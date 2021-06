Grandi o piccole, bianche o meno, ecco perché si dicono le bugie - e perché lo facciamo molto più spesso di quanto non siamo portati a credere

Partiamo dal presupposto che tutti lo facciamo, ma sapete perché si dicono le bugie?

La menzogna, nella maggior parte dei casi, si usa per ottenere un obiettivo specifico ed è sempre formata da due momenti: quello in cui si genera la bugia e il momento di nascondere la verità.

Il risultato? Uno sforzo cognitivo altissimo che implica molta fatica tanto che, quando mentiamo, ci mettiamo più tempo a rispondere alle domande.

Eppure tutti diciamo bugie, e lo facciamo molto più spesso di quanto non crediate.

Secondo una ricerca americana, infatti, pare che lo si faccia, in media, da una a due volte al giorno.

Perché? Per uno di questi quattro motivi.

Le bugie bianche

Va bene la trasparenza, ma ogni tanto ci si può concedere di sgarrare con delle innocue bugie bianche.

Possiamo dire all’amica che stiamo cercando posteggio (quando invece siamo ancora a casa) oppure comunicare al fidanzato che vogliamo fare solo due passi in centro (e invece avere intenzione di entrare direttamente da Zara all'uscita dalla Metro).

Se vi limiterete a queste bugie sane potete stare tranquilli.

Lo stress ci fa dire più bugie

La società in cui siamo immersi potrebbe spingerci a dire più bugie.

Shaul Shalvi, psicologo dell'Università di Amsterdam, ha dimostrato che mentiamo di più quando siamo sotto pressione perché cerchiamo la soluzione più immediata per ottenere un risultato.

Con tutte le richieste che riceviamo dall’esterno, come si fa a dire sempre la verità?

E se fosse per avere più potere?

Tendenzialmente, chi ha meno potere tende a mentire di più.

Le persone che si sentono più deboli in una relazione, dicono bugie per influire di più sul risultato finale o per assumere più importanza.

Un esempio? I bambini che mentono ai genitori o il dipendente che dice qualche bugia al capo.

Mentire ci permette di evitare i conflitti

Spesso diciamo le bugie per evitare un rifiuto, una punizione che sappiamo di poter ricevere o per non avere un conflitto.

Si inizia fin da bambini e si continua da adulti con il partner (se ne troviamo vantaggio).

Per smettere di dire menzogne agli altri, siamo noi in primis a dover accettare di commettere errori e subirne le eventuali conseguenze.