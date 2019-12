Il Natale in casa Windsor ha regole ben precise, dall'ordine in cui arrivano i famigliari all'ora in cui si va a dormire e il numero di cambi d'abito

Il Natale a casa Windsor non è affare da poco.

La Regina Elisabetta ogni anno lascia Londra per tempo per organizzare il Christmas Break reale, e noi vi portiamo a sbirciare quelle che sono regole ed etichetta dell'occasione.

Perché il protocollo non conosce eccezioni, e il Natale nella residenza invernale di Sua Maestà, Sandringham, è organizzato fin nei minimi dettagli: dall'abbigliamento all'ordine di arrivo, nulla può essere lasciato al caso.

L'ordine di arrivo

L'ordine di arrivo degli ospiti è pianificato su base di anzianità: i membri più giovani della famiglia, Harry, William, Kate e i due bambini, sono i primi ad arrivare, mentre Carlo con Camilla devono essere obbligatoriamente gli ultimi, visto che Carlo è il diretto erede al trono.

L'unica eccezione è per la Regina, che arriva alla residenza con parecchio anticipo, per sovrintendere che tutti i preparativi vadano per il verso giusto.

D'altra parte è pur sempre la padrona di casa.

Il planning da rispettare

Non solo ogni ospite sa con anticipo a che ora dovrà arrivare, ma, come nei migliori viaggi organizzati, gli ospiti dovranno rigorosamente attenersi al planning deciso dalla Regina, con ogni attività schedulata a un preciso orario.

Prima della partenza ricevono il programma, in modo da poter coordinare a ogni orario il giusto cambio d'abito.

Quando si va a dormire

Nessuno può andare a letto prima della Regina, che solitamente non si ritira prima di mezzanotte.

Nonostante non se ne abbiano informazioni ufficiali, presumiamo che a George, Charlotte e Louis sia concessa una real delega per la nanna.

I cambi d'abito

Il Natale a Sandringham non è casual.

Ci sono almeno tre cambi d'abito al giorno da rispettare, uno per le attività della mattina, uno per il tè del pomeriggio, uno per la cena.

Sarah Ferguson, Duchessa di York, ha raccontato di aver dovuto cambiare abbigliamento ben sette volte in 24 ore quando ha passato le festività con i Windsor.

La vigilia

Gli invitati di Sua Maestà arrivano alla residenza nel primo pomeriggio della vigilia, e hanno qualche minuto per andare nella propria camera a cambiarsi per il tè, servito alle quattro precise nella White Drawing Room.

Ai bambini vengono date delle decorazioni da aggiungere all'albero di Natale della stanza.

Finito il tè, ci si sposta nella Red Drawing Room, dove si aprono i regali - ovviamente con un ordine ben preciso, dettato dalla successione al trono.

I regali si aprono alla vigilia per volere della Regina, che reputa che il 25 sia una festività religiosa e che così debba rimanere.

Dopo, un nuovo cambio d'abito e la cena formale.

Il giorno di Natale

Dopo colazione, tutta la famiglia reale si veste per l'occasione e si reca alla chiesa di Sandringham per la messa.

Di nuovo a casa, si cambiano per il pranzo, mangiano, e si siedono tutti insieme davanti alla tv - per guardare il discorso natalizio alla nazione della Regina, in onda alle tre del pomeriggio.

(E durante il quale forse prima o poi sentiremo Elisabetta abdicare, secondo rumors che si ripresentano puntuali ogni anno).

Santo Stefano

Dopo una battuta di caccia e l'annuale foto di gruppo, gli ospiti sono liberi di andare.

Kate, William e i bambini raggiungono i genitori di Kate a Bucklebury prima di raggiungere nuovamente Carlo e Camilla a Balmoral.

Gli unici a rimanere a Sandringham - fino a Febbraio - sono la Regina e il Principe Filippo.

E a quanto pare le decorazioni natalizie vengono lasciate al loro posto per tutta la durata della loro permanenza, per volere di Elisabetta.