei trend del momento, vero?), un tubino nero con scollo sulla schiena da portare day and night, rendendolo più o meno elegante con i giusti accessori, un blazer in velluto con dettaglio floreale, una minigonna in tweed e una manciata di accessori imperdibili. Scegliete subito i vostri preferiti!

Giacca Anorak corta imbottita water and wind protection Zara

Pullover multicolor Zara

Pantaloni cargo a vita alta Zara

Pumps con cinturino alla caviglia Zara

Abito in twill con cut out sulla schiena Zara

Cappotto cammello con sciarpa incorporata Zara

Blazer in velluto con choker a fiore Zara

Minigonna in tweed Zara

Camicia con cravattino e dettaglio gioiello Zara

Borsa nera a spalla Zara

Maxi orecchini silver/gold Zara

Credits: zara.com