Ottobre è il mese “in rosa”, quello dedicato alla campagna di sensibilizzazione sui tumori femminili che culmina con la Giornata internazionale contro il cancro al seno, il 19 ottobre. Per l'occasione, sono tanti i marchi fashion che propongono iniziative a sostegno della ricerca

Definito quindi Pink Month per via del colore simbolo della ricerca e della lotta contro i tumori tipicamente femminili, ottobre è il periodo in cui si concentrano moltissime iniziative dedicate.

Dato che il mondo della moda è un mondo che molto deve al suo pubblico femminile e che quindi è particolarmente coinvolto, sono tantissimi i fashion brand impegnati in prima linea a supportare la ricerca scientifica e medica. Molte griffe lanciano collezioni speciali solidali di cui parte del ricavato (oppure l'intero ricavato) viene devoluto a fondazioni impegnate nella ricerca contro i tumori che colpiscono soprattutto le donne.

Oltre ad aiutare i ricercatori e i medici impegnati in prima linea in questa lotta, i marchi di moda spesso propongono iniziative e prodotti speciali che promuovono anche la prevenzione a livello individuale, sensibilizzando le donne a prestare attenzione attraverso autoesami, ossia l’autopalpazione.

Fondamentale diventa l'autoanalisi, da osservare quotidianamente, esattamente come facciamo con i vari step della routine beauty. Diamo importanza allo struccarci, allo spalmare la crema idratante, mettendo davanti a tutto la bellezza, e sottovalutiamo la salute? La necessità è quella di anteporre a tutto la salute e il benessere. Per questo motivo è di vitale importanza prestare attenzione con cadenza quotidiana a qualsiasi segnale che il nostro corpo ci invia.

Ecco di seguito le iniziative dei marchi di moda legate alla campagna di sensibilizzazione del mese di ottobre, dedicata ai tumori femminili.

Stella McCartney collabora con la serie Netflix “Sex Education” per la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno

In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, Stella McCartney lancia la sua settima campagna annuale. Quest'anno il progetto è in collaborazione con lo show di Netflix, Sex Education.

La campagna si intitola “Toilet, Teeth, Tits (TTT)” e vuole incoraggiare le donne di tutte le età a introdurre l'autopalpazione del seno nella propria routine mattutina. Le t-shirt TTT sono già state presentate all’interno della collezione ready-to-wear Winter 2021 di Stella McCartney.

La Stella McCartney Cares Foundation si impegna a donare un reggiseno post mastectomia Louise Listening per ogni maglietta venduta. Il breve video informativo TTT (della durata di 3 minuti), in chiave ironica, vede partecipare i personaggi della serie televisiva interpretati da Aimee Lou Wood, Chinenye Ezeudu, Sami Outalbali, Mimi Keene, Chaneil Kular e Simone Ashley.

“Il tumore al seno è una malattia terribile che ha causato moltissimo dolore alle donne e alle famiglie, compresa la mia, di tutto il mondo e io sono orgogliosa di collaborare con un colosso come Netflix e con una serie piena di talento come Sex Education per fare in modo che la nostra campagna Breast Cancer Awareness 2021 raggiunga le donne di tutto il mondo. Abbiamo bisogno di leggerezza più che mai e io ho sempre voluto portare l’umorismo nella moda. In questa occasione, lo stiamo usando come strumento per ricordare alle donne di tutte le età di controllare il seno, soprattutto le donne più giovani che potrebbero non sapere di doversi sottoporre alle mammografie o che hanno dovuto rimandarle durante il lockdown,” spiega Stella McCartney.

Per la campagna di sensibilizzazione Breast Cancer Awareness 2021 il set annuale di lingerie in edizione limitata è stato sostituito dalle t-shirt TTT in cotone organico azzurro con dettagli logo sportivi sul fronte e sul retro, realizzate con una tintura che reagisce al calore, diventando rosa quando viene toccata, per ricordare in maniera spiritosa alle donne di effettuare l’autopalpazione.

Infine quest’anno la Stella McCartney Cares Foundation donerà 10mila reggiseni post-mastectomia Louise Listening, un capo funzionale ma anche bellissimo per donne che hanno dovuto sottoporsi a un intervento di mastectomia dopo una diagnosi di tumore al seno.

Elegante e femminile, il reggiseno è realizzato in cotone morbido e in pizzo di cotone con una banda inferiore ultra flessibile e zip sia sul davanti sia sul retro, per facilitarne l’utilizzo. Il nuovo design introdotto nel 2018 comprende delle morbidissime tasche interne, pensate appositamente per le protesi, spalline larghe e regolabili, il tutto in un’ampia gamma di taglie che vanno dalla XS alla XXL e di coppe che vanno dalla 32A alla 42E.

KIABI, insieme alla sua Fondazione KIABI Life, devolve parte del ricavato all’associazione

KIABI, insieme alla sua Fondazione KIABI Life, rinnova l’appuntamento con i giorni rosa di ottobre, il mese simbolo della campagna di sensibilizzazione per prevenire il tumore al seno.

Per ogni capo venduto, contrassegnato dall'evocativo nastrino rosa, il brand devolverà 1 euro all'associazione partner dell’operazione.

La donazione va a sostegno di tutte le attività di recupero fisico, psicologico e sociale delle donne colpite da questo male.

I clienti KIABI avranno inoltre la possibilità di effettuare una libera donazione all’associazione durante il passaggio in cassa, quando pagheranno i prodotti acquistati.

GUESS, la capsule collection di occhiali Marcolin dedicata alla sensibilizzazione

GUESS, in partnership con Marcolin, per il sesto anno consecutivo si dedica al sostegno di un’iniziativa promossa da The Get In Touch Foundation. Si tratta dell’associazione non profit americana nata per promuovere la sensibilizzazione verso la cura del seno e insegnare a tutti l'importanza e le modalità di un corretto auto-esame.

