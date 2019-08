Basta con le foto a cavalcioni del gonfiabile: ecco le 5 migliori pose delle star da copiare per le foto da postare su Instagram quest'estate

Stare al passo con i trend di Instagram sta diventando un impegno almeno quanto stare al passo con i trend della moda.

Ma a tutto c’è rimedio.

E se siete soliti guardare le foto di street style per prendere ispirazione su cosa indossare, possiamo fare lo stesso per intuire quali siano le pose delle star per le foto dell'estate (ve lo ricordate, vero, che a dare il via alla foto a cavalcioni di un fenicottero gonfiabile era stata Taylor Swift?)

Ecco dunque le 5 nuove foto da postare su Instagram per cavalcare tutti i trend del momento in fatto di social.

La posa del fenicottero

Non è facile, ma chi l’ha mai detto che un bello scatto sarebbe stato facile?

Kendall Jenner è stata la prima a lanciare questa posa, con l’abito di tulle rosa firmato Giambattista Valli per H&M, ma la stanno seguendo in tantissime, anche perché è una posa che slancia le gambe come poche altre.

Per replicarla basta mettersi in punta di piedi e piegare una gamba fin sopra l’altro ginocchio.

In barca

Se nelle vostre vacanze avete progettato anche solo un giro in barca, questa posa fa al caso vostro.

La foto deve essere scattata o a prua o a poppa della nave, deve prendervi a corpo intero e deve anche mostrare il paesaggio dietro di voi.





In movimento

Perfetta per quando c’è troppo sole e si fa fatica a guardare fisso in camera.

È facilissima da fare: alzate il mento, cercate di creare movimento con le braccia e i capelli ed evitate il contatto visivo con la camera.

Sulla battigia

Queste foto devono essere scattate dove la sabbia dorata finisce e inizia l’acqua cristallina, un po' con lo stesso mood di quelle che si scattavano negli anni '90, per chi se lo ricordasse.

Mettetevi della posizione che più vi aggrada (sedute, sdraiate o a quattro zampe come Emrata) e scattate.

Unica nota negativa: ci vorranno un paio di giorni per togliervi tutta la sabbia di dosso e dal costume.

Mentre si sistema il bikini

Questa posa è perfetta per gli scatti in costume in cui non si sa mai dove mettere le mani.

Sistemate (o fingete di sistemare) i lacci del costume, tirandoli leggermente in alto (foto 3 del carousel qui sopra), e il gioco è fatto.