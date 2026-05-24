Amanti del total black anche sotto il solleone? Questa selezione di capi e accessori rigorosamente neri è fatta apposta per voi!

Chi l’ha detto che il nero d’estate sia un tabù? Il total black estivo possiede un fascino magnetico, sofisticato e terribilmente cool.

Il segreto per non soffrire il caldo non sta nel colore, ma nei tessuti: bandite i sintetici e scegliete fibre naturali come il lino stropicciato, il fresco popeline di cotone o il satin scivolato.

Giocate poi con trasparenze, ricami e dettagli cut-out per far respirare la pelle e spezzare la monocromia.

Per tentarvi, abbiamo selezionato i pezzi chiave, rigorosamente neri, su cui puntare adesso.

A guidare la carrellata ci sono i pantaloni balloon in misto lino di Mango. La loro silhouette morbida a palloncino e le pratiche tasche rappresentano il compromesso ideale tra rigore e freschezza metropolitana: perfetti di giorno, magari in combo con un top minimal e sandali flat.

Se preferite il pezzo unico, la tuta scivolata di Zara con spalline sottili intrecciate sulla schiena punta su un'eleganza senza sforzo da sfoggiare all day long.

Per chi ama spezzare i look, la camicetta di H&M dona un tocco di romanticismo grazie alla chiusura anteriore con fiocchetti. E si abbina magnificamente alla gonna midi satinata di Stradivarius, un vero passe-partout stagionale che accarezza i fianchi: ideale sia di giorno che di sera, basta cambiare gli accessori e il gioco è fatto. Se invece volete scoprire le gambe, gli shorts in lino di COS elevano il concetto di semplice "pantaloncino" a capo super chic.

Non può mancare poi un minidress leggero come quello firmato Reserved, il modello salvavita da indossare "al volo" nelle giornate più afose. Ai piedi, i sandali infradito di Reformation slanciano la figura grazie al tacco a blocco e ai listini ultrasottili che lasciano il piede quasi nudo, regalando un'immediata leggerezza.

Il tocco finale? La borsa a cestino Square di Rouje: realizzata in rafia nera intrecciata a mano e accesa da un luminoso girasole ricamato, è l'accessorio must della bella stagione.

Perché i fin dei conti vestirsi di nero anche d’estate non è solo una scelta cromatica, ma una dichiarazione di stile e di eleganza vera e propria.

Vestirsi di nero (anche) d'estate: la selezione di capi e accessori total black

Minidress di cotone, RESERVED

Credits: reserved.com

Blusa con fiocchetti e ricami, H&M

Credits: 2.hm.com

Gonna midi satin, STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Sandali infradito con tacco, REFORMATION

Credits: thereformation.com

Tuta intera, ZARA

Credits: zara.com

Top smanicato in popeline, MARELLA

Credits: it.marella.com

Pantaloni balloon in lino, MANGO

Credits: shop.mango.com

Shorts in lino, COS

Credits: cosstores.com

Borsa in rafia, ROUJE

Credits: rouje.com