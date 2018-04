Da Kim Kardashian a Nicole Kidman e Meg Ryan: il prima e dopo delle star più rifatte

A Hollywood è sempre più difficile trovare una star non rifatta - ma se in alcuni casi si tratta solo di piccoli ritocchi, con altre ci sono davvero dei pessimi risultati.

È il caso di chi si è fatto prendere troppo la mano col botox, come Nicole Kidman e Meg Ryan, la cui espressività è talmente diminuita da far precipitare anche le offerte cinematografiche. O di chi addirittura ha cambiato volto, come Renée Zellweger e Uma Thurman, che però negano qualsiasi aiuto artificiale, invocando solo un cambio di alimentazione e stile di vita.

C'è poi chi punta a piccoli e impercettibili cambiamenti, di cui la gente si rende conto solo confrontando le foto a distanza di anni. È il caso di Kim Kardashian, che nell'ultima decade ha modificato notevolmente i tratti del viso.

Nella gallery trovate tutte le star che si sono rifatte: a voi giudicare chi stava meglio prima e chi oggi.

Le star che hanno esagerato con il bisturi Sarah Jessica Parker 1998-2016

Kim Kardashian 2006-2016

Cher 1981-2015



Hunter Tylo 2000-2016

Mickey Rourke 1985-2016

Lindsay Lohan 2002-2016



Meg Ryan 1998-2015

Jessica Simpson 2000-2016

Megan Fox 2004-2016



Courtney Cox 1992-2016

Kris Jenner 1997-2016

Donatella Versace 1999-2016



Bruce Jenner 2003-2016

Uma Thurman 1997-2016

Lil' Kim 2000-2013



Melanie Griffith 1998-2016

Nicole Kidman 1995-2016

Renée Zellweger 2000-2016



Madonna 1996-2016

Fergie 2001-2014

Kylie Jenner 2013-2016



Carla Bruni 2003-2016

Pamela Anderson 1984-2016

Michael Jackson 1977-2006



Daryl Hannah 1999-2016

/ 25 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...