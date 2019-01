Quando non riusciamo a esprimerci, il corpo parla di come ci sentiamo inviandoci segnali sotto forma di sintomi psicosomatici. Ecco come leggerli e perché

Corpo e mente lavorano in un unico sistema e si comunicano continuamente tutte le informazioni che elaborano.

Vi è mai capitato di avere qualche sintomo apparentemente senza significato?

Quelle manifestazioni sintomatiche potrebbero dire che c’è qualcosa che il corpo sta esprimendo al vostro posto.

Le più comuni sono mal di stomaco, mal di testa, fiato corto e dolori muscolari diffusi.

Ecco perché dobbiamo sempre ascoltarlo e fare tesoro di quello che ci comunica: porta un messaggio ben preciso.

Vi spieghiamo perché e come le emozioni parlano attraverso il corpo.

Perché si hanno sintomi fisici dei malesseri della mente

La connessione tra cervello ed emozioni è stata dimostrata da numerosi studi scientifici.

Emozioni, sistema neuroendocrino, quello immunitario e il sistema nervoso comunicano costantemente e si influenzano a vicenda.

I sintomi psicosomatici coinvolgono il sistema nervoso autonomo e sono una risposta a emozioni difficili e stressanti.

Le persone particolarmente soggette a queste manifestazioni somatiche fanno molta fatica a riferire come si sentono emotivamente e il sintomo serve proprio a esprimere quel vissuto.



Ogni emozione si manifesta in una parte specifica del corpo

Uno studio finlandese del 2013 pubblicato nella rivista Proceedings of the National Academy of Sciences ha mostrato come le emozioni possono essere individuate in specifiche parti del corpo.

Infatti, ogni volta che proviamo un’emozione questa si riflette anche in sensazioni corporee. Ad esempio quando abbiamo paura possiamo tremare o avere problemi gastrointestinali.

Quando ci sembra di sostenere troppe questioni e troppi pesi, inizia a far male la schiena; dolori articolari spesso sono un segnale del dover smettere di correre, nel senso metaforico dell'espressione.

Provate a farci caso e con il tempo diventerete più consapevoli e in grado di tradurre i segnali che vi manda il corpo.

Perché dobbiamo ascoltare i messaggi della mente

Ascoltare i messaggi che ci manda il nostro corpo è importante per accorgerci di quello che sta succedendo e correre ai ripari.

Ad esempio una persona molto stressata potrebbe avere cefalee tensive che comunicano la necessità di rallentare.

Molti potrebbero semplicemente non soffermarsi, prendere un analgesico e continuare la vita normalmente.

Il risultato però è che questi mal di testa continueranno a tornare.

E se invece bastasse rallentare?

Risolvere il problema invece che il sintomo è molto più intelligente.

Il corpo ci conosce bene

Il corpo a volte arriva dove la mente cosciente non riesce ad andare.

Per questo motivo è bene guardarlo, curarlo e aiutarlo a esprimersi sempre di più.

Il corpo aiuta a conoscere anche le parti più nascoste di noi, dobbiamo solo imparare a dargli una voce.