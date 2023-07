È arrivata l'estate e con lei la sua musica: ecco quali sono le canzoni italiane più ascoltate del momento

L’estate è arrivata e con lei le canzoni che ci accompagneranno per tutta la bella stagione, dalle feste in spiaggia fino ai viaggi on the road.

Spotify ha svelato quali sono le hit che promettono di diventare i tormentoni estivi del 2023, sia in Italia che nel mondo.

Quali sono le canzoni italiane più ascoltate del momento

C’è una playlist perfetta per chi vuole ascoltare tutte le canzoni del momento: Estate 2023, che include le hit di quest’anno.

Ecco (non in classifica ma in ordine alfabetico) le canzoni italiane più ascoltate del momento, che segneranno la nostra estate:

1. Achille Lauro, Rose Villain - “Fragole”

2. Alfa - “bellissimissima <3”

3. Ana Mena, Guè - “Acquamarina”

4. Angelina Mango - “Ci pensiamo domani”

5. Annalisa - “Mon Amour”

6. AVA, ANNA, Capo Plaza - “VETRI NERI”

7. Boomdabash, Paola & Chiara - “Lambada”

8. Coez, Frah Quintale - “Alta marea”

9. Drillionaire, Sfera Ebbasta, Lazza, BLANCO, Michelangelo - “Bon Ton”

10. Ernia, Bresh, Fabri Fibra - “PARAFULMINI”

11. Fedez, Annalisa, Articolo 31 - “DISCO PARADISE”

12. Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta, Guè - “Gelosa”

13. Irama, Rkomi, Shablo - “HOLLYWOOD”

14. Marco Mengoni, Elodie - “Pazza Musica”

15. Merk & Kremont, Marracash, Tananai - “Un Altro Mondo”

16. Pinguini Tattici Nucleari - “Rubami la Notte”

17. Rhove - “Pelè”

18. Rocco Hunt - “Non litighiamo più”

19. The Kolors - “ITALODISCO”

20. Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra - “TAXI SULLA LUNA”