Chi vuole piacere a tutti vive intrappolato in un’illusione che gli impedisce di essere felice. Ecco perché è meglio lasciar perdere e piacere a voi stessi

Piacere a tutti è una trappola in cui può incappare chiunque.

Volere a tutti i costi l'approvazione dell'altro, infatti, è una dinamica che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita, in un ambito della vita piuttosto che in un altro.

Il desiderio di sentirsi ben voluti d'altra parte fa parte della natura umana e non c’è niente di male a volere che sia così.

D'altronde è proprio attraverso il riconoscimento sociale che ci sentiamo motivati nel fare ciò che facciamo.

Il problema nasce però quando le persone vivono solo in base a quello che si aspettano gli altri e quindi si creano maschere per apparire perfette.

Tutto questo infatti rende impossibile essere felici (e non soddisfa neanche le altre persone). Vi spieghiamo perché.

Perché voler piacere a tutti rende infelici

I rapporti non sono autentici

Le relazioni autentiche sono quelle in cui le persone si sentono libere di esprimersi, di muoversi e di essere se stesse.

Se state indossando una maschera per piacere a tutti i costi, le persone che avete accanto lo percepiranno.

Potrebbero crearsi silenzi e incomprensioni che difficilmente potranno risanarsi ma che anzi nel tempo diventeranno pesanti come macigni.

La vostre relazioni perderebbero di autenticità fino ad arrivare a deteriorarsi nel tempo.

Chi vuole piacere a tutti vive in conflitto con se stesso

Se vivrete volendo piacere a tutti, sentirete un conflitto con voi stessi.

Ogni volta che ciò che sentite non coinciderà con quello che gli altri vogliono, si scatenerà una lotta.

A lungo andare questo vi provocherà sofferenza, fatica e pensieri negativi.

Lo sforzo per mantenere l’immagine di perfezione vi costerà caro e sarà difficile riuscire a contenerlo.

Spesso infatti risulterete cupi, di malumore e le persone non riusciranno a capire il perché del vostro stato d’animo.

Le persone avranno un’immagine distorta di voi

Se continuerete a fare le cose per accontentare gli altri e per essere ben voluti, le persone si creeranno un’immagine illusoria di quello che siete.

Il risultato sarà che vi chiederanno sempre di più, non vi sentirete capiti e avvertirete un profondo senso di solitudine.

Questo spesso succede perché il personaggio che avete creato non corrisponde a quello che siete veramente.

Lui dirige le vostre relazioni mentre voi ve ne state soli in cantina con la luce spenta.

Per chi vuole sempre piacere agli altri le delusioni sono dietro l’angolo

Tutto questo ci espone alle delusioni.

Chi vuole piacere a tutti i costi dentro di sé crede che le altre persone siano in debito con lui. In realtà non è così e anche se voi avrete fatto questo o quello, nessuno ve l’ha imposto.

Per questo motivo dovreste smetterla di aspettarvi che l’altro agisca come voi.

Se continuerete ad agire per piacere agli altri potreste avere alte aspettative che puntualmente verranno disilluse.