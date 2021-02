Da Brad Pitt a Megan Fox, tutti hanno qualche scheletro nell'armadio: ecco 9 segreti delle star che non vi aspettate

Anche le star di Hollywood hanno dei segreti che non amano condividere. Piccole cose, come vecchie relazioni o semplici manie, che però saltano fuori in qualche modo e sono quindi costrette a confessare.

In fondo essere una celebrità è anche questo: mettere in conto che la privacy sia un concetto del tutto aleatorio. Se da una parte sono tante le bufale che girano attorno al dorato mondo dello spettacolo, dall'altra parte è vero che spesso ci si azzecca. O che siano loro stesse a raccontare la verità.

Ecco alcune delle loro confessioni più imbarazzanti (o divertenti)

9 curiosità sulle star che non ve le faranno più guardare come prima

(Continua sotto la foto)

Tom Cruise e Cher hanno avuto una relazione

A Hollywood ogni tanto si creano incroci di cui sarebbe meglio rimanere all'oscuro.

Come la relazione tra la cantante e l'attore.

Siamo negli anni Ottanta, lei ha 39 anni ed è a tutti gli effetti una diva, lui ne ha 23 e inizia la sua ascesa al successo.

Una liason che Cher ha ammesso solo nel 2008, raccontando che Tom rientra tutt'oggi nella top five dei suoi amanti migliori:

«È stato piuttosto sexy e selviaggio, almeno per un po'».

Brad Pitt non fa la doccia

Si è spesso parlato dell'avversione dell'attore per la doccia, a detta dei media per evitare di inquinare l'ambiente con il sapone e di sprecare troppa acqua.

Versione mai confermata dal sex symbol. Eppure, all'epoca delle riprese di Bastardi senza gloria, ha in qualche modo confermato la tesi dei tabloid.

Secondo quanto raccontato da Eli Roth, suo collega nel film,

«Brad mi ha detto che quando sudi e non hai tempo di farti una doccia, la cosa migliore è passarsi una salviettina per bambini sotto le ascelle».

Lady Gaga è andata in bancarotta

È una delle cantanti più amate e idolatrate del mondo. Negli ultimi tempi ha anche dimostrato di essere un'ottima attrice, eppure anche la popstar è andata in bancarotta e proprio all'apice della sua carriera.

Com'è possibile? Perché ha voluto investire tutto quello che aveva nella realizzazione del Monster Ball world tour:

«Avevo 3 milioni di dollari sul mio conto corrente e li ho spesi tutti per creare il mio palco, perciò in quel periodo ero sostanzialmente fallita».

Fortuna che quella tournée sia stata un successo mondiale. Non sarà rimasto a secco per molto il suo conto.

Megan Fox non tira lo sciacquone

L'attrice rappresenta il sogno erotico di parecchie persone, ma sarebbe lo stesso se ci vivessero insieme?

A giudicare da quanto afferma lei stessa no:

«Sono una coinquilina terribile. Non pulisco e lascio i vestiti ovunque, in ogni parte della casa in cui mi spogli. E poi dimentico sempre di tirare lo sciacquone».

Insomma, alla fine si scopre che Brian Austin Green non è poi così fortunato (o magari va avanti grazie a un'ottima colf).

Daniel Radcliffe ha avuto grossi problemi con l'alcol

Essere un bambino prodigio a Hollywood non è mai semplice. Troppe le pressioni da gestire, prima fra tutte il successo e la fama, che rischiano spesso di accecare e portare a intraprendere pessime strade.

È quello che è successo all'interprete di Harry Potter, che nel 2011 ha confessato di aver sofferto fino all'anno prima di dipendenza da alcol, esattamente nel periodo in cui stava girando Harry Potter e il Principe Mezzo Sangue:

«Ero diventato troppo dipendente dall'alcol. Mi serviva per divertirmi. Ci sono stati troppi casi in cui avrebbero potuto paparazzarmi in pessime condizioni». L'ex maghetto però è riuscito a uscirne, in tempo per cercare di rifarsi una carriera.

Keith Richards ha sniffato suo padre

In quanto membro della più grande rockband di tutti i tempi, non c'è molto che il chitarrista non abbia fatto nel corso della sua vita.

Eppure potrà stupirvi sapere che ha sniffato suo padre.

Sì, avete capito bene. Keith ha detto:

«Ho sniffato mio padre. Lo avevano cremato e non ho potuto resistere alla tentazione di tirarne un po' su insieme a un po' di cocaina. A mio padre non sarebbe interessato».

Robert Pattinson non si lava i capelli

È uno degli attori più sexy, persino ora che si è scrollato di dosso il ruolo di idolo delle ragazzine e ha conquistato anche le donne più mature.

E se vi dicessimo che però non è uno che ama troppo lo shampoo?

Raramente, infatti, la star lava i suoi capelli. O comunque malvolentieri.

«Io davvero non ne vedo il motivo. Se non ti interessa se i tuoi capelli appaiono puliti o no, perché lavarli?». Che esista una cosa chiamata igiene a quanto pare non è da mettere in conto.

Scarlett Johansson ama il sesso in auto

Essere una star significa non potersi permettere atteggiamenti che per la maggior parte della gente sono normale amministrazione o quasi (perlomeno in alcune situazioni).

Un esempio? Avere la libertà di lasciarsi andare ai bollenti spiriti e fare sesso sul sedile posteriore di un'auto.

Una cosa che l'attrice ama fare, ma che per via del suo status di celebrità le è preclusa a causa dei paparazzi che la seguono ovunque.

Perché Miley Cyrus fa la linguaccia

La cantante e attrice ha dato una svolta alla sua carriera nell'ormai celebre edizione dei Video Music Awards del 2013, quando ha iniziato a twerkare con Robin Thicke facendo la linguaccia alle telecamere.

Espressione, quella con la lingua di fuori, che si ripete piuttosto spesso anche nei suoi selfie.

Ma se ci vedete qualcosa di malizioso, vi sbagliate di grosso:

«Mi imbarazza da morire quando la gente mi fa le foto e io non so come sorridere, per questo tiro fuori la lingua, perché non so che altro fare», ha confessato.