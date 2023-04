Quanto costa andare al MET Gala? E quali sono le regole per partecipare? Ecco tutte le curiosità sul red carpet più atteso della moda

La prima edizione del MET Gala costava solo 50 dollari, era il 1948 e si raccoglievano soldi per il Costume Institute fondato da poco.

Oggi, da quanto rivelato da Page 6, un biglietto per chi non è personalmente invitato costa circa 50.000 dollari, ben 20.000 in più rispetto all’anno scorso. C’è anche la possibilità di acquistare un tavolo come fanno i marchi di moda, e questo può costare fino a 250.000 (ma anche 300.000) dollari, a seconda della grandezza e dell’importanza del brand.

** Cosa succede se Harry e Meghan vanno al Met Gala? **

Tutti gli inviti vengono però approvati da Anna Wintour, Chairwoman del MET Gala dal 1995, che controlla ogni singolo dettaglio dell’evento: dal tema generale al colore dei tovaglioli, ai tavoli e al menù della cena.

** Kim Kardashian conferma la sua presenza al Met Gala (in barba alla Wintour) **

Pare infatti che Wintour abbia proibito l’uso di cipolle e aglio, per ovvie ragioni, ma anche di bruschette che potrebbero risultare difficili da mangiare, e del prezzemolo che potrebbe rimanere incastrato tra i denti degli invitati. Dopo che nel 2016 la modella Karlie Kloss si è rovesciata un bicchiere di vino sull’abito bianco e lo ha dovuto tagliare trasformandolo in un minidress, anche il vino rosso pare sia stato bandito.

Regole e curiosità del Met Gala 2023

(Continua sotto la foto)

Altre regole del MET Gala: il look deve seguire il tema generale della mostra.

Le celebrities invitate solitamente indossano un abito prestato o creato su misura per loro dagli stilisti o brand che pagano per il tavolo, mentre chi compra il biglietto dovrà anche investire su un look adatto.

Non si possono fare selfie e foto dal 2015 quando in occasione del Gala della mostra “China: Through the looking glass” è stato girato un vero e proprio documentario diretto da Andrew Rossi e chiamato “The First Monday in May” ed erano presenti 225 fotografi e reporter tutti approvati. Questa regola viene infranta continuamente dalle celeb che si fanno selfie in bagno.

Dal 2018 invece Anna Wintour ha annunciato che non saranno ammessi ospiti sotto i 18 anni perché “non è un evento adatto a dei minori” e dallo stesso anno è illegale fumare all’interno del museo durante il MET, cosa che potrebbe sembrare scontata, ma che è stato necessario specificare dopo che in alcune foto, per l’appunto scattate in bagno, si vedevano diverse celebrities tra cui Dakota Johnson, Bella Hadid e Marc Jacobs, mentre fumavano.

Molto consigliato è invece conoscere nuove persone e socializzare, tanto che Wintour è solita spezzare le coppie (cioè farle sedere non vicine ai tavoli) e creare connessioni tra persone che non si conoscono.

Quest’anno il titolo della mostra è: Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty e il dress code del Gala in honor of Karl. Siamo molto curiose di vedere come i designer e le celebrities omaggeranno lo stilista a loro modo.