Celebrare il Natale in modo sostenibile è più semplice di quello che pensate. Ecco i nostri suggerimenti per festeggiare le vacanze facendo (anche) attenzione all'ambiente

Natale, un tempo di pace, felicità, allegria e buoni propositi. O almeno teoricamente parlando.

**Chi fa l’albero di Natale in anticipo è una persona più felice della media (secondo la scienza)**

In pratica, però, per molti di noi, il Natale diventa un momento di shopping maniacale. Dalla corsa ai regali alla scorta di quantità gigantesche di cibo e bevande, fino ad arrivare all'acquisto di tutti quegli oggetti vari che usiamo soltanto in questo periodo e poi buttiamo via.

Celebrare il Natale, però, non deve per forza essere un peso per il pianeta. Ci sono infatti molti modi per festeggiare in modo consapevole e sostenibile.

Ve ne suggeriamo 5.

**Il Natale è alle porte: ecco i trend da seguire assolutamente (per fare colpo su amici e parenti)**

Ecco come festeggiare il Natale in modo sostenibile

(Continua sotto la foto)

1. Scegliete un albero di Natale eco-friendly

Siete team albero di plastica o albero vero? Inutile negarlo, entrambi hanno i loro pregi e i loro difetti. La chiave è sceglierne uno che sia il più eco-friendly possibile e il meno dannoso per il pianeta.

Se volete festeggiare un Natale sostenibile, scegliete quindi il vostro albero assicurandovi di controllare la sua provenienza.

Se avete modo e spazio, una buona idea è quella di anche acquistare un albero con le radici, da piantare in giardino e decorare anno dopo anno. Per ridurre ulteriormente la vostra impronta di carbonio, considerate l'acquisto dell'albero da un rivenditore locale.

Se invece dovete acquistare un albero artificiale, usatelo per più anni di seguito. Solo un suo utilizzo per circa 10 anni avrà un impatto ambientale inferiore a quello degli alberi veri.

**Albero di Natale: 5 dritte per farlo se avete un gatto**

2. Comprate i regali di Natale in modo sostenibile

Cosa significa fare un regalo di Natale sostenibile? Significa fermarsi un secondo prima di comprare impulsivamente, fare un po’ di ricerca e capire cosa è veramente sostenibile.

Avete mai preso in considerazione l’idea di acquistare regali second-hand?

Una recente ricerca commissionata da Vinted in alcuni paesi europei ha evidenziato che più della metà (56%) degli intervistati intende acquistare e chiedere di ricevere un mix di regali nuovi e di seconda mano per il Natale.

Dalla ricerca è emerso che i libri sono i regali second-hand più acquistati, seguiti da giocattoli, vestiti, oggetti per la casa e gioielli. Tutti facilissimi da trovare (e comprare)!

**Regali da mangiare: i più buoni da portare in tavola questo Natale**

3. Fate attenzione a come impacchettate i regali

Lo sapevate che durante le festività natalizie le famiglie inglesi utilizzano fino a 300.000 tonnellate di carta? Secondo una ricerca condotta da WRAP questo quantitativo sarebbe sufficiente per avvolgere il Big Ben quasi 260.000 volte!

Per un Natale più sostenibile allora mettete da parte la carta da regalo e lasciare spazio alla creatività, cercando idee per confezioni alternative che possono essere riutilizzate o riciclate.

Per esempio, al posto della carta, usate tessuto avanzato, tovaglioli e sciarpe di seta. Basterà usare un po' di creatività e legarli con lo spago (non è necessario il nastro adesivo di plastica). Il risultato sarà wow.

Oppure, se la creatività non è il vostro forte, invece di comprare carta da regalo, sacchetti e nastri, utilizzate quello che avete già in casa. Rimarrete sorpresi da quello che potreste trovare.

**Regali di Natale tech: i gadget tecnologici più belli e divertenti che tutti vorremmo trovare sotto l'albero**

4. Fate attenzione agli sprechi (soprattutto in cucina)

Per festeggiare il Natale in modo sostenibile, bisogna fare attenzione anche a quello che si porta in tavola.

Se ve la sentite, per esempio, potete optare per un menù vegetariano o vegano. Se però non volete rinunciare alla carne o al pesce, optate per quello biologico; migliore sia per l'ambiente, che per il benessere degli animali e la nostra salute.

Evitate poi di buttare via gli avanzi, piuttosto lasciate spazio alla vostra creatività in cucina e provate nuove ricette.

Infine, molta attenzione va anche alla della tavola. Secondo una ricerca di Veepee, gli italiani abbandoneranno l’usa e getta, scelto solo per praticità dall’8%, e lasceranno spazio, per il 71%, a tovagliati eleganti e in stoffa. I piatti saranno ricchi di prodotti locali e artigianali (62%) e di prodotti acquistati a KM0 (17%).

5. Scrivete bigliettini fai-da-te

I bigliettini di Natale acquistati in negozio possono essere simpatici, eleganti e la soluzione perfetta per le dimenticanze dell'ultimo minuto.

Tuttavia, consumano anche un'enorme quantità di risorse naturali per un oggetto che verrà probabilmente gettato nella spazzatura al termine della giornata.

Provate allora a fare dei personali bigliettini d'auguri per i vostri cari. Certo, non saranno professionali ma un pensiero che viene dal cuore farà sicuramente piacere alla persona cara.