Anche quest’anno Grazia ha accompagnato l’iniziativa Il Talento Generoso ideata da Cristalfarma sostenendone la visibilità. Un viaggio meraviglioso in un mondo fatto di idee capaci di avere un impatto positivo sulla società. Alcune sono già diventate realtà e molte altre lo diventeranno grazie alla prossima edizione 2027

Scienza, innovazione, intrattenimento. A queste categorie, se ne aggiungeranno altre tre, nuove, in vista della terza edizione de Il Talento Generoso, l'iniziativa ideata da Cristalfarma, che si pone l’obiettivo ambizioso, ma concreto, di trasformare in realtà le idee innovative ad alto impatto sociale.

Durante la serata di premiazione che si è svolta lo scorso 29 aprile nello spazio Casa Cristalfarma a Milano, la madrina e moderatrice Silvia Grilli, direttrice del magazine Grazia, ha accolto i vincitori dell’edizione 2026. «Quante volte abbiamo avuto un’idea e l’abbiamo lasciata andare, convinti che non ci fosse nessuno disposto ad ascoltarci?» - ha chiesto Silvia Grilli al pubblico presente in sala, aggiungendo poi: «Solo quando le idee vengono prese sul serio le cose cambiano. E Cristalfarma è stata capace di raccoglierle, quelle idee».

L’evento è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente l’edizione 2027, che si arricchirà con nuovi ambiti e una rete di Ambassador d’eccezione, tra cui anche Alessandra Mastronardi, Emmanuelle de Villepin, Letizia Moratti, Nicoletta Manni, Silvia Moroni, oltre al prezioso contributo della ricercatrice Chiara Ambrogio.

Tre progetti altruisti e innovativi

Se nella prima edizione i progetti presentati furono "solo" 17, la seconda ha visto una crescita impressionante dei partecipanti, il che dimostra il bisogno sempre più urgente di spazi capaci di accogliere e sostenere il talento emergente.

Delle 134 idee candidate e vagliate dall’esperta in biotecnologie Chiara Ambrogio (nella foto sopra), insieme agli attori Pilar Fogliati e Alessandro Gassmann, al commentatore Alessandro Costacurta e al manager Riccardo Pozzoli, ne sono state selezionate e premiate tre.

C’è l’applicazione gratuita e intuitiva messa a punto da Melissa Cipolla (nella foto sopra), pensata per gli anziani con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale.

E poi, il progetto di Ottavia Cicerone (nella foto sopra), che punta a innovare la chirurgia oncologica del fegato attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale e machine learning.

Sul podio, anche la fiction scritta da Alida Musumeci che sviluppa ogni puntata attorno a uno dei quindici motivi individuati da una giovane donna che vive una relazione tossica per lasciare il proprio fidanzato psicologicamente abusivo.

Spazio alle nuove idee

Con la terza edizione Il Talento Generoso, voluta fortemente da Cristina Del Bono, amministratrice delegata di Cristalfarma (nella foto sopra), l’azienda di integratori rafforza il proprio impegno nel sostenere un talento capace di andare oltre l’espressione individuale per diventare motore di cambiamento.

E lo fa aprendo lo sguardo su alcune delle sfide più rilevanti del presente. Accanto alla continuità con i valori fondanti, emergono nuovi ambiti che riflettono i bisogni della contemporaneità: dalla salute mentale degli adolescenti alla sostenibilitàambientale, passando per il ruolo della cultura e della narrazione e per il potere della musica come strumento di benessere.

Spazio, quindi, a molte idee utili per la società. I progetti vincitori del 2027 verranno selezionati tra sei nuove categorie. La scienziata Chiara Ambrogio seguirà la selezione delle proposte relative a Ricerca e innovazione per il bene comune. Per Salute mentale e benessere psicologico degli adolescenti è in prima linea l’attrice Alessandra Mastronardi, sensibile al tema da sempre. Il pensiero critico e la profondità culturale passano dalla sezione Nuove narrazioni, seguita dalla scrittrice Emmanuelle de Villepin, mentre per Cura e recupero della marginalità c’è l’impegno dell’eurodeputata Letizia Moratti. Per la tutela degli ecosistemi c’è la sezione Natura e ambiente sostenibile, da sempre nel Dna di Cristalfarma, affidata all’eco-attivista e divulgatrice Silvia Moroni. Tra le grandi novità di quest’anno spicca anche la categoria Danza che nutre con l’étoile del Teatro alla Scala di Milano Nicoletta Manni, per dimostrare come il movimento sia disciplina, crescita e cura.

Candidature aperte

Tutte le candidature saranno accuratamente valutate e, come previsto dall’iniziativa, tre di loro riceveranno ciascuna un contributo di 20mila euro destinato allo sviluppo e alla realizzazione dell’iniziativa proposta.

Le candidature sono già aperte (fino al 30 settembre 2026) sia ai giovani tra i 18 e i 29 anni, attraverso la categoria Young, sia alle donne over 40 con Second Chance. Tutte le info sono disponibili sul sito ufficiale de Il Talento Generoso.

Perchè coltivare il talento e sostenerlo concretamente è una promessa per Cristalfarma, che riconferma il suo impegno per costruire un futuro più consapevole, inclusivo e sostenibile.

Sfoglia la gallery con le foto dei partecipanti alla serata di premiazione della seconda edizione de Il Talento Generoso

Il Talento Generoso – edizione 2026 La direttrice di Grazia, Silvia Grilli con Cristina Del Bono, amministratrice delegata di Cristalfarma.

Silvia Grilli con la stilista Alberta Ferretti.

Tamara Koen.

Silvia Moroni, ambasciatrice per la terza edizione de Il Talento Generoso

La direttrice creativa Paola Manfrin.

Melissa Cipolla e Ottavia Cicerone, due delle tre premiate dell'edizione de ilTalento Generoso 2026.

Da sin., Melissa Cipolla, Cristina Del Bono, Ottavia Cicerone.

Natalia Bianchi e Alessia Bormioli.

Manuela Olivi.

Lele Del Fabbro.

Francesca Milani.

L’esperta d’arte Francesca Kaufmann.

La manager Federica Pria.

Cristina Del Bono, amministratrice delegata di Cristalfarma.

La scienziata Chiara Ambrogio, ambasciatrice per la seconda e terza edizione dell’iniziativa.

Chiara Ambrogio con Matteo Cereda

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