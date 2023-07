Qual è la canzone dell'estate 2023? Ecco le candidate selezionate da Spotify tra le hit più ascoltate nel mondo

Qual è la canzone dell'estate 2023? Per decretarlo dovremo aspettare la fine delle vacanze, ma abbiamo ottimo materiale per darvi una short list.

** Quali saranno i tormentoni dell'estate 2023 secondo noi **

Spotify infatti ha pubblicato una playlist con tutte le hit dell'estate 2023: si chiama Songs of Summer e contiene tutte le canzoni dell’estate a livello globale; tracce che vanno dall'hip-hop al pop, dal country all'indie passando per la dance.

Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, alcune delle canzoni della playlist che segneranno l’estate, tra cui - siamo pronti a scommettere - c'è anche la canzone dell'estate 2023 a livello globale.

Le canzoni italiane più ascoltate del momento invece le trovate qui.

Qual è la canzone dell'estate? Ecco una short list

1. “4EVA (feat. Pharrell Williams)” - KAYTRAMINÉ, Aminé, KAYTRANADA

2. “All My Life (feat. J.Cole)” - Lil Durk, J. Cole

3. “Baby Don’t Hurt Me” - David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray

4. “Calm Down (with Selena Gomez)” - Rema, Selena Gomez

5. “Cruel Summer” - Taylor Swift

6. “Cupid - Twin Ver.” - FIFTY FIFTY

7. "Dance The Night (From Barbie The Album)" - Dua Lipa

8. “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado, Peso Pluma

9. “Fast Car” - Luke Combs

10. “Favorite Song” - Toosii

11. “Last Night” - Morgan Wallen

12. “Miracle (with Ellie Goulding)” - Calvin Harris, Ellie Goulding

13. “Moonlight” - Kali Uchis

14. “Not Strong Enough” - boygenius

15. “Peaches & Eggplants (feat. 21 Savage)” - Young Nudy, 21 Savage

16. “Rhyme Dust” - MK, Dom Dolla

17. “Unavailable (feat. Musa Keys)” - Davido

18. “VAGABUNDO” - Sebastian Yatra, Manuel Turizo, Beéle

19. “What It Is (Solo Version)” - Doechii

20. “WHERE SHE GOES” - Bad Bunny