Perché proprio a me? È una domanda che ci trasforma in vittime senza potere. Vi spieghiamo perché per uscirne dovreste smettere di farla e come riuscirci

Vi capita mai di chiedervi Perché proprio a me?

Che lo facciate ad alta voce, domandandolo a chi avete di fronte, o tra voi e voi davanti all'ennesima difficoltà, attenzione: le parole hanno un peso.

Tutto quello che diciamo ha conseguenze sulle altre persone ma anche e soprattutto sulla nostra mente.

In altre parole se continuiamo a ripeterci che non siamo capaci di fare qualcosa, il cervello si convincerà che è davvero così.

E così che ci si arrende ancora prima di cominciare.

Pronunciare la frase Perché proprio a me? mette in una posizione scomoda ovvero quella della vittima che non ha modo di gestire quello che succede.

E più pronunciamo questa frase più crediamo di essere passivi alla vita.

Dunque, per smettere di sentirvi intrappolati in quel circolo vizioso, la prima cosa da fare è smettere di farvi questa domanda dannosa, vi spieghiamo come.

Come uscire dal circolo vizioso del "Perché proprio a me?"

Chiedetevi Perché non a me?

Cos’avete di tanto unico e speciale per cui quello che vi è succede non doveva succedervi?

Perché non a voi e a un altro sì?

Ribaltate questa domanda e capirete perché continuate a chiedervelo.

Limitate i confronti

È vero, a voi è successa quella cosa terribile ma a un altro può essere successo tanto altro che voi non immaginate.



I confronti non aiutano quasi mai, ognuno vive le proprie battaglie personali e alla fine si sa solo quello che l’altro vuole mostrare.



Guardate dentro di voi e tenete lontano il confronto illusorio, alla lunga può diventare frustrante.

Cercate risorse per gestire la faccenda

Quello che è successo, è successo.

Rigirarvi nel letto chiedendovi perché non servirà a molto se non a sentirvi in balia della questione.

Mettete l’attenzione sulle risorse che avete per vivere quello che sta succedendo: cosa vi ha aiutato in passato a superare i momenti no? Cosa vi aiuterebbe a stare meglio?

Abbiate coraggio

La domanda Perché a me? potrebbe arrivare da una profonda paura di non saper gestire la situazione.

Ma sappiate che dentro di voi esiste una scorta di coraggio e adattamento da cui potrete attingere per far fronte alla situazione: tutti gli esseri umani ce l'hanno.

Ricercatele, portatele alla luce e fatene buon uso.

Superare le difficoltà vi darà la possibilità di dimostrare a voi stessi che potete gestirle adesso e in futuro.