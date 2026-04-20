Vi capita di sobbalzare nel letto proprio mentre state per addormentarvi? Ecco cosa sono le scosse ipniche (e perché non dovete preoccuparvi)

Vi state finalmente abbandonando al sonno, luci spente, mente che scorre l’agenda di domani. Proprio nel momento in cui state per addormentarvi.. la gamba fa un sobbalzo, il corpo scatta come se avesse preso la scossa, il cuore accelera. Aprite gli occhi, spaventate, chiedendovi se sia successo qualcosa di grave o se sia “solo stress”.

Quello che avete appena provato ha un nome molto meno drammatico delle sensazioni che provoca: scossa ipnica - e colpisce tra il 60 e il 70 per cento della popolazione.

In medicina del sonno la chiamano mioclono ipnico, ma in rete la trovate anche come spasmo ipnico, scatto ipnico, miclonia del sonno o, più vagamente, “crampi notturni prima di dormire”. Ma cosa sono davvero e quando è il caso di preoccuparsi?

Scosse ipniche o “crampi” notturni? Mettiamo ordine

Tecnicamente, la scossa ipnica è una contrazione muscolare brusca, involontaria e brevissima che compare nel momento in cui vi state addormentando. Di solito interessa una gamba o un braccio, a volte coinvolge tutto il corpo, e spesso è accompagnata dalla sensazione vivida di cadere nel vuoto o di inciampare su un gradino immaginario. Il risultato è quel sussulto che vi riporta alla veglia con tachicardia e un filo di ansia.

La buona notizia: nella persona sana il mioclono ipnico è considerato un fenomeno fisiologico e benigno, non un segno di malattia neurodegenerativa o di “cervello che si sta rompendo”.

Diverso il discorso per i veri crampi notturni: quelli in cui il polpaccio diventa durissimo, sentite dolore intenso e la contrazione dura secondi lunghi, a volte minuti. Il crampo classico è spesso legato a affaticamento muscolare, disidratazione o squilibri di elettroliti come magnesio e calcio. La scossa ipnica, invece, è un singolo scatto, di norma non doloroso, più simile a una scarica elettrica che a un nodo nel muscolo.

Cosa succede al cervello quando sentite quella scossa prima di dormire

Il passaggio dalla veglia al sonno non è un tasto on/off, ma un cambio di turno molto coreografato tra diversi gruppi di neuroni. Nel tronco encefalico c’è il sistema attivante reticolare, che vi mantiene sveglie e vigile. Quando è ora di dormire entra in scena il nucleo preottico ventrolaterale, una sorta di “centralina del sonno” che inibisce i circuiti della veglia e permette al corpo di rilassarsi.

Questa transizione avviene nello stadio N1 del sonno NREM, la fase ipnagogica: sei già un po’ scollegata dall’esterno, i muscoli iniziano a perdere tono, il respiro rallenta. A volte, però, il passaggio di consegne non è liscio: mentre il tono muscolare scende, qualche scarica neuronale eccitatoria sfugge ancora al controllo inibitorio e arriva ai muscoli come un ultimo, improvviso impulso. Il risultato è quella contrazione fulminea, che tu percepisci come scatto.

E la famosa sensazione di cadere nel vuoto? Probabilmente è il sistema vestibolare, l’organo dell’equilibrio, che interpreta male il rilassamento muscolare improvviso proprio mentre la coscienza si sta “scollegando”. Il corpo si ammorbidisce, il cervello registra un cambiamento rapido della postura e, per un istante, costruisce la storia: “sto precipitando”. Ci credi così tanto da svegliarti con un sussulto.

Alcuni fattori rendono questo meccanismo più instabile. Stimolanti come caffeina e nicotina nel pomeriggio e in serata mantengono il cervello in modalità allerta. Stress e ansia alzano i livelli di cortisolo e catecolamine, rendendo i neuroni più “scattosi”. La privazione di sonno, i ritmi irregolari, il jet lag e l’attività fisica intensa troppo a ridosso della notte aumentano l’eccitabilità del sistema nervoso. Aggiungiamo schermi luminosi, notifiche e scroll infinito fino a tarda ora: luce blu e bombardamento di contenuti ritardano il sonno e rendono più brusco il momento in cui finalmente ti spegni.

Quando preoccuparsi (e cosa fare davvero con le scosse ipniche)

Nel quadro generale, le scosse ipniche sono fastidiose ma innocue: un piccolo cortocircuito benigno del sistema nervoso. Tendono a comparire di più nei periodi di stanchezza o tensione e a ridursi quando il sonno torna regolare. Ci sono però alcune situazioni in cui vale la pena parlarne con il medico.

Attenzione se:

• le scosse sono molto frequenti o così violente da impedirti di addormentarti e ti lasciano in una sorta di insonnia da paura del prossimo scatto

• il partner nota movimenti ritmici e ripetitivi degli arti durante la notte, di cui tu non ti accorgi

• la sera senti un bisogno irresistibile e volontario di muovere le gambe per alleviare formicolii o bruciore, tipico della Sindrome delle Gambe Senza Riposo

• gli scatti compaiono anche di giorno, in piena veglia, o si associano a perdita di coscienza, confusione, alterazioni del linguaggio o della forza

In questi casi il primo passo è il medico di base, che può indirizzarvi a un neurologo o a un centro di medicina del sonno. A seconda del quadro clinico, possono essere proposti esami come la polisonnografia notturna e, in situazioni selezionate, tracciati EEG o EMG per studiare meglio i movimenti.

Se le vostre scosse ipniche rientrano nella categoria “fastidio ma nulla di più”, il lavoro si fa soprattutto in camera da letto e nella tua routine. Orari regolari di sonno e risveglio, riduzione della caffeina dopo metà pomeriggio, niente fumo e alcol a ridosso della notte, allenamenti intensi spostati prima possibile nella giornata.

Almeno 30 minuti prima di coricarvi, chiudete gli schermi, abbassate le luci, fate stretching leggero o qualche esercizio di respirazione lenta. Sapere che il fenomeno è fisiologico aiuta a spezzare il circolo vizioso ansia-sobbalzo-ancora più ansia: puoi letteralmente dirti che quella scossa è solo il cervello che sta staccando la spina.