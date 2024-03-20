Per diventare più belli, sani e in forma non servono diete o cambiamenti radicali, basta adottare le giuste abitudini: volete provare?

La bella stagione è alle porte, è il momento giusto per adottare qualche (nuova) buona abitudine per rimettersi in forma, vedersi più belli e sentirsi a proprio agio con il proprio corpo in vista di quando non ci saranno più i vestiti a tenerci nella nostra meritata comfort zone o anche "solo" per sentirsi e stare meglio, e avere più forze ed energie.

Deliveroo, piattaforma leader dell’online food delivery, ha chiesto al dott. Michelangelo Giampietro - Specialista in Medicina dello Sport e in Scienza dell'alimentazione - di stilare un calendario di buone abitudini con consigli utili da implementare e aggiungere ogni giorno, per ritrovarsi in appena 15 giorni più belli, sani e in forma.

Sfida healthy di 15 giorni per diventare più belli, sani e in forma

(Continua sotto la foto)

Giorno 1: Utilizzate piatti più piccoli e porzioni controllate per ridurre l'eccesso di cibo.

Giorno 2: Masticate lentamente per favorire una migliore digestione e il senso di sazietà.

Giorno 3: Fate almeno 2 piani di scale invece di usare l'ascensore per muovervi di più.

Giorno 4: Aggiungete almeno una porzione di verdure a ogni pasto principale.

Giorno 5: Alzatevi ogni ora e fate almeno 10 minuti di stretching.

Giorno 6: Non mangiate mentre cucinate.

Giorno 7: Fate con i bambini giochi tradizionali di movimento (ruba bandiera, nascondino, acchiapparella, campana) o scendete dai mezzi pubblici tre fermate prima del dovuto e fate il resto della strada a piedi.

Giorno 8: Gustate ortaggi crudi non conditi come antipasto leggero.

Giorno 9: Fate almeno 30 minuti di attività fisica come camminare, andare in bicicletta o ballare.

Giorno 10: Utilizzate spezie e erbe aromatiche per limitare l'utilizzo del sale.

Giorno 11: Visitate una mostra o un museo per muovere mente e corpo.

Giorno 12: Tenete l'acqua a portata di mano per bere almeno 1,5 lt al giorno.

Giorno 13: Non saltate mai i pasti e pianificate cene e spuntini leggeri (ortaggi, verdure, frutta, yogurt e latte scremati).

Giorno 14: Nel tempo libero fate attività fisica come giardinaggio o una passeggiata all'aperto.

Giorno 15: Non sprecate il cibo in eccesso, ma non mangiate se vi sentite sazi. Piuttosto condividetelo con gli altri o mettetelo in frigorifero per il pasto di domani.