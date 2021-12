Di design, senza palline o appeso al soffitto: ecco come non rinunciare al tradizionale albero di Natale se avete in casa un micio

Chi ha un gatto l’albero di Natale come si deve, pieno di palline, l’ha fatto probabilmente una volta sola: quella, cioè, che gli è bastata per rendersi conto che micio e decorazioni nella stessa casa non possono proprio andare d’accordo.

Ebbene sì: i felini impazziscono per le palline e per i festoni luccicanti e a ogni ora del giorno e della notte il loro impegno per farli cadere (col rischio che cada, addosso a loro, anche l'albero stesso) è massimo.

Certo, potete optare per un disabituante (naturale e acquistato nei negozi specializzati per animali), ma il più delle volte non basta.

Insomma: alla fine tocca armarsi di sana pazienza per rimetterlo in sesto ogni volta.

Oppure basta trovare delle alternative, degli escamotage per non rinunciare al vostro albero di Natale anche se in casa avete un gatto.

Da quello al contrario a quello di design, fino a trucchi per “ingannare” il micio, ecco qualche dritta per un albero di Natale a prova di felino.

**Chi fa l’albero di Natale in anticipo è una persona più felice della media (secondo la scienza**

(Continua dopo la foto)

Via le palline!

Sì, avete capito bene: un albero senza palline, perché sono proprio quelle che piacciono al gatto. Dopo lucine (messe ben tirati e aderenti a ogni ramo) sbizzarritevi con dei fiocchi. E appendete, magari, qualche foto.

Attenzione però: sono decorazioni che, però, funzionano su un albero di dimensioni non eccessive.

Se volete optare per una via di mezzo: tentate con delle decorazioni di carta (come queste di H&M), che quando cadranno non faranno il rumore che tanto piace ai mici, né rimbalzeranno. E, di certo, non si romperanno.

Un'altra soluzione: fate essiccare delle fette d'arancia e utilizzatele per decorare l'albero. Passate la buccia sui rami: il suo aroma non piace molto ai felini.

**Ecco cosa svela della nostra personalità il modo in cui addobbiamo l'albero di Natale**

L’albero piccolo e in vaso (su piedistallo)

Se vi sta bene anche un albero piccolo, non oltre un metro, potete invasarlo e sfruttare un piedistallo per rialzarlo.

Così, un po’ come se fosse una grande pianta, il vostro gatto avrà difficoltà ad avvicinarcisi.

Ma il consiglio per le palline rimane anche in questo caso: se proprio non resistete, optate per metterle in alto, purché non siano di vetro o di altro materiale che può rompersi e ferire il vostro amico a quattro zampe.

L’albero al contrario (o da soffitto)

Esiste e sta prendendo sempre più piede.

È un modo poco convenzionale ma sicuramente efficace per non rinunciare all’albero di Natale se si ha un micio in casa. Purché, ovviamente, sia ben fissato al soffitto. Lo vendono anche su Amazon.

C’è anche l’albero ad angolo, che va comunque fissato al muro: certo, cadrebbe con meno facilità, ma anche in questo caso il consiglio è quello di non utilizzare le palline.

**Come addobbare l'albero di Natale più bello della vostra vita**

A forma di cono

È un cono di Natale: nessuna pallina, ma solo luci. Lo potete trovare, per esempio, da ManoMano.

È la giusta via di mezzo tra un albero di Natale iper decorato e uno che, in sostanza, nemmeno è verde. Come quello di design o da parete.

L'albero a parete, con luci a led o di design

Si attacca al muro, si collega la spina alla presa e il gioco è fatto.

Niente palline, né festoni oro e argento che attirano i mici. Lo vendono da Westwing, ma anche da Ikea, Sklum e su Magie di Natale.

Credit photo: Unsplash