Da Cynthia Nixon a Kylie Minogue, ecco chi sono le celebrità di Hollywood che hanno vinto la battaglia contro il cancro al seno

Ottobre è il mese rosa, dedicato alla prevenzione del cancro al seno.

Il cancro della mammella è la neoplasia più frequente in Italia: secondo i dati riportati dall’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e dal’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), il tumore al seno rappresenta il 30,3% di tutti i tumori che colpiscono le donne (si parla di circa 54.976 nuove diagnosi ogni anno).

A soffrire di questa malattia sono donne di tutte le età, anche le star famose.

Attrici, cantanti e celebrità di ogni genere: anche nel mondo di Hollywood ci sono donne che hanno dovuto affrontare il cancro al seno.

Le loro esperienze, dalla diagnosi alla guarigione, sono tutte molto diverse, ma queste star hanno qualcosa in comune: hanno deciso di usare la loro fama e influenza per raccontare la loro storia, nella speranza di educare, ispirare e aiutare gli altri.

**Pink Month, le iniziative di moda contro il cancro al seno**

(Continua sotto la foto)

Cynthia Nixon

In Sex and the City, è stata Samantha a soffrire di questa malattia, tuttavia dopo che la serie si è conclusa, è stata Miranda a essere diagnosticata nella vita reale all'età di quarant'anni.

Cynthia Nixon ha rivelato la sua lotta segreta contro la malattia durante un'intervista esclusiva con Good Morning America.

Dopo il suo annuncio, l'attrice è diventata ambasciatrice di Susan G. Komen for the Cure, una fondazione per la prevenzione del cancro al seno.

Anastacia

Qualche anno fa, Anastacia aveva posato nuda in un servizio fotografico che ha rivelava le cicatrici sul suo corpo a causa del trattamento e della chirurgia per il cancro al seno.

La cantante, 53 anni, ha combattuto la diagnosi per la seconda volta nel 2013 e ha subito una doppia mastectomia e un successivo intervento di chirurgia ricostruttiva.

Olivia Newton-John

La dolce Sandy di Grease ha sofferto parecchio a causa della sua diagnosi di cancro al senso.

Dopo la prima diagnosi nel 1992, a 44 anni, il tumore si è ripresentato per altre due volte.

Nel 2017 l'attrice e cantante aveva addirittura spiegato che il tumore era avanzato e aveva colpito anche la colonna vertebrale.

La sua continua lotta contro la malattia ha ispirato Olivia Newton-John a parlare e raccontare la sua esperienza attraverso il suo album Gaia, One Woman's Journey.

Jane Fonda

L'attrice e attivista britannica ha parlato delle sue molteplici battaglie contro il cancro su British Vogue nel 2019.

«Mi è stato diagnosticato il cancro svariate volte» ha detto l'attrice, prima di spiegare di raccontare di aver avuto un cancro al seno nel 2010 e una crescita cancerosa dal labbro inferiore.

Nell'intervista, Jane Fonda ha anche rivelato di aver subito una mastectomia poco prima dei Golden Globes del 2016, dove è stata premiata come Migliore Attrice Non Protagonista per il suo ruolo in Youth.

Kathy Bates

A Bates è stato diagnosticato per la prima volta un cancro alle ovaie nel 2003 e poi un cancro al seno nel 2012.

Dopo la seconda diagnosi, l'attrice e regista statunitense ha deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia, a causa della sua storia familiare con la malattia:

«Mia zia è morta per questo, mia madre ha avuto il cancro e anche mia nipote».

Kathy Bates era risultata negativa per la mutazione del gene BRCA1 e BRCA2 che aumenta il rischio di cancro al seno e alle ovaie nelle donne; ma - così usando le sue stesse parole - «Un risultato BRCA negativo è non una carta per uscire di prigione».

Kylie Minogue

La cantante ha posticipato la tappa australiana del suo tour Showgirl del 2005 per sottoporsi a un trattamento immediato contro il cancro al seno.

Nel 2008, la pop star ha discusso della sua prima diagnosi (o meglio, della sua mancanza) su The Ellen DeGeneres Show.

«Inizialmente sono stata erroneamente diagnosticata - ha detto - Quindi il mio messaggio a tutti voi è questo: solo perché qualcuno indossa un camice bianco e fa uso di grandi parole mediche non significa necessariamente che abbia ragione. Per questo la prevenzione è fondamentale».