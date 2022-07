Con benefici per tutto l'organismo, ecco dove andare per fare talassoterapia e vivere momenti di vero relax riscoprendo l'armonia tra corpo, mente e spirito

Si sa che l'acqua del mare ha qualità curative, al punto che le sue virtù erano già conosciute agli antichi greci che per primi utilizzarono il mare come forma di cura e benessere.

È da questo principio che nasce la talassoterapia.

Talassoterapia deriva dalla parola greca "thalassa" che significa mare, e si riferisce a una varietà di trattamenti che utilizzano acqua salata e alghe, con l'obiettivo di purificare, lenire e rivitalizzare la pelle e il corpo e, in alcuni casi, migliorare la circolazione e il tono muscolare.

In altre parole, la talassoterapia prevede l'uso dell'acqua di mare, della terapia termale e dell'aria di mare per migliorare la salute e il benessere generale.

Ma vediamo più nel dettaglio cos'è, quali sono i benefici e perché tutti ne parlando. E scopriamo anche la location migliore d'Italia per provare la talassoterapia: una volta lì, riuscirete a rilassarvi e lasciare andare problemi e preoccupazioni.

(Continua sotto la foto)

Cos'è la talassoterapia?

La talassoterapia prevede l'uso terapeutico dell'acqua di mare sotto forma di bagni e docce, a una temperatura minima di 25°.

Anche altri derivati marini e oceanici sono presenti nella talassoterapia, tra cui alghe, fango e sabbia (che vengono puliti e purificati prima dell'uso).

Diffusa già nell'antica Grecia, questa pratica ha preso piede durante gli anni dell'Impero Romano, quando i soldati usavano bagni di acqua di mare calda per riprendersi dopo le battaglie.

Da allora è cresciuta in popolarità e adesso è diffusissima in Europa e in Italia, specialmente lungo le linee marittime. Location specializzati in talassoterapia si trovano infatti principalmente in luoghi con clima marittimo in cui l'acqua di mare può essere prelevata localmente e applicata a bagni, piscine e trattamenti.

La talassoterapia può assumere molte forme, come bagni e piscine di acqua di mare, esercizi all'interno di piscine riscaldate, prodotti per la pelle derivanti proprio dal mare e climatoterapia.

L'importanza dell'acqua di mare

I benefici che la talassoterapia regala a corpo e mente sono una diretta conseguenza della particolare composizione chimica dell’acqua di mare.

Più nel dettaglio, la talassoterapia si basa sul principio secondo il quale l'acqua di mare ha una composizione simile a quella del plasma umano. Per questo i sali e gli oligoelementi in essa contenti sono facilmente assorbibili attraverso la pelle.

Usando l'acqua proveniente direttamente dal mare si possono sfruttare tutte le sue proprietà: pressione, concentrazione di ossigeno, iodio, cloro e ozono dell’aria di mare.

Ma anche sole e aerosi marina sono elementi fondamentali: l'effetto combinato di sole, iodio e acqua salata sono un ottimo modo per prendersi cura del proprio organismo.

Quali sono i benefici della talassoterapia

Tra i benefici della talassoterapia c'è quello di stimolare il metabolismo. Lo iodio presente nell'acqua di mare facilita infatti le reazioni chimiche che avvengono all’interno dell’organismo e aiuta a bruciare grassi.

Migliora anche la circolazione grazie al massaggio naturale dell'acqua, e rinforza la muscolatura, velocizzando il flusso sanguigno. Aiuta anche a migliorare disturbi post-traumatici (come l'atrofia muscolare) e le infiammazioni croniche (come l'artrite reumatica).

La talassoterapia trova impiego anche nel trattamento di patologie respiratorie, come asma e bronchite.

I benefici della talassoterapia sono anche estetici. Le alghe spesso usate nei trattamenti hanno una forte azione riducente e modellante, e il getto dell'acqua usato nelle vasche ha un effetto tonificante sulla pelle e la muscolatura.

Come se non bastasse, la talassoterapia apporta effetti terapeutici non solo al corpo ma anche alla mente: diminuisce stress, depressione e ansia grazie al rilascio di endorfine.

Talassoterapia: dove praticarla in Italia

Ethra Reserve, Kalidria Hotel & Thalasso SPA

In Puglia, nell'accogliente località costiera di Castellaneta Marina, sorge il complesso Ethra Reserve. Qui il comfort e la ricchezza di servizi si immergono nella natura incontaminata della Riserva di Stornara, un'area naturalistica protetta affacciata su una lunga, incontaminata striscia di spiaggia chiara riservata, le cui acque sono Bandiera Blu 2022.

Composta da quattro differenti resort, Ethra Reserve è una destinazione unica.

Ad arricchire l'offerta del complesso c'è proprio l'Ethra Thalasso SPA, situata all’interno dello charme resort 5 stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA.

Si tratta di uno dei centri di talassoterapia più prestigiosi d’Italia, che occupa uno spazio di ben 3.500 mq.

Fiore all'occhiello sono sicuramente le due piscine di acqua di mare: una interna riscaldata a 32°C con Percorso Acquatonico Marino e Kneipp, e una suggestiva piscina esterna, nel cuore di uno splendido giardino mediterraneo.

L'Ethra Thalasso SPA del Kalidria Hotel offre diversi trattamenti che sfruttano i benefici della forza vitale e rigeneratrice del mare: dal percorso acquatonico marino, al bagno idromassaggio, ai leggeri getti di acqua calda della doccia marina fino al Thalasso Stretching, in cui l’acqua calda del mare si combina con le peculiarità di yoga, zen shiatsu e meditazione.

Non solo SPA, il Kalidria Hotel offre servizi d'eccellenza e spazi curati in ogni dettaglio: prestigiose suite, ristorante gourmet e ristorante al mare.

Circondato da una natura potente, l’hotel è stato studiato per integrarsi al meglio all’interno dell’ambiente naturale, con particolare attenzione al design e all’esclusività. Qui potrete trascorrere le giornate tra le piscine con acqua di mare della Thalasso SPA, o tra la bianchissima spiaggia privata, bordata da una splendida pineta. Il tutto accompagnati da una proposta gastronomica autentica, che pone l’accento su tradizione e territorio.