Anche quest'anno Marcolin ha prodotto per il fashion brand una capsule di occhiali che vogliono sensibilizzare circa questa importante tematica. La linea comprende un modello da sole e una montatura da vista disponibili in una speciale custodia rosa nelle boutique GUESS, presso ottici selezionati e sul sito e-commerce del marchio.

A supporto di questa iniziativa, Marcolin USA contribuirà a titolo benefico alle attività della The Get In Touch Foundation.

La Carrie sostiene la ricerca scientifica d’eccellenza al fianco di Fondazione Umberto Veronesi

La Carrie dedicata sei modelli della collezione Fall Winter 21 a Pink is good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato ai tumori tipicamente femminili.

Sei prodotti nella simbolica nuance pink che aiutano da un lato la ricerca e che dall’altro sensibilizzano circa l’importanza della prevenzione.

“Mai come in questi anni abbiamo avuto la spiacevole dimostrazione di quanto sia importante farsi trovare pronti e uniti, per fronteggiare emergenze sanitarie, prevenire e curare malattie sempre meno conosciute, che aggrediscono le nostre realtà. Per questo la nostra Azienda ha riservato un piccolo sostegno al lavoro complesso e prezioso che la ricerca scientifica svolge ogni giorno per il nostro futuro, cercando di partecipare alla messa a disposizione di strumenti ed informazioni che potrebbero accelerare i tempi di conquista di risultati utili a tutti noi”, ha dichiarato Paola Amatori, CEO di Bigfoot.

I modelli “Pink is good” sono disponibili sull’e-commerce di La Carrie e il 20% del ricavato verrà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della prevenzione e la lotta contro il tumore al seno che ogni anno colpisce 55mila donne solo in Italia.

Mango raccoglie fondi per la ricerca sul cancro al seno

Mango mette in vendita una collezione solidale i cui profitti verranno interamente devoluti alla Fondazione FERO per la ricerca sul cancro al seno. Dopo gli oltre 175mila euro raccolti dal brand nel 2020 con la collezione solidale lanciata l’anno scorso (interamente destinati alla ricerca contro il cancro).

La collezione solidale di Mango è disponibile online e in una selezione di negozi in circa venti Paesi tra cui Italia, Spagna e Francia. Comprende tre t-shirt con disegni diversi, due borse e un necessaire della linea Woman, oltre a due t-shirt della linea Man. Sia i capi sia gli accessori sono caratterizzati da messaggi di forza e speranza.

La collaborazione tra Mango e la Fondazione FERO risale al 2008, quando le sorelle Penélope e Mónica Cruz disegnarono una t-shirt con l'azienda di moda per collaborare nella lotta contro il tumore al seno. Nel 2010 e nel 2011 Mango ha commercializzato una t-shirt disegnata da Jordi Labanda in collaborazione con la fondazione. Dal 2017 i due soggetti collaborarono al lancio di una collezione annuale per raccogliere fondi destinati alla ricerca. È stata anche creata una borsa FERO-Mango dedicata al cancro al seno che supporta il percorso professionale di giovani ricercatori in questo campo, che quest'anno festeggerà la sua terza edizione. I vincitori saranno annunciati al galà di beneficenza di FERO a Madrid il prossimo 15 novembre.

Doria 1905 supporta la ricerca con uno speciale bucket rosa

Doria 1905 supporta LILT con uno speciale bucket rosa, in occasione del Pink Month.

Un modello creato dal brand per sensibilizzare sulla prevenzione del cancro al seno, declinato in un’elegante sfumatura di rosa, in omaggio al colore simbolo del mese di ottobre dedicato.

Il cappello, femminile nell'immagine ma genderless nella forma, è realizzato con il tessuto del bomber dell’aviazione di inizio ‘900 e cult jacket dei look anni ’80, in una speciale nuance rosa. Questo materiale veste l’iconico pezzo della linea “RainDrops” di Doria 1905, il bucket Boris.

Lo speciale Bucket Hat RainDrops sarà indossato da alcune selezionate influencer, che contribuiranno a promuovere l’iniziativa sulle piattaforme social. Sarà devoluto all'Associazione LILT l’intero incasso derivante dalla vendita di ciascun cappello dedicato all’iniziativa. RainDrops può essere acquistato online sul sito ufficiale del brand oppure nella boutique monomarca Doria 1905 di Bologna a partire dal 12 ottobre.

Primark, la collezione per supportare la Lotta vs cancro al seno

Per supportare la lotta contro il cancro al seno, Penneys lancia la sua prima collezione con capi leisure, abbigliamento da notte, intimo e accessori progettati e sviluppati per coloro che hanno avuto il cancro al seno e affrontato un intervento chirurgico al seno.

La nuova collezione è stata sviluppata con l’appoggio di un gruppo con pazienti malati di cancro e infermieri del reparto di oncologia che si sono resi disponibili a testare i prodotti. L’obiettivo è quello di creare una collezione basata sul comfort e sullo stile, disegnata per consentire facilità

nel vestirsi dopo un intervento chirurgico, con tessuti freschi e morbidi.

La collezione include due modelli di reggiseni post intervento e una varia gamma di prodotti che includono lingerie, pantofole, magliette in jersey da donna, felpe e trousse, in una palette di colori malva e rosa tenue.

Il reggiseno post-intervento con zip è leggero e progettato per un comfort ottimale, con una chiusura anteriore e posteriore per consentire una facile vestizione subito dopo l'intervento.

Ci sono anche tasche per protesi su entrambi i lati e il tessuto è extra-morbido. La collezione si compone di 22 pezzi, venduti in selezionati Store di Primark.